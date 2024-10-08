Депутат Госдумы РФ Шеремет заявил о "безумстве" главы МИД Германии - 08.10.2024 Украина.ру
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Депутат Госдумы РФ Шеремет заявил о "безумстве" главы МИД Германии
Депутат Госдумы РФ Шеремет заявил о "безумстве" главы МИД Германии - 08.10.2024 Украина.ру
Депутат Госдумы РФ Шеремет заявил о "безумстве" главы МИД Германии
Депутат Госдумы России от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал безумством заявление главы МИД Германии Анналены Бербок об ударах вглубь России немецким оружием, передает РИА Новости
2024-10-08T09:26
2024-10-08T09:38
новости
россия
шеремет
анналена бербок
германия
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госдума
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"Бербок в своем безумстве стремится спровоцировать новый виток эскалации конфликта", - сказал Шеремет.Депутат призвал главу МИД Германии вспомнить азы и главные принципы дипломатии, задача которой искать пути мирного существования государств и народов, а не разжигание новых конфликтов.Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок допустила, что Украина в будущем сможет наносить удары вглубь России, в том числе немецким оружием.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ.Подробнее о бесполезности ударов вглубь РФ - в материале Сергея Зуева Бессмысленность ударов вглубь РФ, подрывная деятельность Британии. Главное на Украине на утро 13 сентября на сайте Украина.ру.
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новости, россия, шеремет, анналена бербок, германия, украина, госдума, нато
Новости, Россия, Шеремет, Анналена Бербок, Германия, Украина, Госдума, НАТО

Депутат Госдумы РФ Шеремет заявил о "безумстве" главы МИД Германии

09:26 08.10.2024 (обновлено: 09:38 08.10.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок
Встреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Депутат Госдумы России от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал безумством заявление главы МИД Германии Анналены Бербок об ударах вглубь России немецким оружием, передает РИА Новости
"Бербок в своем безумстве стремится спровоцировать новый виток эскалации конфликта", - сказал Шеремет.
Депутат призвал главу МИД Германии вспомнить азы и главные принципы дипломатии, задача которой искать пути мирного существования государств и народов, а не разжигание новых конфликтов.
Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок допустила, что Украина в будущем сможет наносить удары вглубь России, в том числе немецким оружием.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ.
Подробнее о бесполезности ударов вглубь РФ - в материале Сергея Зуева Бессмысленность ударов вглубь РФ, подрывная деятельность Британии. Главное на Украине на утро 13 сентября на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияШереметАнналена БербокГерманияУкраинаГосдумаНАТО
 
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