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Брошенное ООО: группа "Би-2" задолжала России миллионы рублей

Брошенное ООО: группа "Би-2" задолжала России миллионы рублей - 21.10.2024 Украина.ру

Брошенное ООО: группа "Би-2" задолжала России миллионы рублей

Компания группы "Би-2", члены которой выступили против СВО и покинули Россию, ушла в минус на восемь миллионов рублей. ООО "Би-2" не было ликвидировано в РФ, поэтому фирма продолжает копить долги. Об этом 21 октября написал телеграм-канал Shot

2024-10-21T17:38

2024-10-21T17:38

2024-10-21T17:38

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Лева (по паспорту - Егор Бортник*) из "Би-2" неоднократно негативно высказывался о России и СВО, а в мае прошлого года закатил подписчикам скандал из-за того, что те поздравили его 9 мая с Днем Победы. Артист заявил, что отмечает только 8 мая, как в Европе. Попутно он обозвал своих патриотично настроенных фанатов убийцами. В результате в мае 2023-го музыканта внесли в реестр иноагентов.В начале года участников коллектива задержали в Таиланде. Они давали концерты, не получив разрешение на работу. В итоге суд города Пхукет приговорил их к штрафу в размере 95 долларов (на тот момент - 8,4 тысяч рублей) на каждого и к депортации из страны.Тем временем, в России потребовали задержать участников группы по их возвращении. Общественники просили возбудить против музыкантов уголовное дело по статье 205.1. "Содействие террористической деятельности".Узнав об этом, участники "Би-2" обратились в МИД Израиля с просьбой посодействовать, чтобы их депортировали не в Россию, а в другие страны. Израильское ведомство согласилось и заручилось поддержкой посольств США, Германии и Австралии в Таиланде. Результат - в Тель-Авив разрешили пустить даже тех участников группы, которые въехал в Таиланд по российским паспортам в обход миграционных правил."Я очень горжусь тем, что я израильтянин": Лёва из "Би-2" заговорил на иврите, но что-то пошло не такУчастники коллектива неоднократно жаловались на проблемы с зарубежными заработками, а в апреле текущего года подали документы на гражданство Молдавии. Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко предположил тогда, что с помощью молдавского гражданство члены музыкального коллектива намерены вернуться на российскую сцену.Продюсер: Санду поможет "Би-2" продолжить наживаться на РоссииДве недели назад группа "Би-2" потеряла свой торговый знак на территории РФ. Сообщалось, что покидая страну, музыканты переоформили бренд на Марию Крутову. Однако женщина же написала заявление на отказ от юридической защиты товарного знака после того, как артистов задержали в Таиланде.Подробности читайте в материале автора издания Украина.ру Елены Мурзиной Лайма Вайкуле и Би-2. Последний концерт в Молдавии, вампиры в кроссовках и привидения из Третьего рейха*Иноагент

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новости, россия, молдавия, елена мурзина, би-2, украина.ру, музыкант, долги