Главное за ночь 23 октября - 23.10.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 23 октября
Главное за ночь 23 октября - 23.10.2024 Украина.ру
Главное за ночь 23 октября
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Украина.ру, 23.10.2024
2024-10-23T08:05
2024-10-23T08:05
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вооруженные силы украины
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС.За ночь российские средства ПВО уничтожили 14 украинских БПЛА, из них 10 над Крымом.Четыре украинских безэкипажных катера, следовавших к Крыму, уничтожены в акватории Черного моря.Более 70 тысяч жителей Харьковской области, эвакуировались на территорию РФ с 2022 года.На Купянском направлении российские войска продвигаются от Стельмаховки к Лозовой.На Краснолиманском направлении Минобороны России заявило об освобождении Новосадового в ДНР.На Артёмовском направлении Армия России продвигается на север и восток от Артёмовска.На Покровском направлении сокращается зона контроля ВСУ в Селидово.На Кураховском направлении российские войска наступают на Курахово.На Запорожском фронте продолжаются бои в районе Каменского и обстрелы в районе ЗАЭС.О других успехах ВС РФ - в материале Шаг за шагом, посадка за посадкой: Живов раскрыл, как идет наступление ВС РФ на Запорожском направлении на сайте Украина.ру.
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96
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, крым, казань, оон, брикс, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Крым, Казань, ООН, БРИКС, Вооруженные силы Украины

Главное за ночь 23 октября

08:05 23.10.2024
 
© AP / John Minchillo, PoolАнтониу Гутерриш, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций ООН
Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций ООН - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© AP / John Minchillo, Pool
Читать в
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС.
За ночь российские средства ПВО уничтожили 14 украинских БПЛА, из них 10 над Крымом.
Четыре украинских безэкипажных катера, следовавших к Крыму, уничтожены в акватории Черного моря.
Более 70 тысяч жителей Харьковской области, эвакуировались на территорию РФ с 2022 года.
На Купянском направлении российские войска продвигаются от Стельмаховки к Лозовой.
На Краснолиманском направлении Минобороны России заявило об освобождении Новосадового в ДНР.

На Артёмовском направлении Армия России продвигается на север и восток от Артёмовска.
На Покровском направлении сокращается зона контроля ВСУ в Селидово.
На Кураховском направлении российские войска наступают на Курахово.
На Запорожском фронте продолжаются бои в районе Каменского и обстрелы в районе ЗАЭС.
О других успехах ВС РФ - в материале Шаг за шагом, посадка за посадкой: Живов раскрыл, как идет наступление ВС РФ на Запорожском направлении на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияКрымКазаньООНБРИКСВооруженные силы Украины
 
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Заголовок открываемого материала
08:05Главное за ночь 23 октября
08:00"Президенты" российской Бессарабии: в чём их отличие от современных президентов-евроинтеграторов
07:10Успехи Трампа и берлинский сговор
06:10Противник медленно отступает: Поликарпов раскрыл, как ВС РФ взяли Звездное и продвигаются к Курахово
06:00"Получили от ворот поворот": Запад признал успех саммита БРИКС в Казани ещё до его начала
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