СБУ и Нацполиция изобличили группы торговцев оружием - 21.10.2024 Украина.ру
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СБУ и Нацполиция изобличили группы торговцев оружием
СБУ и Нацполиция изобличили группы торговцев оружием - 21.10.2024 Украина.ру
СБУ и Нацполиция изобличили группы торговцев оружием
Незаконную продажу оружия и боеприпасов в четырех регионах Украины пресекли украинские силовики. Об этом 21 октября проинформировала СБУ.
2024-10-21T18:16
2024-10-21T18:16
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Во время комплексных мероприятий в Днепре (Днепропетровске), а также в Закарпатской, Тернопольской и Житомирской областях задержаны семь человек, незаконно торговавших оружием и боеприпасами. Среди изъятого - гранатометы, автоматы и более 3 кг взрывчатки.Отмечено, что днепропетровский предприниматель незаконно вывозил оружие из районов "боёв на восточном фронте, чтобы продать криминалитету". Для этого фигурант оборудовал схрон на территории своей СТО."В Закарпатье на "горячем" задержан 50-летний житель Берегово, который пытался подпольно продать автоматическое оружие, боевые гранаты и большую партию тротила. Все это злоумышленник прятал в подземном тайнике, который обустроил в лесу у своего частного дома", - сообщила СБУ.В Тернопольской области два дельца продавали оружие через специализированные интернет-форумы, а затем почтой отправляли заказчикам под видом автозапчастей.В Житомирской области на нелегальной торговле оружием попались три жителя Коростеня, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за кражи. Они вывозили товар с мест былых боёв, где находились как "волонтеры", а затем продавали найденное оружие по личным уголовным связям.Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы, они взяты под стражу.Тем временем Пентагон заявил о военной помощи Киеву на $400 млн
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новости, житомирская область, украина, днепр, сбу, нацполиция, криминал, полиция, днепропетровск, днепропетровская область, закарпатье, закарпатская область, тернопольская область, торговля оружием, оружие
Новости, Житомирская область, Украина, Днепр, СБУ, Нацполиция, криминал, полиция, Днепропетровск, Днепропетровская область, Закарпатье, Закарпатская область, Тернопольская область, торговля оружием, оружие

СБУ и Нацполиция изобличили группы торговцев оружием

18:16 21.10.2024
 
Схрон нелегальных торговцев оружием, публикация СБУ 21.10.2024
Схрон нелегальных торговцев оружием, публикация СБУ 21.10.2024
Читать в
Незаконную продажу оружия и боеприпасов в четырех регионах Украины пресекли украинские силовики. Об этом 21 октября проинформировала СБУ.
Во время комплексных мероприятий в Днепре (Днепропетровске), а также в Закарпатской, Тернопольской и Житомирской областях задержаны семь человек, незаконно торговавших оружием и боеприпасами. Среди изъятого - гранатометы, автоматы и более 3 кг взрывчатки.
Отмечено, что днепропетровский предприниматель незаконно вывозил оружие из районов "боёв на восточном фронте, чтобы продать криминалитету". Для этого фигурант оборудовал схрон на территории своей СТО.
Закарпатье на "горячем" задержан 50-летний житель Берегово, который пытался подпольно продать автоматическое оружие, боевые гранаты и большую партию тротила. Все это злоумышленник прятал в подземном тайнике, который обустроил в лесу у своего частного дома", - сообщила СБУ.
В Тернопольской области два дельца продавали оружие через специализированные интернет-форумы, а затем почтой отправляли заказчикам под видом автозапчастей.
В Житомирской области на нелегальной торговле оружием попались три жителя Коростеня, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за кражи. Они вывозили товар с мест былых боёв, где находились как "волонтеры", а затем продавали найденное оружие по личным уголовным связям.
Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы, они взяты под стражу.
Тем временем Пентагон заявил о военной помощи Киеву на $400 млн
 
НовостиЖитомирская областьУкраинаДнепрСБУНацполициякриминалполицияДнепропетровскДнепропетровская областьЗакарпатьеЗакарпатская областьТернопольская областьторговля оружиеморужие
 
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