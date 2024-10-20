Путин и Вучич обсудили целостность Сербии и СВО на Украине - 20.10.2024 Украина.ру
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Путин и Вучич обсудили целостность Сербии и СВО на Украине
Путин и Вучич обсудили целостность Сербии и СВО на Украине - 20.10.2024 Украина.ру
Путин и Вучич обсудили целостность Сербии и СВО на Украине
Поздравления по случаю 80-летия освобождения Белграда и актуальные вопросы международных отношений обсудил 20 октября по телефону Владимир Путин с сербским коллегой Александром Вучичем. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
2024-10-20T15:36
2024-10-20T15:36
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международные отношения
международная политика
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"Лидеры обменялись поздравлениями по случаю 80-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. В этот день в 1944 году завершилась Белградская наступательная операция Советской армии, в которой участвовали подразделения Народно-освободительной армии Югославии. Это стало одним из ключевых событий завершающего этапа Второй мировой войны на Балканах", - сказано в официальном сообщении.Путин и Вучич выразили удовлетворение уровнем двусторонних отношений, основывающихся на духовной, культурной и исторической общности, единстве оценок прошлого и современности. Ими подтверждён настрой на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в различных областях."Александр Вучич поблагодарил Владимира Путина за принципиальную позицию, которую занимает Россия по вопросам обеспечения территориальной целостности Сербии, - отметили в Кремле. - Была также обсуждена ситуация вокруг Украины. Владимир Путин дал оценку хода специальной военной операции".Президенты условились и далее поддерживать личные контакты, сообщили в кремлёвской пресс-службе.Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела актуальные проблемы двусторонних отношений в публикации У Вучича всегда был только один стул. Почему президент Сербии подписал антироссийскую декларацию
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новости, сербия, украина, белград, владимир путин, александр вучич, косово, сво, международные отношения, международная политика, балканы
Новости, Сербия, Украина, Белград, Владимир Путин, Александр Вучич, Косово, СВО, международные отношения, Международная политика, Балканы

Путин и Вучич обсудили целостность Сербии и СВО на Украине

15:36 20.10.2024
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в шествии "Бессмертный полк"
Президент РФ В. Путин принял участие в шествии Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Поздравления по случаю 80-летия освобождения Белграда и актуальные вопросы международных отношений обсудил 20 октября по телефону Владимир Путин с сербским коллегой Александром Вучичем. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Лидеры обменялись поздравлениями по случаю 80-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. В этот день в 1944 году завершилась Белградская наступательная операция Советской армии, в которой участвовали подразделения Народно-освободительной армии Югославии. Это стало одним из ключевых событий завершающего этапа Второй мировой войны на Балканах", - сказано в официальном сообщении.
Путин и Вучич выразили удовлетворение уровнем двусторонних отношений, основывающихся на духовной, культурной и исторической общности, единстве оценок прошлого и современности. Ими подтверждён настрой на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.
"Александр Вучич поблагодарил Владимира Путина за принципиальную позицию, которую занимает Россия по вопросам обеспечения территориальной целостности Сербии, - отметили в Кремле. - Была также обсуждена ситуация вокруг Украины. Владимир Путин дал оценку хода специальной военной операции".
Президенты условились и далее поддерживать личные контакты, сообщили в кремлёвской пресс-службе.
Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела актуальные проблемы двусторонних отношений в публикации У Вучича всегда был только один стул. Почему президент Сербии подписал антироссийскую декларацию
 
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