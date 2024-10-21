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Прокурор запросил 9,6 лет иноагенту-продюсеру Роднянскому за фейки о ВС РФ

Прокурор запросил 9,6 лет иноагенту-продюсеру Роднянскому за фейки о ВС РФ - 21.10.2024 Украина.ру

Прокурор запросил 9,6 лет иноагенту-продюсеру Роднянскому за фейки о ВС РФ

Басманный суд Москвы провёл прения по делу иноагента Александра Роднянского, обвиняемого в распространении ложной информации о российской армии. Гособвинение считает вину фигуранта полностью доказанной и достойной длительного срока лишения свободы с поражениями в правах

2024-10-21T15:09

2024-10-21T15:09

2024-10-21T15:09

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Александр Роднянский* ранее занимался продюсированием и ныне находится вне территории Союзного государства России и Белоруссии. Будучи также гражданином Украины и, возможно, других государств, он был заочно арестован в мае 2023 года, продолжая скрываться от правосудия.Поэтому прокурор потребовал вынести заочный обвинительный приговор и запросил для фигуранта 9,6 лет лишения свободы. Максимум по предъявленной статье составляет 10 лет лишения свободы.Также гособвинитель запросил для обвиняемого запрет на администрирование страниц в сети Интернет сроком на пять лет. Именно в соцсетях иноагент Роднянский распространял фейки о российской армии, констатировали следователи.*признан иностранным агентом на территории РоссииТем временем Наёмника из США заочно осудили в России

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новости, россия, москва, белоруссия, приговор, минобороны рф, фейк, криминал, продюсер, суд, иноагент