https://ukraina.ru/20241018/1058204757.html

Политические гастролеры и цветные революции. Что сегодня связывает Грузию и Украину

Политические гастролеры и цветные революции. Что сегодня связывает Грузию и Украину - 18.10.2024 Украина.ру

Политические гастролеры и цветные революции. Что сегодня связывает Грузию и Украину

В ходе избирательной кампании перед парламентскими выборами в Грузии, намеченных на 26 октября, правящая партия "Грузинская мечта" обещала гражданам страны никогда не допустить, чтобы с их страной случилось то же самое, что с Украиной.

2024-10-18T19:02

2024-10-18T19:02

2024-10-18T19:02

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"Грузинская мечта" выпустила предвыборные баннеры, на которых, с одной стороны, показаны разрушительные последствия войны на Украине, а с другой – красивые виды Грузии. "Нет войне, выбери мир!", – призывают грузинских избирателей представители партии, баллотирующиеся на выборах.Такой подход вызвал возмущение у оппозиции и у представителей Европейского союза. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский назвал предвыборные баннеры "Грузинской мечты" позорными и добавил, что мир в Грузии и в странах ЕС существует "благодаря жертвам украинского народа". А президент Саломе Зурабишвили обвинила российские спецслужбы в том, что это они придумали дизайн баннеров "Грузинской мечты".Но действительно ли посыл агитационных плакатов с противопоставлением украинского настоящего грузинскому будущему так уж сильно удивляет оппозиционных политиков в стране? Ведь на Украине и в Грузии уже годами в общественно-политической жизни есть множество схожих процессов и связующих звеньев.Одним из них, например, является бывший президент Грузии (2004-2013гг), председатель Одесской областной государственной администрации (2015-2016гг), глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины (с 7 мая 2020 года) Михаил Саакашвили.Саакашвили пришел к власти в Грузии в 2003 году в результате так называемой "революции роз". Почти сразу же после этого он занялся "экспортом" демократии на Украину. В 2004 году Саакашвили принимал участие в "оранжевой революции" на Украине, в 2014 году он неоднократно принимал участие в украинском Евромайдане, поддерживая "новый курс" Украины и обвиняя Россию в "рейдерском захвате" этой страны.С разных сторон в адрес Саакашвили неоднократно поступали обвинения в том, что среди "снайперов", стрелявших в людей на киевском майдане, были бывшие сотрудники силовых структур экс-президента Грузии.На Украине Саакашвили дослужился до поста главы Одесской ОГА. На этой должности он часто выступал с критикой действующего правительства Украины и лично премьера Арсения Яценюка, который Саакашвили называл "политическим гастролером"."Я сюда приехал не гастролировать. Я сюда приехал всерьез и надолго. Украина должна стать сверхдержавой Европы. Мы должны диктовать условия Европе, а не наоборот", - отвечал Саакашвили.Но "демократия" Саакашвили довела Украину не до статуса европейской сверхдержавы, а до гражданской войны. Когда в 2014 году режим в Киеве пошел оружием против собственного населения в Донбассе, из Грузии на Украину стали приезжать боевики для того, чтобы принять участие в борьбе на стороне ВСУ.Из грузин, имевших опыт участия в боевых действиях, на Украине было сформировано подразделение "Грузинский национальный легион"* под командованием Мамуки Мамулашвили**. Легион в основном выполнял разведывательные и диверсионные задания на территории Луганской и Донецкой Народных Республик. Боевики из его состава участвовали в боях за Луганский аэропорт и за Дебальцево. В феврале 2016 года "Грузинский национальный легион"* вошел в структуру 54-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины.Сейчас грузинские боевики, закаленные на фронтах Украины, возвращаются обратно в Грузию для того, чтобы внедрять там свой опыт в создании хаоса, считают в Тбилиси.Этим летом Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщила, что она расследует дело о планах группы граждан устроить беспорядки в стране после парламентских выборов в октябре 2024 года в целях смены власти насильственным путем. Среди вдохновителей этого плана были названы заместитель главы МВД в годы правления Михаила Саакашвили Георгий Лордкипанидзе, бывший телохранитель Саакашвили Михаил Батурин и этот же Мамука Мамулашвили**.Также СГБ Грузии в июле стала вызывать на допросы по делу о подготовке теракта в отношении основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили тех граждан, которые воевали на стороне ВСУ и вернулись в страну.За неделю до голосования спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что оппозиция уже имеет готовый сценарий антиконституционного переворота в случае победы "Грузинской мечты". По его словам, признаки подобного сценария уже наблюдаются. Это заранее подготовленное техническое правительство, о котором заявила президент Саломе Зурабишвили, местные наблюдатели, которым были даны определённые задания политического толка, и готовые липовые заключения по поводу выборов.Сюда надо добавить и активную поддержку Запада. Одним из последних громких заявлений на счет того, что ожидает Грузию, если ее население 26 октября не выберет "правильное" руководство, сделал 18 октября посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. Он обещал, что Грузия не станет членом Евросоюза "ни сегодня, ни завтра, ни в 2030 году", если в стране в результате выборов сформируется однопартийная система правления, а структурам гражданского общества не найдется места в политической системе.С другой стороны, у "Грузинской мечты" тоже есть убедительные аргументы. В тот же день, когда посол ЕС угрожал населению Грузии тем, что его не примут в европейское семейство, премьер-министр Ираклий Кобахидзе напомнил о реальности, с которой европейские мечты украинского общества столкнулись на тернистом пути евроинтеграции.По его словам, за два с половиной года СВО территория, которую перестал контролировать Киев, выросла в два с половиной раза, инфраструктура Украины уничтожена, гуманитарная ситуация тяжелейшая, во многих населенных пунктах нет элементарного коммунального обслуживания: газа, воды, света.Грузинская оппозиция на этот раз построила свою предвыборную кампанию на заезженном приеме – это выбор между европейским будущим и существованием в границах российского влияния. Власти продемонстрировали более наглядный выбор между войной и разрушением с одной стороны и миром и процветанием с другой. Остается увидеть, какие аргументы население страны подсчитает более убедительными, и получит ли оппозиция после голосования 26 октября шанс повести Грузию по "европейскому" - то есть, по сути, украинскому пути.* - террористическая организация, запрещенная в России** - внесён в РФ в список экстремистов и террористовБольше об этой теме в интервью Арчила Сихарулидзе Почему власти Грузии преследуют наемников, которые воевали на стороне ВСУ

https://ukraina.ru/20240814/1056869355.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, грузия, украина, европа, саакашвили, саломе зурабишвили, бидзине иванишвили, ес, вооруженные силы украины, россия, парламентские выборы, оппозиция