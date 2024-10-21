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СБУ и Нацполиция изобличили группы торговцев оружием

СБУ и Нацполиция изобличили группы торговцев оружием - 21.10.2024 Украина.ру

СБУ и Нацполиция изобличили группы торговцев оружием

Незаконную продажу оружия и боеприпасов в четырех регионах Украины пресекли украинские силовики. Об этом 21 октября проинформировала СБУ.

2024-10-21T18:16

2024-10-21T18:16

2024-10-21T18:16

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Во время комплексных мероприятий в Днепре (Днепропетровске), а также в Закарпатской, Тернопольской и Житомирской областях задержаны семь человек, незаконно торговавших оружием и боеприпасами. Среди изъятого - гранатометы, автоматы и более 3 кг взрывчатки.Отмечено, что днепропетровский предприниматель незаконно вывозил оружие из районов "боёв на восточном фронте, чтобы продать криминалитету". Для этого фигурант оборудовал схрон на территории своей СТО."В Закарпатье на "горячем" задержан 50-летний житель Берегово, который пытался подпольно продать автоматическое оружие, боевые гранаты и большую партию тротила. Все это злоумышленник прятал в подземном тайнике, который обустроил в лесу у своего частного дома", - сообщила СБУ.В Тернопольской области два дельца продавали оружие через специализированные интернет-форумы, а затем почтой отправляли заказчикам под видом автозапчастей.В Житомирской области на нелегальной торговле оружием попались три жителя Коростеня, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за кражи. Они вывозили товар с мест былых боёв, где находились как "волонтеры", а затем продавали найденное оружие по личным уголовным связям.Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы, они взяты под стражу.Тем временем Пентагон заявил о военной помощи Киеву на $400 млн

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