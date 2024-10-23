Сигнал "Баллистика!" Евсеев объяснил, какую опасность представляют ракеты ATACMS и как с ними бороться
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские специалисты изучили принцип работы кассетной ракеты ATACMS
Самолеты F-16 могут использовать ракеты Storm Shadow, но их дальность полета ограничена 250 километрами. Гораздо большую опасность представляют баллистические ракеты. У них большая скорость лета, их труднее перехватывать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Ранее власти Нидерландов официально заявили, что разрешают Украине использовать поставленные ими самолеты F-16 для ударов по военным целям в России.
Эксперт сообщил, что самолеты F-16 могут использовать ракеты Storm Shadow, но у них дальность полета ограничена 250 километрами. И у самих истребителей боевой радиус маленький, добавил он.
"Чтобы работать по нам, им нужно будет перелететь на аэродромы подскока, у которых нет защищенных укрытий, и где нам будет проще их достать. Хотя в идеале мы должны их уничтожать еще на аэродромах на западной Украине", — подчеркнул Евсеев.
Российские комплексы С-400 могут перехватывать такие ракеты. Хотя это будет не так легко, потому что ракета летит низко и может менять траекторию, но у нас есть возможности борьбы с ними, потому что Storm Shadow — дозвуковые ракеты, указал специалист.
Он отметил, что гораздо большую опасность представляют баллистические ракеты. У них большая скорость лета, их труднее перехватывать. Тут уже нужна система ПРО. И если будет повышаться дальность действия ATACMS с 85 до 135 километров и так далее, то это будет опасно, добавил эксперт.
"Поэтому лучший способ борьбы с ними – уничтожать пусковые установки на земле. Например, мы выследили и уничтожили в Сумской области пусковые установки от "Хаймарс", которые очень похожи на установки для запусков ATACMS", — заключил собеседник издания.
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