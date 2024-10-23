Главное за ночь 23 октября
© AP / John Minchillo, PoolАнтониу Гутерриш, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций ООН
© AP / John Minchillo, Pool
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС.
За ночь российские средства ПВО уничтожили 14 украинских БПЛА, из них 10 над Крымом.
Четыре украинских безэкипажных катера, следовавших к Крыму, уничтожены в акватории Черного моря.
Более 70 тысяч жителей Харьковской области, эвакуировались на территорию РФ с 2022 года.
На Купянском направлении российские войска продвигаются от Стельмаховки к Лозовой.
На Краснолиманском направлении Минобороны России заявило об освобождении Новосадового в ДНР.
На Артёмовском направлении Армия России продвигается на север и восток от Артёмовска.
На Артёмовском направлении Армия России продвигается на север и восток от Артёмовска.
На Кураховском направлении российские войска наступают на Курахово.
На Запорожском фронте продолжаются бои в районе Каменского и обстрелы в районе ЗАЭС.
О других успехах ВС РФ - в материале Шаг за шагом, посадка за посадкой: Живов раскрыл, как идет наступление ВС РФ на Запорожском направлении на сайте Украина.ру.