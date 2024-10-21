https://ukraina.ru/20241021/1058247483.html

"Копайте себе могилы": жительница Угледара рассказала о зверствах ВСУ

"Копайте себе могилы": жительница Угледара рассказала о зверствах ВСУ - 21.10.2024 Украина.ру

"Копайте себе могилы": жительница Угледара рассказала о зверствах ВСУ

Россия продолжает расследование военных преступлений киевского режима против мирного населения. Жительница Угледара Ольга Ивановна Бышенко-Епифанова стала свидетельницей очередной серии таких злодеяний

2024-10-21T14:24

2024-10-21T14:24

2024-10-21T14:24

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Показания женщины 21 октября опубликовал член общественной палаты РФ, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.Информации о зверствах украинских военных очень много. Причем как в отношении российских военных, так и мирных жителей российских регионов. Не делают нацистские преступники исключения и для населения, пока еще проживающего на территориях, подконтрольных Украине. О последнем, в частности, свидетельствуют пыточные, которые находят в населенных пунктах, откуда ВС РФ выбивают украинскую армию.Подробнее по теме: Лариса Шеслер о том, почему ВСУ берут заложников в Курской области и как живут заключенные в СИЗО Украины.

https://ukraina.ru/20240220/1053417212.html

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новости, россия, угледар, украина, лариса шеслер, вооруженные силы украины, преступления, мирные жители