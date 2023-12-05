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Лула да Силва уклонился от ответа о возможном аресте Путина на G20 в Бразилии
Лула да Силва уклонился от ответа о возможном аресте Путина на G20 в Бразилии - 05.12.2023 Украина.ру
Лула да Силва уклонился от ответа о возможном аресте Путина на G20 в Бразилии
Президент России Владимир Путин будет приглашён на саммит G20, который пройдёт в Бразилии в 2024 году, несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС), но должен сам оценить последствия своего визита. Об этом со ссылкой на бразильского лидера Луиса Инасиу Лулу да Силву 4 декабря сообщает газета Correio Brasiliense
2023-12-05T03:26
2023-12-05T03:26
2023-12-05T03:26
новости
бразилия
владимир путин
g20
международный уголовный суд (мус)
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"Приедет Путин или нет, его пригласят. Против него есть процесс, он должен оценить последствия", - заявил Лула да Силва.Он напомнил, что Россия, как, например, и США, не признаёт юрисдикцию МУС, но сам отказался оценивать решение МУС, отметив, что "он их выполняет или не выполняет"."И если он [Путин] примет участие, то знает, что может произойти, а может и не произойти", - заявил латиноамериканский лидер.Он также добавил, что Бразилия в рамках МУС несёт ответственность, поскольку "является подписавшей стороной".Саммит G20 запланирован в Рио-де-Жанейро на 18 и 19 ноября 2024 года.В сентябре этого года Лула да Силва заявил, что российского лидера не арестуют, если он приедет в Бразилию."Я думаю, что Путин может спокойно поехать в Бразилию. Я могу вам сказать: если я буду президентом Бразилии, а он поедет в Бразилию, то у него нет оснований для ареста… Никто не будет проявлять неуважение к Бразилии, потому что попытка арестовать его в Бразилии - это неуважение к Бразилии. Люди должны отнестись к этому очень серьёзно", - сказал он тогда.Напомним, весной МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Его обвиняют в якобы незаконной депортации детей с Украины. Государства, которые ратифицировали Римский устав, обязаны арестовать его и передать в Гаагу для суда. Бразилия также подписывала устав.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, бразилия, владимир путин, g20, международный уголовный суд (мус)
Лула да Силва уклонился от ответа о возможном аресте Путина на G20 в Бразилии
Президент России Владимир Путин будет приглашён на саммит G20, который пройдёт в Бразилии в 2024 году, несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС), но должен сам оценить последствия своего визита. Об этом со ссылкой на бразильского лидера Луиса Инасиу Лулу да Силву 4 декабря сообщает газета Correio Brasiliense
"Приедет Путин или нет, его пригласят. Против него есть процесс, он должен оценить последствия", - заявил Лула да Силва.
Он напомнил, что Россия, как, например, и США, не признаёт юрисдикцию МУС, но сам отказался оценивать решение МУС, отметив, что "он их выполняет или не выполняет".
"И если он [Путин] примет участие, то знает, что может произойти, а может и не произойти", - заявил латиноамериканский лидер.
Он также добавил, что Бразилия в рамках МУС несёт ответственность, поскольку "является подписавшей стороной".
Саммит G20 запланирован в Рио-де-Жанейро на 18 и 19 ноября 2024 года.
В сентябре этого года Лула да Силва заявил, что российского лидера не арестуют, если он приедет в Бразилию.
"Я думаю, что Путин может спокойно поехать в Бразилию. Я могу вам сказать: если я буду президентом Бразилии, а он поедет в Бразилию, то у него нет оснований для ареста… Никто не будет проявлять неуважение к Бразилии, потому что попытка арестовать его в Бразилии - это неуважение к Бразилии. Люди должны отнестись к этому очень серьёзно", - сказал он тогда.
Напомним, весной МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Его обвиняют в якобы незаконной депортации детей с Украины. Государства, которые ратифицировали Римский устав, обязаны арестовать его и передать в Гаагу для суда. Бразилия также подписывала устав.