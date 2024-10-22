https://ukraina.ru/20241022/1058264502.html

Мощь БРИКС, провалы ВСУ, западная помощь. Главное на Украине на утро 22 октября

Мощь БРИКС, провалы ВСУ, западная помощь. Главное на Украине на утро 22 октября - 22.10.2024 Украина.ру

Мощь БРИКС, провалы ВСУ, западная помощь. Главное на Украине на утро 22 октября

Мощь БРИКС объясняет огромный интерес к организации многих стран мира. Российские военные бьют по Украине, звучат взрывы, власти жалуются на повреждения. Министр обороны Франции заявил, что "пришло время заняться" вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины

2024-10-22T09:00

2024-10-22T09:00

2024-10-22T10:17

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Бывший советник премьера Греции по вопросам отношений с Россией и Восточной Европой Димитрис Веланис заверил, что БРИКС стал современной международной реальностью.Он назвал саммит БРИКС в Казани 22–24 октября общественно-политическим и экономическим событием мирового масштаба, не имеющим аналогов по многим параметрам и значению."В эти дни саммита Казань превращается в центр Евразии, который будет излучать свет всему миру и призывать мир к созиданию, прогрессу и мирному сосуществованию", — сказал Веланис.По его словам, интерес к БРИКС огромный, и объясняется он экономической мощью организации."В странах БРИКС проживает 45 процентов населения планеты. На страны БРИКС приходится 35,7 процента мирового ВВП, который суммарно составляет 185 триллионов долларов. В странах БРИКС производится 50 процентов зерновых и пшеницы. В недрах лежит 15 процентов от мировых запасов золота. Страны БРИКС занимают 30 процентов территории земного шара. В странах БРИКС самые крупные производители энергии и 45 процентов мировых запасов нефти. В странах БРИКС два самых крупных в мире производителя атомной энергии. Это некоторые данные, которые указывают на необходимость такого объединения и на несомненный его успех в будущем. Этим объясняется и огромный интерес, проявленный разными странами планеты к БРИКС", — объяснил Веланис.По его словам, на саммит в Казани зарегистрировались около 20 тысяч участников из более чем 30 стран мира, из них 18 глав государств и главы государств СНГ."Неслучайно так много стран стучатся в двери БРИКС. Это большие, но и маленькие страны. Это страны, которые стремятся к освобождению от долларового плена, которые налаживают свой путь собственного развития. И в этом пути страны находят ответы от блока БРИКС. За 10 последних лет многократно увеличился торговый оборот стран БРИКС. Например, торговый оборот России с Китаем — 240 миллиардов долларов, а было 147 миллиардов. Бразилия — Индия — 11,5 миллиарда долларов оборот, он вырос на 60 процентов", — отметил Веланис.По его словам, планы создания общей валюты организации вызывают как интерес, так и агрессивную реакцию западного мира.Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки подтвердил, что мировое развитие идет в сторону G20, в которой растет влияние БРИКС, где центральное место занимает Россия."Раньше, когда было положено начало G7, эти страны занимали 80 процентов мировой экономики. Сейчас — половину, 40 процентов. Даже в этом проявляется, что G7 ослабла. А сила G20, в которую входит и Россия, растет, эти страны занимают 80 процентов мировой экономики. Индия, Китай, Бразилия, Южная Африка тоже входят в нее. Мировое развитие идет не в сторону "семерки", а в сторону "двадцатки". А внутри "двадцатки" влияние БРИКС, центром которого является Россия, дальше будет еще больше крепнуть. Англосаксонское мышление Америки, Великобритании с поиском врага, зацикленное на себе, — уже не проходит. Впредь Россия будет проявлять все больше силы", — заверил депутат.Он считает, что символическим является и проведение саммита организации в российском городе."То, что саммит пройдет в России, говорит о том, что Россия стабильна и имеет превосходство в мире", — считает депутат.Мунэо Судзуки отметил также, что расчет западных стран на ослабление России не оправдался и назвал ошибкой решение президента США Джо Байдена о введении санкций против России.Мунэо Судзуки — влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. В свою очередь сербский президент Александр Вучич отметил, что популярность БРИКС среди граждан Сербии равна популярности ЕС и, согласно последним соцопросам, составляет 42 процента."Несколько дней назад я посмотрел, что люди в Сербии думают по этому вопросу сегодня. Люди не знают точно, что БРИКС значит, слышали, что речь идет о странах, которые нас меньше принуждают, но не знают, что там нет реальных механизмов и что это не функционирует таким образом, как ЕС. Будет ли так в будущем — это другой вопрос, не исключаю этого, но уровень популярности сейчас — 42 процента, то есть на уровне ЕС", — заявил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии в ночь на вторник.По его словам многие граждане Сербии изменили бы свое мнение в пользу БРИКС, если бы он выступил "не так, как до сих пор высказывался", потому что "хотят слышать от того, кто больше располагает информацией".Ранее президент Сербии заявил, что не участвует в саммите БРИКС в Казани 22–24 октября, поскольку уже договорился о визите в Белград с премьером Польши Дональдом Туском, премьером Греции Кириакосом Мицотакисом, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, однако, даже если бы не было этих встреч, ему очень тяжело было бы приехать в Россию.С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит стран БРИКС с участием глав государств. На саммите БРИКС будут представлены 36 стран, 22 — на высшем уровне и руководство шести международных организаций.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Провалы ВСУУкраинские СМИ во вторник сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. Также взрывы гремят в Днепропетровской области Украины, в Полтавской области. Серию взрывов зафиксировали и в Сумах.Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин пожаловался на повреждение объекта критической инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Он не уточнил, о каком именно объекте идет речь.Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем телеграм-канале написал, что в регионе в минувшие сутки прогремело порядка 300 взрывов, в результате чего повреждены объекты инфраструктуры.Объекты критической инфраструктуры повреждены после взрывов и в городе Сумы на севере Украины, сообщила местная администрация.Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что ударом российских военных, вероятно, поражена территория бывшего противотанкового полка в Днепропетровской области, куда заезжали военные машины.А удар в Павлограде Днепропетровской области нанесен в район механического завода, где находилось 26 единиц военной техники."Павлоград (Днепропетровская область) — взрывы. Местные жители сообщают, что удар был в стороне Павлоградского механического завода. Сообщалось, что на территории завода производится ремонт гусеничной военной техники. На момент удара на заводе было 26 единиц техники. После взрыва к месту прилета направились скорые, сам участок, где находится завод, оцеплен СБУ", — заявил подпольщик."Новомосковск (Днепропетровская область). Сопротивление сообщает, что удар пришелся в район "Корея", вероятно, по территории бывшего 977-го противотанкового артиллерийского полка. Территория была заброшена, но летом там появились блокпосты и часто заезжают военные машины и грузовики", — сказал он.Кроме того, по его словам, ВС РФ ночью нанесли удар в районе грузового двора станции "Сумы товарная".Также удар в Ахтырке Сумской области Украины нанесен по бывшему химическому складу, который используется как склад боекомплектов ВСУ."Взрывы в населенном пункте Ахтырка (Сумская область), прилет по бывшему химическому складу, который используется как склад БК. Также пострадала техника, находящаяся рядом на аэродроме сельхозавиации. По предварительным данным, более тридцати погибших бандеровцев", — сказал Лебедев.Еще один удар пришелся по пригороду Сум в район базы отдыха "Металлург", которую оккупировали ВСУ, переброшенные из-под Винницы."22:00, пригород Сум, прилет ФАБов в направлении базы отдыха "Металлург", которую оккупировали бандеровцы, привезенные из-под Винницы", — сообщил Лебедев."00:11, Сyмы — атака БПЛА. РЭБом прикрыли "Управление государственной службы охраны в Сумской области", где расположились бандеровцы. В результате работы РЭБ повредили крышу жилого дома", — добавил Лебедев.Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ лишились стратегически важных высот у села Терны на севере Луганской Народной Республики.Он добавил, что попытки украинского командования вернуть утраченные позиции не привели к желаемому результату, более того, часть штурмовиков сбежала с поля боя.В Минобороны РФ указали, что российский вертолет Ми-28НМ нанес удар по личному составу и опорному пункту украинских военных в курском приграничье, цели уничтожены."Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области… Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", — говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ.После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, чтобы предотвратить попадание ракет ПЗРК противника."Сегодня был совершен боевой вылет. Полет выполнялся с огибанием рельефа местности. Далее — удар с кабрирования по опорному пункту и живой силе противника. Далее совершается отход от противодействия ПВО противника. Дальше после удара возвращаемся на базу с благополучным приземлением. Каждый вылет для нас большая ответственность. Работаем на результат, победа будет за нами", — рассказал командир вертолета Илья в видеоролике, опубликованном Минобороны.В другом видеоролике российского ведомства показана подготовка вертолета к вылету, в том числе загрузка ракет в пусковые устройства. Также демонстрируется полет, нанесение удара и возвращение на аэродром.Несмотря на провалы, ВСУ не оставляют попыток атаковать российские территории.Так, за сутки они 28 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Двадцать восемь обстрелов — на Горловском направлении", — уточнили в представительстве.Всего за сутки ВСУ выпустили 81 различный боеприпас. Поступили сведения о ранении четырех мирных жителей.Кроме того, ночью киевский режим пытался совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа. Однако российские средства ПВО уничтожили 11 беспилотников над Брянской областью, три — над Белгородской, два — над Курской и по одному над Тульской и Орловской, сообщили в Минобороны России.Западная помощьМинистр обороны Франции Себастьян Лекорню в эфире телеканала LCI заявил, что "пришло время заняться" вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины.Он назвал так называемый "план победы", который Владимир Зеленский на прошлой неделе представил в украинском парламенте, началом политического пути.По его словам, план Зеленского содержит ряд "интересных" пунктов, которые стоит изучить. Согласно Лекорню, со стороны Киева "с некоторых пор наблюдается разворот к военно-политической риторике"."Я думаю, что есть воля к политическим действиям. Однажды придется это сделать, однажды Украина возобновит диалог с Россией. Никто никогда не заявлял о капитуляции русских", — добавил он.Запад продолжает накачивать Украину оружием, затягивая конфликт. А Киев не устает просить страны о помощи.Накануне министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином они обсудили привлечение американских инвестиций в украинский ВПК, он также доложил американскому коллеге о ситуации на фронте."Отдельная тема переговоров — привлечение американских инвестиций для развития нашего оборонно-промышленного комплекса. Рассмотрели возможные взаимовыгодные сценарии — совместные предприятия вместе с США и прямые американские инвестиции в украинский ВПК", — приводит слова Умерова телеграм-канал Минобороны Украины.Затягивают конфликт и страны Европы. Так, Европарламент на пленарной сессии во вторник в Страсбурге проголосует по вопросу предложенного ранее Европейской комиссией механизма выделения кредита Киеву в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных суверенных активов России.Ранее это предложение уже поддержал комитет по международной торговле ЕП.Ожидается, что депутаты в 9:00 по местному времени (10:00 мск) сначала заслушают представителя Еврокомиссии, который расскажет о подготовленном предложении. Затем последует обсуждение предложения в парламенте. Голосование по предложению ожидается в 12:00 по местному времени (13:00 мск).Если предложение будет поддержано депутатами, решение поступит на формальное утверждение в Совет ЕС.В МИД РФ ранее неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.Подробнее о замороженных активах — в материале Зеленский рассчитывает получить прибыль от замороженных российских активов на сайте Украина.ру.

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