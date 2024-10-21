Наёмника из США заочно осудили в России - 21.10.2024 Украина.ру
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Наёмника из США заочно осудили в России
Наёмника из США заочно осудили в России - 21.10.2024 Украина.ру
Наёмника из США заочно осудили в России
К 14 годам лишения свободы приговорён гражданин США Эллиот Мишлер – российский суд признал его виновным в наемничестве и боевых действиях на территории ДНР. Об этом сообщает телеграм-канал СК РФ
2024-10-21T14:41
2024-10-21T14:41
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"Доказательства, собранные Следственными комитетом Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения заочного приговора гражданину Соединенных Штатов Америки Мишлеру Джастину Эллиоту. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество)", - сказано в официальном сообщении.Как установили следователи и судьи, феврале 2022 года Мишлер прибыл в пункт постоянной дислокации "Интернационального легиона" на территории Украины и добровольно вступил в его состав в качестве наёмника. Взамен на материальное вознаграждение он согласился участвовать в боевых действиях против военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации. Мишлера вооружили, экипировали, полностью всем обеспечили, обучили и подготовили для боевых действий.В отношении Мишлера заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Суд вынес ему заочный приговор. Наёмник объявлен в международный розыск.Ранее в новостях: СК РФ расследует уголовное дело в отношении наёмника из США Ребара
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Новости, Россия, США, Донецкая Народная Республика, СК РФ, Следственный комитет, ДНР, иностранные наемники, СВО

Наёмника из США заочно осудили в России

14:41 21.10.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
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© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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К 14 годам лишения свободы приговорён гражданин США Эллиот Мишлер – российский суд признал его виновным в наемничестве и боевых действиях на территории ДНР. Об этом сообщает телеграм-канал СК РФ
"Доказательства, собранные Следственными комитетом Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения заочного приговора гражданину Соединенных Штатов Америки Мишлеру Джастину Эллиоту. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество)", - сказано в официальном сообщении.
Как установили следователи и судьи, феврале 2022 года Мишлер прибыл в пункт постоянной дислокации "Интернационального легиона" на территории Украины и добровольно вступил в его состав в качестве наёмника. Взамен на материальное вознаграждение он согласился участвовать в боевых действиях против военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации. Мишлера вооружили, экипировали, полностью всем обеспечили, обучили и подготовили для боевых действий.
"После прохождения подготовки Мишлер принимал непосредственное участие в боевых действиях на территории ДНР на стороне украинских силовых структур, систематически получая за это материальное вознаграждение", - констатировали в СК.
В отношении Мишлера заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Суд вынес ему заочный приговор. Наёмник объявлен в международный розыск.
Ранее в новостях: СК РФ расследует уголовное дело в отношении наёмника из США Ребара
 
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