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СК РФ расследует уголовное дело в отношении наёмника из США Ребара

СК РФ расследует уголовное дело в отношении наёмника из США Ребара - 17.10.2024 Украина.ру

СК РФ расследует уголовное дело в отношении наёмника из США Ребара

Главным военным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении наёмника из США, подозреваемого в осуществлении особо тяжких преступлений на территории Роси. Об этом сообщает 17 октября российское следственное ведомство

2024-10-17T15:58

2024-10-17T15:58

2024-10-17T15:58

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"Гражданин Соединенных Штатов Америки Дэниел Бернард Ребар подозревается (заочно) в совершении террористического акта, наемничестве, убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, а также лиц, осуществляющих служебную деятельность, совершенных организованной группой, общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти, незаконном пересечении государственной границы, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти, а также в совершении ряда иных преступлений", - сказано в официальном сообщении.Российские следователи установили, что Ребар лично принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте на территории Российской Федерации в качестве наёмника.Согласно собранным сведениям, Ребар и иные представители наемнических формирований совместно с украинскими вооружёнными формированиями, будучи вооружёнными и на военной технике, в начале сентября незаконно пересекли госграницу и вторглись в Курскую область.Там также заверили, что следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. Также будут установлены все обстоятельства преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям причастных к их совершению.Накануне прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего гражданина США Троя Оффенбекера. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). По этой же статье объявлен розыск наёмников из Грузии и других стран, принимающих участие в оккупации украинскими войсками Курской области.СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Ранее на эту тему: Прокуратура ДНР утвердила обвинение грузинского наёмника

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новости, россия, курская область, сша, ск рф, нато, иностранные наемники, уголовное дело, криминал, кто