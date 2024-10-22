Мать Королёвой, кричавшая "Слава Украине!"* в Майами, прилетела в Москву - 22.10.2024 Украина.ру
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Мать Королёвой, кричавшая "Слава Украине!"* в Майами, прилетела в Москву
Мать Королёвой, кричавшая "Слава Украине!"* в Майами, прилетела в Москву - 22.10.2024 Украина.ру
Мать Королёвой, кричавшая "Слава Украине!"* в Майами, прилетела в Москву
Киевлянка, мать певицы Наташи Королёвой Людмила Порывай "тайно" прилетела в Россию из США, где проживает уже много лет. Об этом в своих соцсетях рассказала ее звездная дочь
2024-10-22T16:22
2024-10-22T16:22
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Королёва уточнила, что в Москву ее мать планировала прилететь еще в августе, на свадьбу внука Архипа, но 78-летняя женщина заболела и от этой идеи пришлось отказаться. Зато в этот раз, похвасталась певица, и она сама, и ее родительница получили большое удовольствие от прогулок по Москве и особенно от поездки на общественном транспорте."У мамы уже возраст. Она не может летать ко мне так часто, как раньше. Длительные перелеты в ее возрасте не лучшим возрастом сказываются на состоянии здоровья. Поэтому мне приходится летать к ней", - отметила Королёва.Насовсем или получить инструкции? Коллега Королевой ответил, зачем она полетела в СШАЛюдмила Порывай - заслуженный деятель культуры Украинской ССР, работала хормейстером, телеведущей, была дирижером хоровой капеллы "Светоч", профессором консерватории на Украине.Какое-то время Порывай жила и работала с дочерью - певицей Наташей Королёвой - в Москве, в частности, вела программу "Время обедать" на "Первом канале". Но уже много лет проживает в Майами вместе с мужем. Супруг Порывай бизнесмен Игорь Эльперин, он эмигрировал в США в 1970-х.В августе 2022 года Порывай пришла на концерт украинской певицы Ирины Билык в Майами, где открыто кричала нацистский лозунг "Слава Украине" и выступала с заявлением, что переживает за свою малую родину.Старшая дочь Порывай, певица Руся Ирина Осауленко в марте этого года она публично пожелала победы киевскому режиму, причем сделала это с помощью давно полюбившегося украинским радикалам лозунга."Хочу сказать, что после 24 февраля у нас все изменилось. Хоть я уже 30 лет живу в Америке, но мы на телефонах – мы смотрим новости дома. Потому что у меня дома моя тетя, ее братья и их сыновья. И у нас сердце обливается кровью. Слава Украине!* Мы победим, слава ВСУ!" – сказала Осауленко.Ославоукраинилась*: американская сестра Наташи Королевой присоединилась к украинским нацистамМуж Королевой и зять Порывай Сергей Глушко (Тарзан) напротив, заявлял, что "Русский мир был, есть и будет" и даже пообещал пойти воевать, если его мобилизуют в ВС РФ.В начале 1990-х Глушко с отличием окончил Военный инженерный институт им. Можайского. С 1992 по 1995 год проходил службу на космодроме Плесецк. Имеет звание старшего лейтенанта.Тарзан готов участвовать в спецоперацииС начала спецоперации Наташа Королёва не единожды попадала под шквал критики своих украинских поклонников из-за того, что не высказывалась об СВО, а после очередного выступления в Москве, уже российские фанаты обвинили ее в том, что она "переобувается в воздухе" и поддерживает Украину. Поводом к этому послужило желто-синее оформление одного из номеров. Королёва ответила, что оформление на самом деле было сине-зеленое.Другие новости: Легализовал военные преступления ВСУ: Зеленский изменил Уголовный кодекс ради МУС, но с оговорками.* Лозунг внесён Минюстом РФ в перечень нацистских
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Новости, Наташа Королева, Москва, Россия, США, Украина

Мать Королёвой, кричавшая "Слава Украине!"* в Майами, прилетела в Москву

16:22 22.10.2024
 
© Людмила Порывай/ИнстаграмПорывай и Королева
Порывай и Королева
© Людмила Порывай/Инстаграм
Читать в
Киевлянка, мать певицы Наташи Королёвой Людмила Порывай "тайно" прилетела в Россию из США, где проживает уже много лет. Об этом в своих соцсетях рассказала ее звездная дочь
Королёва уточнила, что в Москву ее мать планировала прилететь еще в августе, на свадьбу внука Архипа, но 78-летняя женщина заболела и от этой идеи пришлось отказаться. Зато в этот раз, похвасталась певица, и она сама, и ее родительница получили большое удовольствие от прогулок по Москве и особенно от поездки на общественном транспорте.
"У мамы уже возраст. Она не может летать ко мне так часто, как раньше. Длительные перелеты в ее возрасте не лучшим возрастом сказываются на состоянии здоровья. Поэтому мне приходится летать к ней", - отметила Королёва.
Насовсем или получить инструкции? Коллега Королевой ответил, зачем она полетела в США
Людмила Порывай - заслуженный деятель культуры Украинской ССР, работала хормейстером, телеведущей, была дирижером хоровой капеллы "Светоч", профессором консерватории на Украине.
Какое-то время Порывай жила и работала с дочерью - певицей Наташей Королёвой - в Москве, в частности, вела программу "Время обедать" на "Первом канале". Но уже много лет проживает в Майами вместе с мужем. Супруг Порывай бизнесмен Игорь Эльперин, он эмигрировал в США в 1970-х.
В августе 2022 года Порывай пришла на концерт украинской певицы Ирины Билык в Майами, где открыто кричала нацистский лозунг "Слава Украине" и выступала с заявлением, что переживает за свою малую родину.
Людмила Порывай
15 августа 2022, 10:56
"Слава Украине": мать Наташи Королевой устроила на сцене в США русофобскую истерикуУкраинский дирижер и хормейстер Людмила Порывай, мать Наташи Королевой, на концерте в Майами кричала "Слава Украине", сообщил "Главред Weekend" 14 августа
Старшая дочь Порывай, певица Руся Ирина Осауленко в марте этого года она публично пожелала победы киевскому режиму, причем сделала это с помощью давно полюбившегося украинским радикалам лозунга.
"Хочу сказать, что после 24 февраля у нас все изменилось. Хоть я уже 30 лет живу в Америке, но мы на телефонах – мы смотрим новости дома. Потому что у меня дома моя тетя, ее братья и их сыновья. И у нас сердце обливается кровью. Слава Украине!* Мы победим, слава ВСУ!" – сказала Осауленко.
Ославоукраинилась*: американская сестра Наташи Королевой присоединилась к украинским нацистам
Муж Королевой и зять Порывай Сергей Глушко (Тарзан) напротив, заявлял, что "Русский мир был, есть и будет" и даже пообещал пойти воевать, если его мобилизуют в ВС РФ.
В начале 1990-х Глушко с отличием окончил Военный инженерный институт им. Можайского. С 1992 по 1995 год проходил службу на космодроме Плесецк. Имеет звание старшего лейтенанта.
Тарзан готов участвовать в спецоперации
С начала спецоперации Наташа Королёва не единожды попадала под шквал критики своих украинских поклонников из-за того, что не высказывалась об СВО, а после очередного выступления в Москве, уже российские фанаты обвинили ее в том, что она "переобувается в воздухе" и поддерживает Украину. Поводом к этому послужило желто-синее оформление одного из номеров. Королёва ответила, что оформление на самом деле было сине-зеленое.
Наташа Королева
28 сентября 2022, 10:27
"Пытается переобуться в полете": разгневанные фанаты обвинили Наташу Королеву в поддержке УкраиныПоклонники певицы Наташи Королевой возмутились тем, что цветовая гамма ее костюма и реквизита подтанцовки на недавнем концерте в Москве напоминает расцветку украинского флага, сообщила "Комсомольская правда" 27 сентября
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