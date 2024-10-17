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СК РФ расследует уголовное дело в отношении наёмника из США Ребара
СК РФ расследует уголовное дело в отношении наёмника из США Ребара - 17.10.2024 Украина.ру
СК РФ расследует уголовное дело в отношении наёмника из США Ребара
Главным военным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении наёмника из США, подозреваемого в осуществлении особо тяжких преступлений на территории Роси. Об этом сообщает 17 октября российское следственное ведомство
2024-10-17T15:58
2024-10-17T15:58
2024-10-17T15:58
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россия
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"Гражданин Соединенных Штатов Америки Дэниел Бернард Ребар подозревается (заочно) в совершении террористического акта, наемничестве, убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, а также лиц, осуществляющих служебную деятельность, совершенных организованной группой, общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти, незаконном пересечении государственной границы, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти, а также в совершении ряда иных преступлений", - сказано в официальном сообщении.Российские следователи установили, что Ребар лично принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте на территории Российской Федерации в качестве наёмника.Согласно собранным сведениям, Ребар и иные представители наемнических формирований совместно с украинскими вооружёнными формированиями, будучи вооружёнными и на военной технике, в начале сентября незаконно пересекли госграницу и вторглись в Курскую область.Там также заверили, что следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. Также будут установлены все обстоятельства преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям причастных к их совершению.Накануне прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего гражданина США Троя Оффенбекера. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). По этой же статье объявлен розыск наёмников из Грузии и других стран, принимающих участие в оккупации украинскими войсками Курской области.СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Ранее на эту тему: Прокуратура ДНР утвердила обвинение грузинского наёмника
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новости, россия, курская область, сша, ск рф, нато, иностранные наемники, уголовное дело, криминал, кто
Новости, Россия, Курская область, США, СК РФ, НАТО, иностранные наемники, уголовное дело, криминал, КТО
СК РФ расследует уголовное дело в отношении наёмника из США Ребара
Главным военным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении наёмника из США, подозреваемого в осуществлении особо тяжких преступлений на территории Роси. Об этом сообщает 17 октября российское следственное ведомство
"Гражданин Соединенных Штатов Америки Дэниел Бернард Ребар подозревается (заочно) в совершении террористического акта, наемничестве, убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, а также лиц, осуществляющих служебную деятельность, совершенных организованной группой, общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти, незаконном пересечении государственной границы, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти, а также в совершении ряда иных преступлений", - сказано в официальном сообщении.
Российские следователи установили, что Ребар лично принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте на территории Российской Федерации в качестве наёмника.
Согласно собранным сведениям, Ребар и иные представители наемнических формирований совместно с украинскими вооружёнными формированиями, будучи вооружёнными и на военной технике, в начале сентября незаконно пересекли госграницу и вторглись в Курскую область
.
"После вторжения, преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, они совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения", - отметили в Следкоме.
Там также заверили, что следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. Также будут установлены все обстоятельства преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям причастных к их совершению.
Накануне прокуратура ДНР
утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего гражданина США
Троя Оффенбекера. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). По этой же статье объявлен розыск наёмников из Грузии
и других стран, принимающих участие в оккупации украинскими войсками Курской области.
СК
РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ
в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО
одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях
объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).