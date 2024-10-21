Иноагент-продюсер Роднянский приговорён судом к 8,5 годам колонии за фейки - 21.10.2024 Украина.ру
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Иноагент-продюсер Роднянский приговорён судом к 8,5 годам колонии за фейки
Иноагент-продюсер Роднянский приговорён судом к 8,5 годам колонии за фейки - 21.10.2024 Украина.ру
Иноагент-продюсер Роднянский приговорён судом к 8,5 годам колонии за фейки
Иноагент Александр Роднянский* признан виновным в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о деятельности Российской армии. Согласно оглашённому 21 октября приговоры Басманного суда Москвы, осужденный должен отбыть 8,5 лет в колонии общего режима.
2024-10-21T17:47
2024-10-21T17:47
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По мнению суда, иноагент Роднянский совершил уголовное преступление по мотивам политической ненависти. Помимо лишения свободы, осужденному также на четыре года запрещено администрировать интернет-ресурсы. Срок отбытия наказания будет исчисляться с момента задержания, так как осужденный скрывается от правоохранительных и судебных органов. Приговор вынесен заочно, розыскные мероприятия продолжаются. Иноагент Роднянский работал в России продюсером и с 2022 года "релоцировался". Из-за границы, как установили в ходе судебного следствия, осужденный распространял заведомо ложную информацию о российской армии и СВО.У осужденного есть украинский паспорт, сам он уроженец Киева. В России иноагент Роднянский продюсировал кинофильмы в том числе на тему войны.*признан иностранным агентом на территории РоссииРанее в новостях: Прокурор запросил 9,6 лет иноагенту-продюсеру Роднянскому за фейки о ВС РФ
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новости, россия, москва, киев, приговор, продюсер, сво, суд, криминал, релоканты
Новости, Россия, Москва, Киев, приговор, продюсер, СВО, Суд, криминал, релоканты

Иноагент-продюсер Роднянский приговорён судом к 8,5 годам колонии за фейки

17:47 21.10.2024
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПремьера фильма "Левиафан" в Москве
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© РИА Новости . Евгения Новоженина
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Иноагент Александр Роднянский* признан виновным в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о деятельности Российской армии. Согласно оглашённому 21 октября приговоры Басманного суда Москвы, осужденный должен отбыть 8,5 лет в колонии общего режима.
По мнению суда, иноагент Роднянский совершил уголовное преступление по мотивам политической ненависти. Помимо лишения свободы, осужденному также на четыре года запрещено администрировать интернет-ресурсы.
Срок отбытия наказания будет исчисляться с момента задержания, так как осужденный скрывается от правоохранительных и судебных органов. Приговор вынесен заочно, розыскные мероприятия продолжаются.
Иноагент Роднянский работал в России продюсером и с 2022 года "релоцировался". Из-за границы, как установили в ходе судебного следствия, осужденный распространял заведомо ложную информацию о российской армии и СВО.
У осужденного есть украинский паспорт, сам он уроженец Киева. В России иноагент Роднянский продюсировал кинофильмы в том числе на тему войны.
*признан иностранным агентом на территории России
Ранее в новостях: Прокурор запросил 9,6 лет иноагенту-продюсеру Роднянскому за фейки о ВС РФ
 
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