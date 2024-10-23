https://ukraina.ru/20241023/1058297311.html

Белорусско-российская военная коллегия одобрила план учений "Запад-2025"

Белорусско-российская военная коллегия одобрила план учений "Запад-2025" - 23.10.2024 Украина.ру

Белорусско-российская военная коллегия одобрила план учений "Запад-2025"

Замысел совместного стратегического учения вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025" одобрен по итогам заседания совместной Коллегии министерств обороны России и Белоруссии. Об этом сообщает Минобороны Белоруссии.

2024-10-23T11:41

2024-10-23T11:41

2024-10-23T11:41

новости

белоруссия

россия

союзное государство

национальные интересы

национальная безопасность

минобороны рф

министерство обороны белоруссии

андрей белоусов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/17/1058297192_0:30:1280:750_1920x0_80_0_0_1b469f03f17e02a40e784ddf47b207be.jpg

Главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск в будущем году станет проведение российско-белорусского стратегического учения Вооруженных сил "Запад-2025". Об этом по итогам заседания заявил белорусский министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин."В ходе заседания обсудили основные подходы к подготовке и проведению данного учения. Как результат одобрен его Замысел и в следующем году, несомненно, его участники продемонстрируют способность и готовность выполнять совместные задачи на высоком уровне", - сказал глава Минобороны Белоруссии.Он также отметил, что Коллегия "сверила часы" по ряду актуальных вопросов, основными из которых являются: противодействие попыткам фальсификации истории Великой Отечественной войны, функционирование региональной группировки войск, проведение совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки.Он также сообщил, что по итогам коллегиального обсуждения союзниками четко определены перспективы развития российско-белорусского военного сотрудничества."Нет сомнений, что успешное выполнение всех спланированных мероприятий позволит и впредь успешно укреплять обороноспособность Союзного государства", - заявил Хренин.Ранее в новостях: Министры обороны России и Белоруссии обсудят безопасность Союзного государства

белоруссия

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белоруссия, россия, союзное государство, национальные интересы, национальная безопасность, минобороны рф, министерство обороны белоруссии, андрей белоусов