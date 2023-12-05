Лула да Силва уклонился от ответа о возможном аресте Путина на G20 в Бразилии - 05.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231205/1051741195.html
Лула да Силва уклонился от ответа о возможном аресте Путина на G20 в Бразилии
Лула да Силва уклонился от ответа о возможном аресте Путина на G20 в Бразилии - 05.12.2023 Украина.ру
Лула да Силва уклонился от ответа о возможном аресте Путина на G20 в Бразилии
Президент России Владимир Путин будет приглашён на саммит G20, который пройдёт в Бразилии в 2024 году, несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС), но должен сам оценить последствия своего визита. Об этом со ссылкой на бразильского лидера Луиса Инасиу Лулу да Силву 4 декабря сообщает газета Correio Brasiliense
2023-12-05T03:26
2023-12-05T03:26
новости
бразилия
владимир путин
g20
международный уголовный суд (мус)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/05/1051740455_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a16dc90acff55e54ffcacf69c90f477f.jpg
"Приедет Путин или нет, его пригласят. Против него есть процесс, он должен оценить последствия", - заявил Лула да Силва.Он напомнил, что Россия, как, например, и США, не признаёт юрисдикцию МУС, но сам отказался оценивать решение МУС, отметив, что "он их выполняет или не выполняет"."И если он [Путин] примет участие, то знает, что может произойти, а может и не произойти", - заявил латиноамериканский лидер.Он также добавил, что Бразилия в рамках МУС несёт ответственность, поскольку "является подписавшей стороной".Саммит G20 запланирован в Рио-де-Жанейро на 18 и 19 ноября 2024 года.В сентябре этого года Лула да Силва заявил, что российского лидера не арестуют, если он приедет в Бразилию."Я думаю, что Путин может спокойно поехать в Бразилию. Я могу вам сказать: если я буду президентом Бразилии, а он поедет в Бразилию, то у него нет оснований для ареста… Никто не будет проявлять неуважение к Бразилии, потому что попытка арестовать его в Бразилии - это неуважение к Бразилии. Люди должны отнестись к этому очень серьёзно", - сказал он тогда.Напомним, весной МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Его обвиняют в якобы незаконной депортации детей с Украины. Государства, которые ратифицировали Римский устав, обязаны арестовать его и передать в Гаагу для суда. Бразилия также подписывала устав.
https://ukraina.ru/20231204/1051736456.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/05/1051740455_130:0:1570:1080_1920x0_80_0_0_d7ae898b6ed18e410a8990b32461ff99.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, бразилия, владимир путин, g20, международный уголовный суд (мус)
Новости, Бразилия, Владимир Путин, G20, Международный уголовный суд (МУС)

Лула да Силва уклонился от ответа о возможном аресте Путина на G20 в Бразилии

03:26 05.12.2023
 
Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва
Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва
Читать в
Президент России Владимир Путин будет приглашён на саммит G20, который пройдёт в Бразилии в 2024 году, несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС), но должен сам оценить последствия своего визита. Об этом со ссылкой на бразильского лидера Луиса Инасиу Лулу да Силву 4 декабря сообщает газета Correio Brasiliense
"Приедет Путин или нет, его пригласят. Против него есть процесс, он должен оценить последствия", - заявил Лула да Силва.
Он напомнил, что Россия, как, например, и США, не признаёт юрисдикцию МУС, но сам отказался оценивать решение МУС, отметив, что "он их выполняет или не выполняет".
"И если он [Путин] примет участие, то знает, что может произойти, а может и не произойти", - заявил латиноамериканский лидер.
Он также добавил, что Бразилия в рамках МУС несёт ответственность, поскольку "является подписавшей стороной".
Саммит G20 запланирован в Рио-де-Жанейро на 18 и 19 ноября 2024 года.
В сентябре этого года Лула да Силва заявил, что российского лидера не арестуют, если он приедет в Бразилию.
"Я думаю, что Путин может спокойно поехать в Бразилию. Я могу вам сказать: если я буду президентом Бразилии, а он поедет в Бразилию, то у него нет оснований для ареста… Никто не будет проявлять неуважение к Бразилии, потому что попытка арестовать его в Бразилии - это неуважение к Бразилии. Люди должны отнестись к этому очень серьёзно", - сказал он тогда.
Напомним, весной МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Его обвиняют в якобы незаконной депортации детей с Украины. Государства, которые ратифицировали Римский устав, обязаны арестовать его и передать в Гаагу для суда. Бразилия также подписывала устав.
Президент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Вчера, 19:07
Путин объявил о готовности РФ к конструктивному диалогу со всемиРоссия рассчитывает на равноправие в отношениях с иностранными партнёрами, а также не имеет предвзятых и враждебных намерений к кому бы то ни было. Такое заявление в понедельник, 4 декабря, сделал президент РФ Владимир Путин
 
НовостиБразилияВладимир ПутинG20Международный уголовный суд (МУС)
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:05Сергей Полетаев: Россия в Марьинке довела ВСУ до состояния гнилой ткани, чтобы порвать ее летом 2024 года
03:59Движение по Крымскому мосту временно перекрыто – Инфоцентр
03:51В Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели взрывы, воздушная тревога уже на Львовщине
03:26Лула да Силва уклонился от ответа о возможном аресте Путина на G20 в Бразилии
02:49В Сенате США провалились переговоры по "украинской" сделке - NBC
02:13Воздушную тревогу объявили в семи области Украины
02:02Президент Бразилии робко меняет риторику в отношении Путина
01:57Киевские каратели за сутки 69 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
01:37Немецкий полковник спрогнозировал патовую ситуацию ВСУ из-за дефицита оружия
01:24Известный украинский борец с уклонистами сам не служил в армии
01:06Около 70% военнослужащих ВСУ, возглавлявших наступление, не имели боевого опыта – WP
00:51В МИД РФ прокомментировали фразу Лаврова "leave me alone, please"
00:25Залужный обогнал Зеленского на потенциальных парламентских выборах – СМИ
23:57Путин призвал СПЧ поддержать гражданских жён погибших участников СВО
23:40Салливан сообщил, когда США перестанут вооружать Украину
23:24В Горловке за сутки обезвредили 107 кассетных боеприпасов ВСУ
23:07СПЧ собрал более 8 тыс. эпизодов преступлений Киева против мирных жителей
22:52Депутат Рады предложил украинцам воевать с Китаем за Тайвань
22:22Вашингтон считает положение Киева очень тяжёлым
22:10"Уродливое явление": Путин высказался о русофобии в Прибалтике
Лента новостейМолния