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Потери ВСУ на Курском направлении превысили 25 тысяч военнослужащих

Потери ВСУ на Курском направлении превысили 25 тысяч военнослужащих - 20.10.2024 Украина.ру

Потери ВСУ на Курском направлении превысили 25 тысяч военнослужащих

Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение украинским формированиям. Об этом сообщает Минобороны России

2024-10-20T18:21

2024-10-20T18:21

2024-10-20T18:21

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Подразделения российской войсковой группировки "Север" нанесли поражение формированиям 22-й, 47-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Колмаков, Кругленькое, Любимовка, Нижний Клин, Новоивановка, Новый Путь, Плёхово, Толстый Луг, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное.Российской авиацией и артиллерией нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 17-й танковой, 41-й и 61-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад, а также 101-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Волфино, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Ивашковский, Казачья Локня, Камышевка, 2-й Княжий, Куриловка, Макеевка, Марьевка, Олешня и Погребки.Также авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения бригад ВСУ в Сумской области."За сутки потери ВСУ составили более 310 человек, уничтожены 9 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортер М113, семь боевых бронированных машин, а также шесть орудий и шесть автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы", - сказано в официальном сообщении.Общие потери противника на Курском направлении в Минобороны России оценили в более 25050 военнослужащих. В потерях учтены также 167 танков, 83 БМП, 103 БТР, 964 боевых бронемашины, 660 автомобилей, 210 артиллерийских орудий, 38 пусковых установок РСЗО, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 50 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники.Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).При освобождении российского региона от иностранных интервентов выявлены иностранные наёмники из США, Грузии и других стран. Об этом сообщалось ранее в публикации СК РФ расследует уголовное дело в отношении наёмника из США Ребара

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