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Путин и Вучич обсудили целостность Сербии и СВО на Украине

Путин и Вучич обсудили целостность Сербии и СВО на Украине - 20.10.2024 Украина.ру

Путин и Вучич обсудили целостность Сербии и СВО на Украине

Поздравления по случаю 80-летия освобождения Белграда и актуальные вопросы международных отношений обсудил 20 октября по телефону Владимир Путин с сербским коллегой Александром Вучичем. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

2024-10-20T15:36

2024-10-20T15:36

2024-10-20T15:36

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"Лидеры обменялись поздравлениями по случаю 80-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. В этот день в 1944 году завершилась Белградская наступательная операция Советской армии, в которой участвовали подразделения Народно-освободительной армии Югославии. Это стало одним из ключевых событий завершающего этапа Второй мировой войны на Балканах", - сказано в официальном сообщении.Путин и Вучич выразили удовлетворение уровнем двусторонних отношений, основывающихся на духовной, культурной и исторической общности, единстве оценок прошлого и современности. Ими подтверждён настрой на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в различных областях."Александр Вучич поблагодарил Владимира Путина за принципиальную позицию, которую занимает Россия по вопросам обеспечения территориальной целостности Сербии, - отметили в Кремле. - Была также обсуждена ситуация вокруг Украины. Владимир Путин дал оценку хода специальной военной операции".Президенты условились и далее поддерживать личные контакты, сообщили в кремлёвской пресс-службе.Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела актуальные проблемы двусторонних отношений в публикации У Вучича всегда был только один стул. Почему президент Сербии подписал антироссийскую декларацию

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новости, сербия, украина, белград, владимир путин, александр вучич, косово, сво, международные отношения, международная политика, балканы