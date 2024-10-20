Пятая часть мировых резервов золота находится в БРИКС - 20.10.2024 Украина.ру
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Пятая часть мировых резервов золота находится в БРИКС
Пятая часть мировых резервов золота находится в БРИКС - 20.10.2024 Украина.ру
Пятая часть мировых резервов золота находится в БРИКС
Наибольшие запасы золота у России и Китая, а в целом на страны БРИКС приходится более 20% мировых резервов этого драгметалла. Об этом сообщает РИА "новости" со ссылкой на Всемирный совет по золоту.
2024-10-20T15:28
2024-10-20T15:28
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Общие мировые объемы золотых резервов по итогам II квартала нынешнего года составляли 29,03 тысячи тонн. Из них 6,2 тыс. т. или 21,4% пришлись на страны БРИКС, за исключением Ирана и Эфиопии (они не раскрыли свои данные).Россия запасла 2,34 тыс. т. золота, что составляет 8,1% от всех мировых запасов и 37,6% от запасов БРИКС. Китай хранит 2,26 тыс. т. (7,8% в мире и 36,4% в объединения 10 стран).Доли остальных участников БРИКС - Индии, Саудовской Аравии, Бразилии, Египта, ЮАР и ОАЭ, составили менее 3% мировых резервов золота. В частности, запасы Индии достигли 840,76 т. (доля в БРИКС - 13,5%), запасы Саудовской Аравии - 323 т. (5,2%), Бразилии - 129,7 т. (2,1%), Египта - 126,57 т. (2,03%), ЮАР - 125,44 т. (2,02%) и ОАЭ - 74,5 т. (1,2%).Среди всех стран мира самыми большими запасами золота располагают США - 8,1 тысячи тонн, или почти треть от всех мировых резервов. В пятёрке лидеров также Германия - 3,35 тысячи тонн (11,6%), Италия - 2,45 тысячи тонн (8,5%), Франция - 2,44 тысячи тонн (8,4%) и Россия.Также на эту тему интервью Европа должна почувствовать боль. Алексей Зубец о том, почему БРИКС станет новой ООН, и хрупком Китае
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новости, россия, китай, индия, брикс, оон, золото, золотовалютный резерв
Новости, Россия, Китай, Индия, БРИКС, ООН, золото, золотовалютный резерв

Пятая часть мировых резервов золота находится в БРИКС

15:28 20.10.2024
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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Наибольшие запасы золота у России и Китая, а в целом на страны БРИКС приходится более 20% мировых резервов этого драгметалла. Об этом сообщает РИА "новости" со ссылкой на Всемирный совет по золоту.
Общие мировые объемы золотых резервов по итогам II квартала нынешнего года составляли 29,03 тысячи тонн. Из них 6,2 тыс. т. или 21,4% пришлись на страны БРИКС, за исключением Ирана и Эфиопии (они не раскрыли свои данные).
Россия запасла 2,34 тыс. т. золота, что составляет 8,1% от всех мировых запасов и 37,6% от запасов БРИКС. Китай хранит 2,26 тыс. т. (7,8% в мире и 36,4% в объединения 10 стран).
Доли остальных участников БРИКС - Индии, Саудовской Аравии, Бразилии, Египта, ЮАР и ОАЭ, составили менее 3% мировых резервов золота. В частности, запасы Индии достигли 840,76 т. (доля в БРИКС - 13,5%), запасы Саудовской Аравии - 323 т. (5,2%), Бразилии - 129,7 т. (2,1%), Египта - 126,57 т. (2,03%), ЮАР - 125,44 т. (2,02%) и ОАЭ - 74,5 т. (1,2%).
Среди всех стран мира самыми большими запасами золота располагают США - 8,1 тысячи тонн, или почти треть от всех мировых резервов. В пятёрке лидеров также Германия - 3,35 тысячи тонн (11,6%), Италия - 2,45 тысячи тонн (8,5%), Франция - 2,44 тысячи тонн (8,4%) и Россия.
Также на эту тему интервью Европа должна почувствовать боль. Алексей Зубец о том, почему БРИКС станет новой ООН, и хрупком Китае
 
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