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Глава Пентагона внезапно прилетел в Киев и встретился с Зеленским

Глава Пентагона внезапно прилетел в Киев и встретился с Зеленским - 21.10.2024 Украина.ру

Глава Пентагона внезапно прилетел в Киев и встретился с Зеленским

Глава Пентагона Ллойд Остин утром 21 октября прибыл в Киев и провёл переговоры с украинскими политиками. Об этом сообщает Минобороны США

2024-10-21T10:00

2024-10-21T10:00

2024-10-21T10:00

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Ллойд Остин прокомментировал свой необъявленный визит на Украину в соцсети."Я вернулся на Украину в четвертый раз в качестве министра обороны, продемонстрировав, что Соединенные Штаты вместе с международным сообществом продолжают поддерживать Украину", - сообщил Остин.Подробности внезапного визита не раскрываются. По данным американской прессы, Остин намерен обсудить в Киеве вопросы военной помощи США для ВСУ накануне финала американских президентских выборов.Остин уже встретится с Владимиром Зеленским и украинским министром обороны Рустемом Умеровым. Официальные лица на Украине подтверждают факт визита, не сообщая подробностей, которые могли бы дополнить сообщения прессы США.Также на эту тему Тимофей Ермаков: Украина сможет отправить на фронт еще 500 тысяч, если понизит призывной возраст

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новости, украина, сша, ллойд остин, владимир зеленский, рустем умеров, пентагон, вооруженные силы украины, всу, военная помощь, сво, минобороны украины