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Лукашенко отправился в Казань на саммит БРИКС
Лукашенко отправился в Казань на саммит БРИКС - 23.10.2024 Украина.ру
Лукашенко отправился в Казань на саммит БРИКС
Александр Лукашенко 23 октября направился в Казань на саммит БРИКС с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
2024-10-23T12:23
2024-10-23T12:23
2024-10-23T12:23
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"Александр Лукашенко примет участие в заседании XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич". Лидеры стран обсудят актуальную международную проблематику, тему укрепления взаимодействия в формате БРИКС как одной из основ многосторонности, повышения сплоченности мирового большинства и скорейшего разрешения существующих региональных конфликтов", - сказано в официальном сообщении.У Лукашенко запланирована широкая программа международных контактов, отметили в пресс-службе президента Белоруссии. На форум соберутся представители руководства более 40 государств и международных организаций.Ранее, в июле 2015 года Лукашенко участвовал в VII саммите БРИКС, который проходил в российской Уфе. Нынешний трёхдневный саммит в Казани начал работу 22 октября.Также 23 октября парламент и Центризбирком Белоруссии объявили о дате очередных президентских выборов в Белоруссии - 26 января 2025 года. в этот же день в Минске состоялось заседание совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии – обсуждались вопросы обеспечения безопасности Союзного государства.Подробнее о событии в публикации "Получили от ворот поворот": Запад признал успех саммита БРИКС в Казани ещё до его начала
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, казань, белоруссия, александр лукашенко, брикс, международные отношения, международная политика, союзное государство, саммит
Новости, Казань, Белоруссия, Александр Лукашенко, БРИКС, международные отношения, Международная политика, Союзное государство, саммит
Лукашенко отправился в Казань на саммит БРИКС
Александр Лукашенко 23 октября направился в Казань на саммит БРИКС с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
"Александр Лукашенко примет участие в заседании XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич". Лидеры стран обсудят актуальную международную проблематику, тему укрепления взаимодействия в формате БРИКС как одной из основ многосторонности, повышения сплоченности мирового большинства и скорейшего разрешения существующих региональных конфликтов", - сказано в официальном сообщении.
У Лукашенко запланирована широкая программа международных контактов, отметили в пресс-службе президента Белоруссии. На форум соберутся представители руководства более 40 государств и международных организаций.
Ранее, в июле 2015 года Лукашенко участвовал в VII саммите БРИКС, который проходил в российской Уфе
. Нынешний трёхдневный саммит в Казани начал работу 22 октября.
Также 23 октября парламент и Центризбирком Белоруссии объявили о дате очередных президентских выборов в Белоруссии - 26 января 2025 года. в этот же день в Минске
состоялось заседание совместной коллегии министерств обороны России
и Белоруссии – обсуждались вопросы обеспечения безопасности Союзного государства.