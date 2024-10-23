Белорусско-российская военная коллегия одобрила план учений "Запад-2025" - 23.10.2024 Украина.ру
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Белорусско-российская военная коллегия одобрила план учений "Запад-2025"
Белорусско-российская военная коллегия одобрила план учений "Запад-2025" - 23.10.2024 Украина.ру
Белорусско-российская военная коллегия одобрила план учений "Запад-2025"
Замысел совместного стратегического учения вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025" одобрен по итогам заседания совместной Коллегии министерств обороны России и Белоруссии. Об этом сообщает Минобороны Белоруссии.
2024-10-23T11:41
2024-10-23T11:41
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Главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск в будущем году станет проведение российско-белорусского стратегического учения Вооруженных сил "Запад-2025". Об этом по итогам заседания заявил белорусский министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин."В ходе заседания обсудили основные подходы к подготовке и проведению данного учения. Как результат одобрен его Замысел и в следующем году, несомненно, его участники продемонстрируют способность и готовность выполнять совместные задачи на высоком уровне", - сказал глава Минобороны Белоруссии.Он также отметил, что Коллегия "сверила часы" по ряду актуальных вопросов, основными из которых являются: противодействие попыткам фальсификации истории Великой Отечественной войны, функционирование региональной группировки войск, проведение совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки.Он также сообщил, что по итогам коллегиального обсуждения союзниками четко определены перспективы развития российско-белорусского военного сотрудничества."Нет сомнений, что успешное выполнение всех спланированных мероприятий позволит и впредь успешно укреплять обороноспособность Союзного государства", - заявил Хренин.Ранее в новостях: Министры обороны России и Белоруссии обсудят безопасность Союзного государства
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новости, белоруссия, россия, союзное государство, национальные интересы, национальная безопасность, минобороны рф, министерство обороны белоруссии, андрей белоусов
Новости, Белоруссия, Россия, Союзное государство, национальные интересы, национальная безопасность, Минобороны РФ, Министерство обороны Белоруссии, Андрей Белоусов

Белорусско-российская военная коллегия одобрила план учений "Запад-2025"

11:41 23.10.2024
 
Министры обороны России и Белоруссии Андрей Белоусов и Виктор Хренин на совместной коллегии министерств обороны 23.10.2024 – МО РБ
Министры обороны России и Белоруссии Андрей Белоусов и Виктор Хренин на совместной коллегии министерств обороны 23.10.2024 – МО РБ
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Замысел совместного стратегического учения вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025" одобрен по итогам заседания совместной Коллегии министерств обороны России и Белоруссии. Об этом сообщает Минобороны Белоруссии.
Главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск в будущем году станет проведение российско-белорусского стратегического учения Вооруженных сил "Запад-2025". Об этом по итогам заседания заявил белорусский министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин.
"В ходе заседания обсудили основные подходы к подготовке и проведению данного учения. Как результат одобрен его Замысел и в следующем году, несомненно, его участники продемонстрируют способность и готовность выполнять совместные задачи на высоком уровне", - сказал глава Минобороны Белоруссии.
Он также отметил, что Коллегия "сверила часы" по ряду актуальных вопросов, основными из которых являются: противодействие попыткам фальсификации истории Великой Отечественной войны, функционирование региональной группировки войск, проведение совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки.
"Сегодня утвержден очередной План двустороннего сотрудничества, которым предусмотрено более 160 совместных мероприятий. Члены коллегии обсудили перспективы военно-технического сотрудничества и ход реализации программ Союзного государства. Хочу подчеркнуть полное взаимопонимание, совпадение позиций и единство мнений по всем обсуждаемым вопросам", - сообщил Хренин.
Он также сообщил, что по итогам коллегиального обсуждения союзниками четко определены перспективы развития российско-белорусского военного сотрудничества.
"Нет сомнений, что успешное выполнение всех спланированных мероприятий позволит и впредь успешно укреплять обороноспособность Союзного государства", - заявил Хренин.
Ранее в новостях: Министры обороны России и Белоруссии обсудят безопасность Союзного государства
 
НовостиБелоруссияРоссияСоюзное государствонациональные интересынациональная безопасностьМинобороны РФМинистерство обороны БелоруссииАндрей Белоусов
 
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