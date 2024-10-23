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Главное за ночь 23 октября

Главное за ночь 23 октября - 23.10.2024 Украина.ру

Главное за ночь 23 октября

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Украина.ру, 23.10.2024

2024-10-23T08:05

2024-10-23T08:05

2024-10-23T08:05

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС.За ночь российские средства ПВО уничтожили 14 украинских БПЛА, из них 10 над Крымом.Четыре украинских безэкипажных катера, следовавших к Крыму, уничтожены в акватории Черного моря.Более 70 тысяч жителей Харьковской области, эвакуировались на территорию РФ с 2022 года.На Купянском направлении российские войска продвигаются от Стельмаховки к Лозовой.На Краснолиманском направлении Минобороны России заявило об освобождении Новосадового в ДНР.На Артёмовском направлении Армия России продвигается на север и восток от Артёмовска.На Покровском направлении сокращается зона контроля ВСУ в Селидово.На Кураховском направлении российские войска наступают на Курахово.На Запорожском фронте продолжаются бои в районе Каменского и обстрелы в районе ЗАЭС.О других успехах ВС РФ - в материале Шаг за шагом, посадка за посадкой: Живов раскрыл, как идет наступление ВС РФ на Запорожском направлении на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, крым, казань, оон, брикс, вооруженные силы украины