Поступают позитивные новости: военкор рассказал, как ВС РФ готовятся окружить ВСУ в Курской области - 21.10.2024 Украина.ру
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Поступают позитивные новости: военкор рассказал, как ВС РФ готовятся окружить ВСУ в Курской области
Поступают позитивные новости: военкор рассказал, как ВС РФ готовятся окружить ВСУ в Курской области - 21.10.2024 Украина.ру
Поступают позитивные новости: военкор рассказал, как ВС РФ готовятся окружить ВСУ в Курской области
Поступают позитивные новости, что ВСУ так и не смогли полностью взять под контроль Малую Локню. На днях ВС РФ "зачистили" от врага поселок Ольговка. Именно в этом районе находится большая группировка ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
2024-10-21T05:50
2024-10-21T05:50
новости
россия
курская область
курахово
"ахмат"
освобождение
контрнаступление
вс рф
детали
сво
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Поступают сообщения о том, что ВСУ могут попасть в котел или полукотел на трех направлениях: это Курская область в районе Свердликово, которое находится на трассе Коренево - Суджа. Курахово, где ВС РФ после взятия Цукурино продолжают окружать Горняк, а также Времевский выступ, где войска существенно продвинулись на трех участках.Военкор сообщил, что на днях ВС РФ "зачистили" от ВСУ поселок Ольговка в Курской области. Именно в этом районе находится большая группировка украинских войск, которая может быть отрезана, если войска прорвутся к Свердликово. При этом боев за село пока нет, но идет движение в этом направлении, уточнил он.К тому же российские силы подтягиваются от Борок к Плехово. То есть в плане логистики противника Плехово тоже могут отрезать, указал журналист.По мнению военкора, еще слишком рано говорить про то, что это крах курской авантюры ВСУ, когда они будут вынуждены оттуда уходить, пока это "преждевременные реляции"."Нужно еще подождать. Хотя общая тенденция на отрезание и окружение противника с целью заставить его уйти с нашей территории вполне перспективна", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.руПодробнее о том, как ВС РФ выдавливают врага из поселка Новый Путь — в интервью Романа Алехина: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть читайте на сайте Украина.ру
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россия
курская область
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Новости
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новости, россия, курская область, курахово, "ахмат", освобождение, контрнаступление, вс рф, детали, сво, спецоперация, всу, окружение
Новости, Россия, Курская область, Курахово, "Ахмат", освобождение, контрнаступление, ВС РФ, детали, СВО, Спецоперация, ВСУ, окружение

Поступают позитивные новости: военкор рассказал, как ВС РФ готовятся окружить ВСУ в Курской области

05:50 21.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Работа расчета РСЗО Ураган 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Поступают позитивные новости, что ВСУ так и не смогли полностью взять под контроль Малую Локню. На днях ВС РФ "зачистили" от врага поселок Ольговка. Именно в этом районе находится большая группировка ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Поступают сообщения о том, что ВСУ могут попасть в котел или полукотел на трех направлениях: это Курская область в районе Свердликово, которое находится на трассе Коренево - Суджа. Курахово, где ВС РФ после взятия Цукурино продолжают окружать Горняк, а также Времевский выступ, где войска существенно продвинулись на трех участках.
Военкор сообщил, что на днях ВС РФ "зачистили" от ВСУ поселок Ольговка в Курской области. Именно в этом районе находится большая группировка украинских войск, которая может быть отрезана, если войска прорвутся к Свердликово. При этом боев за село пока нет, но идет движение в этом направлении, уточнил он.
"Также поступают позитивные новости, что ВСУ так и не смогли полностью взять под контроль Малую Локню и что в самом поселке "Ахмат" удерживает позиции. Там сейчас идут активные боевые действия", — отметил Ермаков.
К тому же российские силы подтягиваются от Борок к Плехово. То есть в плане логистики противника Плехово тоже могут отрезать, указал журналист.
По мнению военкора, еще слишком рано говорить про то, что это крах курской авантюры ВСУ, когда они будут вынуждены оттуда уходить, пока это "преждевременные реляции".
"Нужно еще подождать. Хотя общая тенденция на отрезание и окружение противника с целью заставить его уйти с нашей территории вполне перспективна", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.ру
Подробнее о том, как ВС РФ выдавливают врага из поселка Новый Путь — в интервью Романа Алехина: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть читайте на сайте Украина.ру
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НовостиРоссияКурская областьКурахово"Ахмат"освобождениеконтрнаступлениеВС РФдеталиСВОСпецоперацияВСУокружение
 
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Заголовок открываемого материала
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05:50Поступают позитивные новости: военкор рассказал, как ВС РФ готовятся окружить ВСУ в Курской области
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