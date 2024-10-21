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Арестованы два солдата ВСУ, обвиняемые в терактах и мародерстве в Курской области
Арестованы два солдата ВСУ, обвиняемые в терактах и мародерстве в Курской области - 21.10.2024 Украина.ру
Арестованы два солдата ВСУ, обвиняемые в терактах и мародерстве в Курской области
В отношении солдат 61-й отдельной мехбригады ВСУ Виталия Панченко и Ивана Дмитракова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Украинские военнослужащие обвиняются в уголовно наказуемых деяниях, сообщает СК РФ.
2024-10-21T17:25
2024-10-21T17:25
2024-10-21T17:25
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Панченко и Дмитраков стали фигурантами уголовного дела после того, как в составе ВСУ незаконно пересекли государственную границу России и совершили уголовно наказуемые деяния в Курской области. Солдат обвиняют в совершении террористического акта, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, незаконном пересечении госграницы РФ, похищении человека и мародёрстве.Как установили следователи, Панченко и Дмитраков в целях устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов государственной власти, неоднократно открывали огонь на поражение как по российским военнослужащим, так и по мирному населению.Там также отмечено, что по ходатайству военных следственных органов СК России суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу."В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий Панченко и Дмитраков задержаны", - констатировали в российском Следкоме.Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Ранее на эту тему: "Копайте себе могилы": жительница Угледара рассказала о зверствах ВСУ
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новости, россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, ск рф, криминал, кто, всу, военные преступления, мародерство
Новости, Россия, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, СК РФ, криминал, КТО, ВСУ, Военные преступления, мародерство
Арестованы два солдата ВСУ, обвиняемые в терактах и мародерстве в Курской области
В отношении солдат 61-й отдельной мехбригады ВСУ Виталия Панченко и Ивана Дмитракова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Украинские военнослужащие обвиняются в уголовно наказуемых деяниях, сообщает СК РФ.
Панченко и Дмитраков стали фигурантами уголовного дела после того, как в составе ВСУ незаконно пересекли государственную границу России и совершили уголовно наказуемые деяния в Курской области. Солдат обвиняют в совершении террористического акта, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, незаконном пересечении госграницы РФ, похищении человека и мародёрстве.
Как установили следователи, Панченко и Дмитраков в целях устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов государственной власти, неоднократно открывали огонь на поражение как по российским военнослужащим, так и по мирному населению.
"Кроме того, Панченко, действуя совместно с другими украинскими военнослужащими, применяя физическую силу и угрожая оружием, поместил трех граждан РФ против их воли в кузов грузового автомобиля, после чего они были вывезены на территорию Украины
. Повторно нарушив Государственную границу, Панченко, наряду с другими военнослужащими Украины, действуя из корыстной заинтересованности, не вызванной необходимостью, безвозмездно изъял продукты питания из продовольственного магазина в городе Судже
Курской области", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что по ходатайству военных следственных органов СК России суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу.
"В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий Панченко и Дмитраков задержаны", - констатировали в российском Следкоме.
Как сообщалось ранее, СК
РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ
в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО
одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях
объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).