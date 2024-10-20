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Пятая часть мировых резервов золота находится в БРИКС

Пятая часть мировых резервов золота находится в БРИКС - 20.10.2024 Украина.ру

Пятая часть мировых резервов золота находится в БРИКС

Наибольшие запасы золота у России и Китая, а в целом на страны БРИКС приходится более 20% мировых резервов этого драгметалла. Об этом сообщает РИА "новости" со ссылкой на Всемирный совет по золоту.

2024-10-20T15:28

2024-10-20T15:28

2024-10-20T15:28

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Общие мировые объемы золотых резервов по итогам II квартала нынешнего года составляли 29,03 тысячи тонн. Из них 6,2 тыс. т. или 21,4% пришлись на страны БРИКС, за исключением Ирана и Эфиопии (они не раскрыли свои данные).Россия запасла 2,34 тыс. т. золота, что составляет 8,1% от всех мировых запасов и 37,6% от запасов БРИКС. Китай хранит 2,26 тыс. т. (7,8% в мире и 36,4% в объединения 10 стран).Доли остальных участников БРИКС - Индии, Саудовской Аравии, Бразилии, Египта, ЮАР и ОАЭ, составили менее 3% мировых резервов золота. В частности, запасы Индии достигли 840,76 т. (доля в БРИКС - 13,5%), запасы Саудовской Аравии - 323 т. (5,2%), Бразилии - 129,7 т. (2,1%), Египта - 126,57 т. (2,03%), ЮАР - 125,44 т. (2,02%) и ОАЭ - 74,5 т. (1,2%).Среди всех стран мира самыми большими запасами золота располагают США - 8,1 тысячи тонн, или почти треть от всех мировых резервов. В пятёрке лидеров также Германия - 3,35 тысячи тонн (11,6%), Италия - 2,45 тысячи тонн (8,5%), Франция - 2,44 тысячи тонн (8,4%) и Россия.Также на эту тему интервью Европа должна почувствовать боль. Алексей Зубец о том, почему БРИКС станет новой ООН, и хрупком Китае

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