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Арестованы два солдата ВСУ, обвиняемые в терактах и мародерстве в Курской области

Арестованы два солдата ВСУ, обвиняемые в терактах и мародерстве в Курской области - 21.10.2024 Украина.ру

Арестованы два солдата ВСУ, обвиняемые в терактах и мародерстве в Курской области

В отношении солдат 61-й отдельной мехбригады ВСУ Виталия Панченко и Ивана Дмитракова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Украинские военнослужащие обвиняются в уголовно наказуемых деяниях, сообщает СК РФ.

2024-10-21T17:25

2024-10-21T17:25

2024-10-21T17:25

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Панченко и Дмитраков стали фигурантами уголовного дела после того, как в составе ВСУ незаконно пересекли государственную границу России и совершили уголовно наказуемые деяния в Курской области. Солдат обвиняют в совершении террористического акта, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, незаконном пересечении госграницы РФ, похищении человека и мародёрстве.Как установили следователи, Панченко и Дмитраков в целях устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов государственной власти, неоднократно открывали огонь на поражение как по российским военнослужащим, так и по мирному населению.Там также отмечено, что по ходатайству военных следственных органов СК России суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу."В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий Панченко и Дмитраков задержаны", - констатировали в российском Следкоме.Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Ранее на эту тему: "Копайте себе могилы": жительница Угледара рассказала о зверствах ВСУ

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