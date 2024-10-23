ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР - 23.10.2024 Украина.ру
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ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР
ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР - 23.10.2024 Украина.ру
ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР
Подразделения Южной группировки российских войск взяли под контроль населенный пункт Серебрянка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Параллельно бойцы "Центра" освободили донецкую Николаевку. Эту информацию 23 октября подтвердили в Минобороны РФ
2024-10-23T13:33
2024-10-23T13:34
новости
россия
донецкая народная республика
вс рф
освобождение
населенный пункт
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Также уточняется, что российские силы продолжили продвижение в глубину обороны противника.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в ДНР они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое, Островское, Красный Яр и Максимильяновку.Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Также появилась информация о том, что ВС РФ контролируют порядка двух третей Дзержинска (Торецка).На днях аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке написал в своих соцсетях, что российские войска прорвали оборону Часова Яра в ДНР и теперь будут наступать на город с юга, что существенно ухудшает положение подразделений ВСУ на этом участке фронта.Другие темы: Новости фронта: ВСУ потеряли высоты и получили удар по территории противотанкового полка.
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новости, россия, донецкая народная республика, вс рф, освобождение, населенный пункт
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, ВС РФ, освобождение, населенный пункт

ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР

13:33 23.10.2024 (обновлено: 13:34 23.10.2024)
 
Коллаж: ВС РФ, флаг России
Коллаж: ВС РФ, флаг России
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Подразделения Южной группировки российских войск взяли под контроль населенный пункт Серебрянка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Параллельно бойцы "Центра" освободили донецкую Николаевку. Эту информацию 23 октября подтвердили в Минобороны РФ
Также уточняется, что российские силы продолжили продвижение в глубину обороны противника.
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в ДНР они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое, Островское, Красный Яр и Максимильяновку.
Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.
В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Также появилась информация о том, что ВС РФ контролируют порядка двух третей Дзержинска (Торецка).
На днях аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке написал в своих соцсетях, что российские войска прорвали оборону Часова Яра в ДНР и теперь будут наступать на город с юга, что существенно ухудшает положение подразделений ВСУ на этом участке фронта.
Фото: Alina Smutko/File Photo, Reuters, Владимир Зеленский
12:21
Одного плана мало, Зеленский поручил разработать второй. Что именно в нем будетВладимир Зеленский дал поручение украинским органам власти разработать еще один план "на случай продолжения конфликта". Однако новый список не должен стать альтернативой презентованному им недавно "плану победы". Об этом в среду, 23 октября, написала украинская служба BBC со ссылкой на неназванные источники
Другие темы: Новости фронта: ВСУ потеряли высоты и получили удар по территории противотанкового полка.
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаВС РФосвобождениенаселенный пункт
 
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