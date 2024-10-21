"Копайте себе могилы": жительница Угледара рассказала о зверствах ВСУ
Фото: скрин видео, Жительница Угледара Ольга Бышенко-Епифанова
Россия продолжает расследование военных преступлений киевского режима против мирного населения. Жительница Угледара Ольга Ивановна Бышенко-Епифанова стала свидетельницей очередной серии таких злодеяний
Показания женщины 21 октября опубликовал член общественной палаты РФ, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.
"Украинские военные говорили нам, запугивали стариков: "Копайте себе могилы, русские вас всех убьют, когда придут". Эти угрозы звучали постоянно. Конечно, после таких слов невозможно спокойно спать. Мы жили в постоянном страхе. Украинские военные воровали, пьянствовали. Запугивали нас тем, что если будут уходить, то уничтожат все. Они угрожали местным жителям присвоить их жилье, говорили: "Эти дома - теперь наши дачи". Мы понимали, что они нас ненавидят", - рассказала женщина.
Информации о зверствах украинских военных очень много. Причем как в отношении российских военных, так и мирных жителей российских регионов. Не делают нацистские преступники исключения и для населения, пока еще проживающего на территориях, подконтрольных Украине. О последнем, в частности, свидетельствуют пыточные, которые находят в населенных пунктах, откуда ВС РФ выбивают украинскую армию.