"Копайте себе могилы": жительница Угледара рассказала о зверствах ВСУ - 21.10.2024 Украина.ру
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"Копайте себе могилы": жительница Угледара рассказала о зверствах ВСУ
"Копайте себе могилы": жительница Угледара рассказала о зверствах ВСУ - 21.10.2024 Украина.ру
"Копайте себе могилы": жительница Угледара рассказала о зверствах ВСУ
Россия продолжает расследование военных преступлений киевского режима против мирного населения. Жительница Угледара Ольга Ивановна Бышенко-Епифанова стала свидетельницей очередной серии таких злодеяний
2024-10-21T14:24
2024-10-21T14:24
новости
россия
угледар
украина
лариса шеслер
вооруженные силы украины
преступления
мирные жители
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Показания женщины 21 октября опубликовал член общественной палаты РФ, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.Информации о зверствах украинских военных очень много. Причем как в отношении российских военных, так и мирных жителей российских регионов. Не делают нацистские преступники исключения и для населения, пока еще проживающего на территориях, подконтрольных Украине. О последнем, в частности, свидетельствуют пыточные, которые находят в населенных пунктах, откуда ВС РФ выбивают украинскую армию.Подробнее по теме: Лариса Шеслер о том, почему ВСУ берут заложников в Курской области и как живут заключенные в СИЗО Украины.
https://ukraina.ru/20240220/1053417212.html
россия
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новости, россия, угледар, украина, лариса шеслер, вооруженные силы украины, преступления, мирные жители
Новости, Россия, Угледар, Украина, Лариса Шеслер, Вооруженные силы Украины, преступления, мирные жители

"Копайте себе могилы": жительница Угледара рассказала о зверствах ВСУ

14:24 21.10.2024
 
Фото: скрин видео, Жительница Угледара Ольга Бышенко-Епифанова
Фото: скрин видео, Жительница Угледара Ольга Бышенко-Епифанова
Читать в
Россия продолжает расследование военных преступлений киевского режима против мирного населения. Жительница Угледара Ольга Ивановна Бышенко-Епифанова стала свидетельницей очередной серии таких злодеяний
Показания женщины 21 октября опубликовал член общественной палаты РФ, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.
"Украинские военные говорили нам, запугивали стариков: "Копайте себе могилы, русские вас всех убьют, когда придут". Эти угрозы звучали постоянно. Конечно, после таких слов невозможно спокойно спать. Мы жили в постоянном страхе. Украинские военные воровали, пьянствовали. Запугивали нас тем, что если будут уходить, то уничтожат все. Они угрожали местным жителям присвоить их жилье, говорили: "Эти дома - теперь наши дачи". Мы понимали, что они нас ненавидят", - рассказала женщина.
Информации о зверствах украинских военных очень много. Причем как в отношении российских военных, так и мирных жителей российских регионов. Не делают нацистские преступники исключения и для населения, пока еще проживающего на территориях, подконтрольных Украине. О последнем, в частности, свидетельствуют пыточные, которые находят в населенных пунктах, откуда ВС РФ выбивают украинскую армию.
Авдеевский коксохим - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
20 февраля, 12:47
В Авдеевке обнаружены тайные пыточные – МирошникТайные тюрьмы и пыточные помещения были обнаружены после освобождения Авдеевки, по предварительной информации. Об этом 20 февраля сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Подробнее по теме: Лариса Шеслер о том, почему ВСУ берут заложников в Курской области и как живут заключенные в СИЗО Украины.
 
НовостиРоссияУгледарУкраинаЛариса ШеслерВооруженные силы Украиныпреступлениямирные жители
 
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