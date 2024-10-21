Прокурор запросил 9,6 лет иноагенту-продюсеру Роднянскому за фейки о ВС РФ - 21.10.2024 Украина.ру
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Прокурор запросил 9,6 лет иноагенту-продюсеру Роднянскому за фейки о ВС РФ
Прокурор запросил 9,6 лет иноагенту-продюсеру Роднянскому за фейки о ВС РФ - 21.10.2024 Украина.ру
Прокурор запросил 9,6 лет иноагенту-продюсеру Роднянскому за фейки о ВС РФ
Басманный суд Москвы провёл прения по делу иноагента Александра Роднянского, обвиняемого в распространении ложной информации о российской армии. Гособвинение считает вину фигуранта полностью доказанной и достойной длительного срока лишения свободы с поражениями в правах
2024-10-21T15:09
2024-10-21T15:09
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приговор
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фейк
криминал
продюсер
суд
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Александр Роднянский* ранее занимался продюсированием и ныне находится вне территории Союзного государства России и Белоруссии. Будучи также гражданином Украины и, возможно, других государств, он был заочно арестован в мае 2023 года, продолжая скрываться от правосудия.Поэтому прокурор потребовал вынести заочный обвинительный приговор и запросил для фигуранта 9,6 лет лишения свободы. Максимум по предъявленной статье составляет 10 лет лишения свободы.Также гособвинитель запросил для обвиняемого запрет на администрирование страниц в сети Интернет сроком на пять лет. Именно в соцсетях иноагент Роднянский распространял фейки о российской армии, констатировали следователи.*признан иностранным агентом на территории РоссииТем временем Наёмника из США заочно осудили в России
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, москва, белоруссия, приговор, минобороны рф, фейк, криминал, продюсер, суд, иноагент
Новости, Россия, Москва, Белоруссия, приговор, Минобороны РФ, фейк, криминал, продюсер, Суд, иноагент

Прокурор запросил 9,6 лет иноагенту-продюсеру Роднянскому за фейки о ВС РФ

15:09 21.10.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремьера фильма "Чернобыль"
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© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Басманный суд Москвы провёл прения по делу иноагента Александра Роднянского, обвиняемого в распространении ложной информации о российской армии. Гособвинение считает вину фигуранта полностью доказанной и достойной длительного срока лишения свободы с поражениями в правах
Александр Роднянский* ранее занимался продюсированием и ныне находится вне территории Союзного государства России и Белоруссии. Будучи также гражданином Украины и, возможно, других государств, он был заочно арестован в мае 2023 года, продолжая скрываться от правосудия.
Поэтому прокурор потребовал вынести заочный обвинительный приговор и запросил для фигуранта 9,6 лет лишения свободы. Максимум по предъявленной статье составляет 10 лет лишения свободы.
Также гособвинитель запросил для обвиняемого запрет на администрирование страниц в сети Интернет сроком на пять лет. Именно в соцсетях иноагент Роднянский распространял фейки о российской армии, констатировали следователи.
*признан иностранным агентом на территории России
Тем временем Наёмника из США заочно осудили в России
 
НовостиРоссияМоскваБелоруссияприговорМинобороны РФфейккриминалпродюсерСудиноагент
 
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