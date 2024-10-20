Потери ВСУ на Курском направлении превысили 25 тысяч военнослужащих - 20.10.2024 Украина.ру
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Потери ВСУ на Курском направлении превысили 25 тысяч военнослужащих
Потери ВСУ на Курском направлении превысили 25 тысяч военнослужащих - 20.10.2024 Украина.ру
Потери ВСУ на Курском направлении превысили 25 тысяч военнослужащих
Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение украинским формированиям. Об этом сообщает Минобороны России
2024-10-20T18:21
2024-10-20T18:21
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Подразделения российской войсковой группировки "Север" нанесли поражение формированиям 22-й, 47-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Колмаков, Кругленькое, Любимовка, Нижний Клин, Новоивановка, Новый Путь, Плёхово, Толстый Луг, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное.Российской авиацией и артиллерией нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 17-й танковой, 41-й и 61-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад, а также 101-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Волфино, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Ивашковский, Казачья Локня, Камышевка, 2-й Княжий, Куриловка, Макеевка, Марьевка, Олешня и Погребки.Также авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения бригад ВСУ в Сумской области."За сутки потери ВСУ составили более 310 человек, уничтожены 9 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортер М113, семь боевых бронированных машин, а также шесть орудий и шесть автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы", - сказано в официальном сообщении.Общие потери противника на Курском направлении в Минобороны России оценили в более 25050 военнослужащих. В потерях учтены также 167 танков, 83 БМП, 103 БТР, 964 боевых бронемашины, 660 автомобилей, 210 артиллерийских орудий, 38 пусковых установок РСЗО, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 50 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники.Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).При освобождении российского региона от иностранных интервентов выявлены иностранные наёмники из США, Грузии и других стран. Об этом сообщалось ранее в публикации СК РФ расследует уголовное дело в отношении наёмника из США Ребара
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новости, россия, сша, курская область, вооруженные силы украины, ск рф, нато, всу, потери всу, кто, минобороны рф
Новости, Россия, США, Курская область, Вооруженные силы Украины, СК РФ, НАТО, ВСУ, потери ВСУ, КТО, Минобороны РФ

Потери ВСУ на Курском направлении превысили 25 тысяч военнослужащих

18:21 20.10.2024
 
Скиншот Forbes. Горящий украинский танк в Курской области
Скиншот Forbes. Горящий украинский танк в Курской области
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Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение украинским формированиям. Об этом сообщает Минобороны России
Подразделения российской войсковой группировки "Север" нанесли поражение формированиям 22-й, 47-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Колмаков, Кругленькое, Любимовка, Нижний Клин, Новоивановка, Новый Путь, Плёхово, Толстый Луг, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное.
Российской авиацией и артиллерией нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 17-й танковой, 41-й и 61-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад, а также 101-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Волфино, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Ивашковский, Казачья Локня, Камышевка, 2-й Княжий, Куриловка, Макеевка, Марьевка, Олешня и Погребки.
Также авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения бригад ВСУ в Сумской области.
"За сутки потери ВСУ составили более 310 человек, уничтожены 9 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортер М113, семь боевых бронированных машин, а также шесть орудий и шесть автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы", - сказано в официальном сообщении.
Общие потери противника на Курском направлении в Минобороны России оценили в более 25050 военнослужащих. В потерях учтены также 167 танков, 83 БМП, 103 БТР, 964 боевых бронемашины, 660 автомобилей, 210 артиллерийских орудий, 38 пусковых установок РСЗО, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 50 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники.
Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
При освобождении российского региона от иностранных интервентов выявлены иностранные наёмники из США, Грузии и других стран. Об этом сообщалось ранее в публикации СК РФ расследует уголовное дело в отношении наёмника из США Ребара
 
НовостиРоссияСШАКурская областьВооруженные силы УкраиныСК РФНАТОВСУпотери ВСУКТОМинобороны РФ
 
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