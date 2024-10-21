https://ukraina.ru/20241021/1058232818.html
Глава Пентагона внезапно прилетел в Киев и встретился с Зеленским
Глава Пентагона внезапно прилетел в Киев и встретился с Зеленским - 21.10.2024 Украина.ру
Глава Пентагона внезапно прилетел в Киев и встретился с Зеленским
Глава Пентагона Ллойд Остин утром 21 октября прибыл в Киев и провёл переговоры с украинскими политиками. Об этом сообщает Минобороны США
2024-10-21T10:00
2024-10-21T10:00
2024-10-21T10:00
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Ллойд Остин прокомментировал свой необъявленный визит на Украину в соцсети."Я вернулся на Украину в четвертый раз в качестве министра обороны, продемонстрировав, что Соединенные Штаты вместе с международным сообществом продолжают поддерживать Украину", - сообщил Остин.Подробности внезапного визита не раскрываются. По данным американской прессы, Остин намерен обсудить в Киеве вопросы военной помощи США для ВСУ накануне финала американских президентских выборов.Остин уже встретится с Владимиром Зеленским и украинским министром обороны Рустемом Умеровым. Официальные лица на Украине подтверждают факт визита, не сообщая подробностей, которые могли бы дополнить сообщения прессы США.Также на эту тему Тимофей Ермаков: Украина сможет отправить на фронт еще 500 тысяч, если понизит призывной возраст
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, ллойд остин, владимир зеленский, рустем умеров, пентагон, вооруженные силы украины, всу, военная помощь, сво, минобороны украины
Новости, Украина, США, Ллойд Остин, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Пентагон, Вооруженные силы Украины, ВСУ, военная помощь, СВО, Минобороны Украины
Глава Пентагона внезапно прилетел в Киев и встретился с Зеленским
Глава Пентагона Ллойд Остин утром 21 октября прибыл в Киев и провёл переговоры с украинскими политиками. Об этом сообщает Минобороны США
Ллойд Остин прокомментировал свой необъявленный визит на Украину в соцсети.
"Я вернулся на Украину в четвертый раз в качестве министра обороны, продемонстрировав, что Соединенные Штаты вместе с международным сообществом продолжают поддерживать Украину", - сообщил Остин.
Подробности внезапного визита не раскрываются. По данным американской прессы, Остин намерен обсудить в Киеве вопросы военной помощи США для ВСУ
накануне финала американских президентских выборов.
Остин уже встретится с Владимиром Зеленским
и украинским министром обороны Рустемом Умеровым
. Официальные лица на Украине подтверждают факт визита, не сообщая подробностей, которые могли бы дополнить сообщения прессы США.