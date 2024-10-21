https://ukraina.ru/20241021/1058249511.html

Наёмника из США заочно осудили в России

Наёмника из США заочно осудили в России - 21.10.2024 Украина.ру

Наёмника из США заочно осудили в России

К 14 годам лишения свободы приговорён гражданин США Эллиот Мишлер – российский суд признал его виновным в наемничестве и боевых действиях на территории ДНР. Об этом сообщает телеграм-канал СК РФ

2024-10-21T14:41

2024-10-21T14:41

2024-10-21T14:41

новости

россия

сша

донецкая народная республика

ск рф

следственный комитет

днр

иностранные наемники

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/74/1017817464_0:418:2898:2048_1920x0_80_0_0_eed68e151aa66355ed7049d8ae5421a2.jpg

"Доказательства, собранные Следственными комитетом Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения заочного приговора гражданину Соединенных Штатов Америки Мишлеру Джастину Эллиоту. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество)", - сказано в официальном сообщении.Как установили следователи и судьи, феврале 2022 года Мишлер прибыл в пункт постоянной дислокации "Интернационального легиона" на территории Украины и добровольно вступил в его состав в качестве наёмника. Взамен на материальное вознаграждение он согласился участвовать в боевых действиях против военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации. Мишлера вооружили, экипировали, полностью всем обеспечили, обучили и подготовили для боевых действий.В отношении Мишлера заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Суд вынес ему заочный приговор. Наёмник объявлен в международный розыск.Ранее в новостях: СК РФ расследует уголовное дело в отношении наёмника из США Ребара

россия

сша

донецкая народная республика

днр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, донецкая народная республика, ск рф, следственный комитет, днр, иностранные наемники, сво