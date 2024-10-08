https://ukraina.ru/20241008/1057947941.html
Депутат Госдумы РФ Шеремет заявил о "безумстве" главы МИД Германии
Депутат Госдумы РФ Шеремет заявил о "безумстве" главы МИД Германии - 08.10.2024 Украина.ру
Депутат Госдумы РФ Шеремет заявил о "безумстве" главы МИД Германии
Депутат Госдумы России от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал безумством заявление главы МИД Германии Анналены Бербок об ударах вглубь России немецким оружием, передает РИА Новости
2024-10-08T09:26
2024-10-08T09:26
2024-10-08T09:38
новости
россия
шеремет
анналена бербок
германия
украина
госдума
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103310/69/1033106922_0:130:3198:1929_1920x0_80_0_0_d11d3ccf8daa07d2e00388996acb4596.jpg.webp
"Бербок в своем безумстве стремится спровоцировать новый виток эскалации конфликта", - сказал Шеремет.Депутат призвал главу МИД Германии вспомнить азы и главные принципы дипломатии, задача которой искать пути мирного существования государств и народов, а не разжигание новых конфликтов.Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок допустила, что Украина в будущем сможет наносить удары вглубь России, в том числе немецким оружием.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ.Подробнее о бесполезности ударов вглубь РФ - в материале Сергея Зуева Бессмысленность ударов вглубь РФ, подрывная деятельность Британии. Главное на Украине на утро 13 сентября на сайте Украина.ру.
россия
германия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103310/69/1033106922_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3bf797490af2912826be383acaebcc3c.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, шеремет, анналена бербок, германия, украина, госдума, нато
Новости, Россия, Шеремет, Анналена Бербок, Германия, Украина, Госдума, НАТО
Депутат Госдумы РФ Шеремет заявил о "безумстве" главы МИД Германии
09:26 08.10.2024 (обновлено: 09:38 08.10.2024)
Депутат Госдумы России от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал безумством заявление главы МИД Германии Анналены Бербок об ударах вглубь России немецким оружием, передает РИА Новости