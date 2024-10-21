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В России введут ЕГЭ по арабскому языку - Минпросвет

В России введут ЕГЭ по арабскому языку - Минпросвет - 21.10.2024 Украина.ру

В России введут ЕГЭ по арабскому языку - Минпросвет

Министерство просвещения РФ планирует ввести арабский язык в ЕГЭ в качестве шестого экзамена по выбору. Ожидается, что эта дисциплина появится в списках государственных экзаменов уже через два года. Об этом 21 октября сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов

2024-10-21T17:05

2024-10-21T17:05

2024-10-21T17:05

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Он добавил, что в ноябре в гимназии Е. М. Примакова в Подмосковье пройдет первый форум, посвященный вопросам преподавания арабского языка в современном мире.В понедельник, 21 октября, президент России Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян открыли в гимназии Примакова Центр международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования.На данный момент в качестве экзамена по выбору школьникам доступны такие дисциплины как английский, немецкий, французский, испанский и китайский языки.Ранее Кравцов сообщал, что Министерством просвещения России был разработан учебник классического украинского языка для начальной школы, а также анонсировал учебник для средних классов.В Ведомстве отметили, что жители возвращенных в состав РФ регионов - Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) , а также Запорожской и Херсонской областей могут в рамках школьной программы изучать украинский язык.В то же время в декабре прошлого года руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев оговорился, что ЕГЭ по украинскому языку пока не планируется."Украинцы-граждане Российской Федерации являются такими же гражданами, как и татары, башкиры, чуваши, чеченцы, аварцы. Я могу долго-долго перечислять. Слава богу, наша страна очень и очень многонациональная, и по всем языкам у нас не предусмотрено сдачи в виде единого государственного экзамена", - сказал Музаев.Другие темы: Шпрехенфюреры закончились, не начавшись: в бюджете Ивано-Франковска не хватило на них денег.

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новости, россия, подмосковье, сергей кравцов, владимир путин, минпросвещения, егэ, арабский язык