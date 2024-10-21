В России введут ЕГЭ по арабскому языку - Минпросвет - 21.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241021/1058255234.html
В России введут ЕГЭ по арабскому языку - Минпросвет
В России введут ЕГЭ по арабскому языку - Минпросвет - 21.10.2024 Украина.ру
В России введут ЕГЭ по арабскому языку - Минпросвет
Министерство просвещения РФ планирует ввести арабский язык в ЕГЭ в качестве шестого экзамена по выбору. Ожидается, что эта дисциплина появится в списках государственных экзаменов уже через два года. Об этом 21 октября сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов
2024-10-21T17:05
2024-10-21T17:05
новости
россия
подмосковье
сергей кравцов
владимир путин
минпросвещения
егэ
арабский язык
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/15/1058254290_0:0:825:464_1920x0_80_0_0_85e90d703c732c38bd8c631dd9091c3e.jpg
Он добавил, что в ноябре в гимназии Е. М. Примакова в Подмосковье пройдет первый форум, посвященный вопросам преподавания арабского языка в современном мире.В понедельник, 21 октября, президент России Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян открыли в гимназии Примакова Центр международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования.На данный момент в качестве экзамена по выбору школьникам доступны такие дисциплины как английский, немецкий, французский, испанский и китайский языки.Ранее Кравцов сообщал, что Министерством просвещения России был разработан учебник классического украинского языка для начальной школы, а также анонсировал учебник для средних классов.В Ведомстве отметили, что жители возвращенных в состав РФ регионов - Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) , а также Запорожской и Херсонской областей могут в рамках школьной программы изучать украинский язык.В то же время в декабре прошлого года руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев оговорился, что ЕГЭ по украинскому языку пока не планируется."Украинцы-граждане Российской Федерации являются такими же гражданами, как и татары, башкиры, чуваши, чеченцы, аварцы. Я могу долго-долго перечислять. Слава богу, наша страна очень и очень многонациональная, и по всем языкам у нас не предусмотрено сдачи в виде единого государственного экзамена", - сказал Музаев.Другие темы: Шпрехенфюреры закончились, не начавшись: в бюджете Ивано-Франковска не хватило на них денег.
https://ukraina.ru/20230826/1048949411.html
россия
подмосковье
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/15/1058254290_63:0:682:464_1920x0_80_0_0_43c260ce937c5d1ec5ada45a55c738cd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, подмосковье, сергей кравцов, владимир путин, минпросвещения, егэ, арабский язык
Новости, Россия, Подмосковье, Сергей Кравцов, Владимир Путин, Минпросвещения, ЕГЭ, арабский язык

В России введут ЕГЭ по арабскому языку - Минпросвет

17:05 21.10.2024
 
Фото: из открытых источников, арабский язык
Фото: из открытых источников, арабский язык
Читать в
Министерство просвещения РФ планирует ввести арабский язык в ЕГЭ в качестве шестого экзамена по выбору. Ожидается, что эта дисциплина появится в списках государственных экзаменов уже через два года. Об этом 21 октября сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов
"Мы планируем через два года в Единый государственный экзамен - наше централизованное тестирование - в качестве шестого экзамена по выбору ввести арабский язык", - заявил Кравцов.
Он добавил, что в ноябре в гимназии Е. М. Примакова в Подмосковье пройдет первый форум, посвященный вопросам преподавания арабского языка в современном мире.
В понедельник, 21 октября, президент России Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян открыли в гимназии Примакова Центр международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования.
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с президентом ОАЭ М. бен Заидом Аль Нахайяном
Встреча президента РФ В. Путина с президентом ОАЭ М. бен Заидом Аль Нахайяном - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Встреча президента РФ В. Путина с президентом ОАЭ М. бен Заидом Аль Нахайяном
На данный момент в качестве экзамена по выбору школьникам доступны такие дисциплины как английский, немецкий, французский, испанский и китайский языки.
Ранее Кравцов сообщал, что Министерством просвещения России был разработан учебник классического украинского языка для начальной школы, а также анонсировал учебник для средних классов.
В Ведомстве отметили, что жители возвращенных в состав РФ регионов - Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) , а также Запорожской и Херсонской областей могут в рамках школьной программы изучать украинский язык.
Последняя партия из 567 тысяч учебников для крымских школ прибыла в Симферополь - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
26 августа 2023, 18:44
ЕГЭ пополнится вопросами по СВОСтрана должна знать своих героев
В то же время в декабре прошлого года руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев оговорился, что ЕГЭ по украинскому языку пока не планируется.
"Украинцы-граждане Российской Федерации являются такими же гражданами, как и татары, башкиры, чуваши, чеченцы, аварцы. Я могу долго-долго перечислять. Слава богу, наша страна очень и очень многонациональная, и по всем языкам у нас не предусмотрено сдачи в виде единого государственного экзамена", - сказал Музаев.
Другие темы: Шпрехенфюреры закончились, не начавшись: в бюджете Ивано-Франковска не хватило на них денег.
 
НовостиРоссияПодмосковьеСергей КравцовВладимир ПутинМинпросвещенияЕГЭарабский язык
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:30Конец турецкой "мягкой силы". В США скончался Фетхуллах Гюлен
18:16СБУ и Нацполиция изобличили группы торговцев оружием
18:00До денег жадные, рабочих — в горнило войны. Итоги 21 октября на Украине
17:47Иноагент-продюсер Роднянский приговорён судом к 8,5 годам колонии за фейки
17:38Брошенное ООО: группа "Би-2" задолжала России миллионы рублей
17:35Военный историк Михаил Поликарпов: Россия, взяв Звездное, уничтожит в Селидово "крымскую" бригаду ВСУ
17:25Арестованы два солдата ВСУ, обвиняемые в терактах и мародерстве в Курской области
17:23Зеленский нашел неожиданное оправдание для курской авантюры ВСУ
17:05В России введут ЕГЭ по арабскому языку - Минпросвет
17:05Будущее Украины обсудят на экономическом форуме в Киеве
17:00Александр Перенджиев: Пока Британия становится главным надзирателем Европы, США на Украине бросают вызов
16:49Украине нужны миллионы работников, особый спрос на мужчин старше 60 лет
16:23Суд решил судьбу наемницы из "Грузинского легиона"*
16:00"Колиивщина": запрещённый фильм нерепрессированного диссидента
15:59Пентагон заявил о военной помощи Киеву на $400 млн
15:50Председателя комитета Госдумы по обороне развеселила новость про угрозу Трампа разбомбить Москву
15:45Выборы Санду и референдум о ЕС. Молдавия - против, диаспора - за
15:09Прокурор запросил 9,6 лет иноагенту-продюсеру Роднянскому за фейки о ВС РФ
15:08В НАТО без ядерных ракет. Запад завлекает Украину в свой боевой резерв
14:43Какую страну Запад собирается сделать ещё одной анти-Россией: Дудчак о новом кандидате на утилизацию
Лента новостейМолния