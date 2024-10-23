Лукашенко отправился в Казань на саммит БРИКС - 23.10.2024 Украина.ру
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Лукашенко отправился в Казань на саммит БРИКС
Лукашенко отправился в Казань на саммит БРИКС - 23.10.2024 Украина.ру
Лукашенко отправился в Казань на саммит БРИКС
Александр Лукашенко 23 октября направился в Казань на саммит БРИКС с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
2024-10-23T12:23
2024-10-23T12:23
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белоруссия
александр лукашенко
брикс
международные отношения
международная политика
союзное государство
саммит
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"Александр Лукашенко примет участие в заседании XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич". Лидеры стран обсудят актуальную международную проблематику, тему укрепления взаимодействия в формате БРИКС как одной из основ многосторонности, повышения сплоченности мирового большинства и скорейшего разрешения существующих региональных конфликтов", - сказано в официальном сообщении.У Лукашенко запланирована широкая программа международных контактов, отметили в пресс-службе президента Белоруссии. На форум соберутся представители руководства более 40 государств и международных организаций.Ранее, в июле 2015 года Лукашенко участвовал в VII саммите БРИКС, который проходил в российской Уфе. Нынешний трёхдневный саммит в Казани начал работу 22 октября.Также 23 октября парламент и Центризбирком Белоруссии объявили о дате очередных президентских выборов в Белоруссии - 26 января 2025 года. в этот же день в Минске состоялось заседание совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии – обсуждались вопросы обеспечения безопасности Союзного государства.Подробнее о событии в публикации "Получили от ворот поворот": Запад признал успех саммита БРИКС в Казани ещё до его начала
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новости, казань, белоруссия, александр лукашенко, брикс, международные отношения, международная политика, союзное государство, саммит
Новости, Казань, Белоруссия, Александр Лукашенко, БРИКС, международные отношения, Международная политика, Союзное государство, саммит

Лукашенко отправился в Казань на саммит БРИКС

12:23 23.10.2024
 
© Пелагия ТихоноваФотохост-агентство brics-russia2024.ru, флаги БРИКС
Фотохост-агентство brics-russia2024.ru, флаги БРИКС
© Пелагия Тихонова
Читать в
Александр Лукашенко 23 октября направился в Казань на саммит БРИКС с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
"Александр Лукашенко примет участие в заседании XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич". Лидеры стран обсудят актуальную международную проблематику, тему укрепления взаимодействия в формате БРИКС как одной из основ многосторонности, повышения сплоченности мирового большинства и скорейшего разрешения существующих региональных конфликтов", - сказано в официальном сообщении.
У Лукашенко запланирована широкая программа международных контактов, отметили в пресс-службе президента Белоруссии. На форум соберутся представители руководства более 40 государств и международных организаций.
Ранее, в июле 2015 года Лукашенко участвовал в VII саммите БРИКС, который проходил в российской Уфе. Нынешний трёхдневный саммит в Казани начал работу 22 октября.
Также 23 октября парламент и Центризбирком Белоруссии объявили о дате очередных президентских выборов в Белоруссии - 26 января 2025 года. в этот же день в Минске состоялось заседание совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии – обсуждались вопросы обеспечения безопасности Союзного государства.
Подробнее о событии в публикации "Получили от ворот поворот": Запад признал успех саммита БРИКС в Казани ещё до его начала
 
НовостиКазаньБелоруссияАлександр ЛукашенкоБРИКСмеждународные отношенияМеждународная политикаСоюзное государствосаммит
 
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