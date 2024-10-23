ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР
13:33 23.10.2024 (обновлено: 13:34 23.10.2024)
Коллаж: ВС РФ, флаг России
Подразделения Южной группировки российских войск взяли под контроль населенный пункт Серебрянка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Параллельно бойцы "Центра" освободили донецкую Николаевку. Эту информацию 23 октября подтвердили в Минобороны РФ
Также уточняется, что российские силы продолжили продвижение в глубину обороны противника.
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в ДНР они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое, Островское, Красный Яр и Максимильяновку.
Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.
В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Также появилась информация о том, что ВС РФ контролируют порядка двух третей Дзержинска (Торецка).
12:21Одного плана мало, Зеленский поручил разработать второй. Что именно в нем будетВладимир Зеленский дал поручение украинским органам власти разработать еще один план "на случай продолжения конфликта". Однако новый список не должен стать альтернативой презентованному им недавно "плану победы". Об этом в среду, 23 октября, написала украинская служба BBC со ссылкой на неназванные источники