https://ukraina.ru/20241023/1058281703.html

Сигнал "Баллистика!" Евсеев объяснил, какую опасность представляют ракеты ATACMS и как с ними бороться

Сигнал "Баллистика!" Евсеев объяснил, какую опасность представляют ракеты ATACMS и как с ними бороться - 23.10.2024 Украина.ру

Сигнал "Баллистика!" Евсеев объяснил, какую опасность представляют ракеты ATACMS и как с ними бороться

Самолеты F-16 могут использовать ракеты Storm Shadow, но их дальность полета ограничена 250 километрами. Гораздо большую опасность представляют баллистические ракеты. У них большая скорость лета, их труднее перехватывать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-10-23T03:30

2024-10-23T03:30

2024-10-23T03:30

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владимир евсеев

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atacms

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самолет

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атака

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Ранее власти Нидерландов официально заявили, что разрешают Украине использовать поставленные ими самолеты F-16 для ударов по военным целям в России.Эксперт сообщил, что самолеты F-16 могут использовать ракеты Storm Shadow, но у них дальность полета ограничена 250 километрами. И у самих истребителей боевой радиус маленький, добавил он.Российские комплексы С-400 могут перехватывать такие ракеты. Хотя это будет не так легко, потому что ракета летит низко и может менять траекторию, но у нас есть возможности борьбы с ними, потому что Storm Shadow — дозвуковые ракеты, указал специалист.Он отметил, что гораздо большую опасность представляют баллистические ракеты. У них большая скорость лета, их труднее перехватывать. Тут уже нужна система ПРО. И если будет повышаться дальность действия ATACMS с 85 до 135 километров и так далее, то это будет опасно, добавил эксперт."Поэтому лучший способ борьбы с ними – уничтожать пусковые установки на земле. Например, мы выследили и уничтожили в Сумской области пусковые установки от "Хаймарс", которые очень похожи на установки для запусков ATACMS", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, как ВС РФ громят врага в Дзержинске и продвигаются к Курахово — в интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.ру

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