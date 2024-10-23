ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР

Одного плана мало, Зеленский поручил разработать второй. Что именно в нем будет

Владимир Зеленский дал поручение украинским органам власти разработать еще один план "на случай продолжения конфликта". Однако новый список не должен стать альтернативой презентованному им недавно "плану победы". Об этом в среду, 23 октября, написала украинская служба BBC со ссылкой на неназванные источники