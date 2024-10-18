Политические гастролеры и цветные революции. Что сегодня связывает Грузию и Украину - 18.10.2024 Украина.ру
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Политические гастролеры и цветные революции. Что сегодня связывает Грузию и Украину
Политические гастролеры и цветные революции. Что сегодня связывает Грузию и Украину - 18.10.2024 Украина.ру
Политические гастролеры и цветные революции. Что сегодня связывает Грузию и Украину
В ходе избирательной кампании перед парламентскими выборами в Грузии, намеченных на 26 октября, правящая партия "Грузинская мечта" обещала гражданам страны никогда не допустить, чтобы с их страной случилось то же самое, что с Украиной.
2024-10-18T19:02
2024-10-18T19:02
эксклюзив
грузия
украина
европа
саакашвили
саломе зурабишвили
бидзине иванишвили
ес
вооруженные силы украины
россия
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"Грузинская мечта" выпустила предвыборные баннеры, на которых, с одной стороны, показаны разрушительные последствия войны на Украине, а с другой – красивые виды Грузии. "Нет войне, выбери мир!", – призывают грузинских избирателей представители партии, баллотирующиеся на выборах.Такой подход вызвал возмущение у оппозиции и у представителей Европейского союза. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский назвал предвыборные баннеры "Грузинской мечты" позорными и добавил, что мир в Грузии и в странах ЕС существует "благодаря жертвам украинского народа". А президент Саломе Зурабишвили обвинила российские спецслужбы в том, что это они придумали дизайн баннеров "Грузинской мечты".Но действительно ли посыл агитационных плакатов с противопоставлением украинского настоящего грузинскому будущему так уж сильно удивляет оппозиционных политиков в стране? Ведь на Украине и в Грузии уже годами в общественно-политической жизни есть множество схожих процессов и связующих звеньев.Одним из них, например, является бывший президент Грузии (2004-2013гг), председатель Одесской областной государственной администрации (2015-2016гг), глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины (с 7 мая 2020 года) Михаил Саакашвили.Саакашвили пришел к власти в Грузии в 2003 году в результате так называемой "революции роз". Почти сразу же после этого он занялся "экспортом" демократии на Украину. В 2004 году Саакашвили принимал участие в "оранжевой революции" на Украине, в 2014 году он неоднократно принимал участие в украинском Евромайдане, поддерживая "новый курс" Украины и обвиняя Россию в "рейдерском захвате" этой страны.С разных сторон в адрес Саакашвили неоднократно поступали обвинения в том, что среди "снайперов", стрелявших в людей на киевском майдане, были бывшие сотрудники силовых структур экс-президента Грузии.На Украине Саакашвили дослужился до поста главы Одесской ОГА. На этой должности он часто выступал с критикой действующего правительства Украины и лично премьера Арсения Яценюка, который Саакашвили называл "политическим гастролером"."Я сюда приехал не гастролировать. Я сюда приехал всерьез и надолго. Украина должна стать сверхдержавой Европы. Мы должны диктовать условия Европе, а не наоборот", - отвечал Саакашвили.Но "демократия" Саакашвили довела Украину не до статуса европейской сверхдержавы, а до гражданской войны. Когда в 2014 году режим в Киеве пошел оружием против собственного населения в Донбассе, из Грузии на Украину стали приезжать боевики для того, чтобы принять участие в борьбе на стороне ВСУ.Из грузин, имевших опыт участия в боевых действиях, на Украине было сформировано подразделение "Грузинский национальный легион"* под командованием Мамуки Мамулашвили**. Легион в основном выполнял разведывательные и диверсионные задания на территории Луганской и Донецкой Народных Республик. Боевики из его состава участвовали в боях за Луганский аэропорт и за Дебальцево. В феврале 2016 года "Грузинский национальный легион"* вошел в структуру 54-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины.Сейчас грузинские боевики, закаленные на фронтах Украины, возвращаются обратно в Грузию для того, чтобы внедрять там свой опыт в создании хаоса, считают в Тбилиси.Этим летом Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщила, что она расследует дело о планах группы граждан устроить беспорядки в стране после парламентских выборов в октябре 2024 года в целях смены власти насильственным путем. Среди вдохновителей этого плана были названы заместитель главы МВД в годы правления Михаила Саакашвили Георгий Лордкипанидзе, бывший телохранитель Саакашвили Михаил Батурин и этот же Мамука Мамулашвили**.Также СГБ Грузии в июле стала вызывать на допросы по делу о подготовке теракта в отношении основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили тех граждан, которые воевали на стороне ВСУ и вернулись в страну.За неделю до голосования спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что оппозиция уже имеет готовый сценарий антиконституционного переворота в случае победы "Грузинской мечты". По его словам, признаки подобного сценария уже наблюдаются. Это заранее подготовленное техническое правительство, о котором заявила президент Саломе Зурабишвили, местные наблюдатели, которым были даны определённые задания политического толка, и готовые липовые заключения по поводу выборов.Сюда надо добавить и активную поддержку Запада. Одним из последних громких заявлений на счет того, что ожидает Грузию, если ее население 26 октября не выберет "правильное" руководство, сделал 18 октября посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. Он обещал, что Грузия не станет членом Евросоюза "ни сегодня, ни завтра, ни в 2030 году", если в стране в результате выборов сформируется однопартийная система правления, а структурам гражданского общества не найдется места в политической системе.С другой стороны, у "Грузинской мечты" тоже есть убедительные аргументы. В тот же день, когда посол ЕС угрожал населению Грузии тем, что его не примут в европейское семейство, премьер-министр Ираклий Кобахидзе напомнил о реальности, с которой европейские мечты украинского общества столкнулись на тернистом пути евроинтеграции.По его словам, за два с половиной года СВО территория, которую перестал контролировать Киев, выросла в два с половиной раза, инфраструктура Украины уничтожена, гуманитарная ситуация тяжелейшая, во многих населенных пунктах нет элементарного коммунального обслуживания: газа, воды, света.Грузинская оппозиция на этот раз построила свою предвыборную кампанию на заезженном приеме – это выбор между европейским будущим и существованием в границах российского влияния. Власти продемонстрировали более наглядный выбор между войной и разрушением с одной стороны и миром и процветанием с другой. Остается увидеть, какие аргументы население страны подсчитает более убедительными, и получит ли оппозиция после голосования 26 октября шанс повести Грузию по "европейскому" - то есть, по сути, украинскому пути.* - террористическая организация, запрещенная в России** - внесён в РФ в список экстремистов и террористовБольше об этой теме в интервью Арчила Сихарулидзе Почему власти Грузии преследуют наемников, которые воевали на стороне ВСУ
https://ukraina.ru/20240814/1056869355.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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5
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96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, грузия, украина, европа, саакашвили, саломе зурабишвили, бидзине иванишвили, ес, вооруженные силы украины, россия, парламентские выборы, оппозиция
Эксклюзив, Грузия, Украина, Европа, Саакашвили, Саломе Зурабишвили, Бидзине Иванишвили, ЕС, Вооруженные силы Украины, Россия, парламентские выборы, оппозиция

Политические гастролеры и цветные революции. Что сегодня связывает Грузию и Украину

19:02 18.10.2024
 
© Sputnik / Владимир Умикашвили, выборы в Грузии
© Sputnik / Владимир Умикашвили, выборы в Грузии
Читать в
Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
В ходе избирательной кампании перед парламентскими выборами в Грузии, намеченных на 26 октября, правящая партия "Грузинская мечта" обещала гражданам страны никогда не допустить, чтобы с их страной случилось то же самое, что с Украиной.
"Грузинская мечта" выпустила предвыборные баннеры, на которых, с одной стороны, показаны разрушительные последствия войны на Украине, а с другой – красивые виды Грузии. "Нет войне, выбери мир!", – призывают грузинских избирателей представители партии, баллотирующиеся на выборах.
Такой подход вызвал возмущение у оппозиции и у представителей Европейского союза. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский назвал предвыборные баннеры "Грузинской мечты" позорными и добавил, что мир в Грузии и в странах ЕС существует "благодаря жертвам украинского народа". А президент Саломе Зурабишвили обвинила российские спецслужбы в том, что это они придумали дизайн баннеров "Грузинской мечты".
Но действительно ли посыл агитационных плакатов с противопоставлением украинского настоящего грузинскому будущему так уж сильно удивляет оппозиционных политиков в стране? Ведь на Украине и в Грузии уже годами в общественно-политической жизни есть множество схожих процессов и связующих звеньев.
Одним из них, например, является бывший президент Грузии (2004-2013гг), председатель Одесской областной государственной администрации (2015-2016гг), глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины (с 7 мая 2020 года) Михаил Саакашвили.
Саакашвили пришел к власти в Грузии в 2003 году в результате так называемой "революции роз". Почти сразу же после этого он занялся "экспортом" демократии на Украину. В 2004 году Саакашвили принимал участие в "оранжевой революции" на Украине, в 2014 году он неоднократно принимал участие в украинском Евромайдане, поддерживая "новый курс" Украины и обвиняя Россию в "рейдерском захвате" этой страны.
С разных сторон в адрес Саакашвили неоднократно поступали обвинения в том, что среди "снайперов", стрелявших в людей на киевском майдане, были бывшие сотрудники силовых структур экс-президента Грузии.
На Украине Саакашвили дослужился до поста главы Одесской ОГА. На этой должности он часто выступал с критикой действующего правительства Украины и лично премьера Арсения Яценюка, который Саакашвили называл "политическим гастролером".
"Я сюда приехал не гастролировать. Я сюда приехал всерьез и надолго. Украина должна стать сверхдержавой Европы. Мы должны диктовать условия Европе, а не наоборот", - отвечал Саакашвили.
Но "демократия" Саакашвили довела Украину не до статуса европейской сверхдержавы, а до гражданской войны. Когда в 2014 году режим в Киеве пошел оружием против собственного населения в Донбассе, из Грузии на Украину стали приезжать боевики для того, чтобы принять участие в борьбе на стороне ВСУ.
Из грузин, имевших опыт участия в боевых действиях, на Украине было сформировано подразделение "Грузинский национальный легион"* под командованием Мамуки Мамулашвили**. Легион в основном выполнял разведывательные и диверсионные задания на территории Луганской и Донецкой Народных Республик. Боевики из его состава участвовали в боях за Луганский аэропорт и за Дебальцево. В феврале 2016 года "Грузинский национальный легион"* вошел в структуру 54-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины.
Грузия, протесты
14 августа, 18:47
Вернуть Грузию на путь русофобии. Кто пугает Тбилиси цветными революциямиВласти Грузии полагают, что в стране после парламентских выборов может произойти новая попытка организации цветной революции. Подобные опасения 13 августа высказал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили
Сейчас грузинские боевики, закаленные на фронтах Украины, возвращаются обратно в Грузию для того, чтобы внедрять там свой опыт в создании хаоса, считают в Тбилиси.
Этим летом Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщила, что она расследует дело о планах группы граждан устроить беспорядки в стране после парламентских выборов в октябре 2024 года в целях смены власти насильственным путем. Среди вдохновителей этого плана были названы заместитель главы МВД в годы правления Михаила Саакашвили Георгий Лордкипанидзе, бывший телохранитель Саакашвили Михаил Батурин и этот же Мамука Мамулашвили**.
Также СГБ Грузии в июле стала вызывать на допросы по делу о подготовке теракта в отношении основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили тех граждан, которые воевали на стороне ВСУ и вернулись в страну.
За неделю до голосования спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что оппозиция уже имеет готовый сценарий антиконституционного переворота в случае победы "Грузинской мечты". По его словам, признаки подобного сценария уже наблюдаются. Это заранее подготовленное техническое правительство, о котором заявила президент Саломе Зурабишвили, местные наблюдатели, которым были даны определённые задания политического толка, и готовые липовые заключения по поводу выборов.
Сюда надо добавить и активную поддержку Запада. Одним из последних громких заявлений на счет того, что ожидает Грузию, если ее население 26 октября не выберет "правильное" руководство, сделал 18 октября посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. Он обещал, что Грузия не станет членом Евросоюза "ни сегодня, ни завтра, ни в 2030 году", если в стране в результате выборов сформируется однопартийная система правления, а структурам гражданского общества не найдется места в политической системе.
С другой стороны, у "Грузинской мечты" тоже есть убедительные аргументы. В тот же день, когда посол ЕС угрожал населению Грузии тем, что его не примут в европейское семейство, премьер-министр Ираклий Кобахидзе напомнил о реальности, с которой европейские мечты украинского общества столкнулись на тернистом пути евроинтеграции.
По его словам, за два с половиной года СВО территория, которую перестал контролировать Киев, выросла в два с половиной раза, инфраструктура Украины уничтожена, гуманитарная ситуация тяжелейшая, во многих населенных пунктах нет элементарного коммунального обслуживания: газа, воды, света.
Грузинская оппозиция на этот раз построила свою предвыборную кампанию на заезженном приеме – это выбор между европейским будущим и существованием в границах российского влияния. Власти продемонстрировали более наглядный выбор между войной и разрушением с одной стороны и миром и процветанием с другой. Остается увидеть, какие аргументы население страны подсчитает более убедительными, и получит ли оппозиция после голосования 26 октября шанс повести Грузию по "европейскому" - то есть, по сути, украинскому пути.
* - террористическая организация, запрещенная в России
** - внесён в РФ в список экстремистов и террористов
Больше об этой теме в интервью Арчила Сихарулидзе Почему власти Грузии преследуют наемников, которые воевали на стороне ВСУ
 
ЭксклюзивГрузияУкраинаЕвропаСаакашвилиСаломе ЗурабишвилиБидзине ИванишвилиЕСВооруженные силы УкраиныРоссияпарламентские выборыоппозиция
 
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Заголовок открываемого материала
19:02Политические гастролеры и цветные революции. Что сегодня связывает Грузию и Украину
18:37Путин об Украине: когда началась война, когда закончится и кто воюет. Итоги 18 октября на Украине
17:30Путин отреагировал на ядерный шантаж Зеленского
17:26Путин ответил, когда НАТО надоест воевать с Россией украинскими солдатами
17:22Россия заинтересована в мирном решении конфликта с Украиной - Путин
17:18Переустройство мира вызвано не украинским кризисом - Путин
16:54Распятие своими же или бунт в тылу? Что на Украине случится раньше и будут ли переговоры - Килинкаров
16:01Как начиналась легенда о Ковпаке
15:58Сценария три, но два из них - секрет: Зеленский о развитии конфликта на Украине после выборов в США
15:51Ядерный шантаж Зеленского. Что ответит Запад?
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