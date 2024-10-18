Роспатент может запретить певцу Shaman торговать алкоголем и косметикой под брендом "Я русский" - 18.10.2024 Украина.ру
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Роспатент может запретить певцу Shaman торговать алкоголем и косметикой под брендом "Я русский"
Роспатент может запретить певцу Shaman торговать алкоголем и косметикой под брендом "Я русский" - 18.10.2024 Украина.ру
Роспатент может запретить певцу Shaman торговать алкоголем и косметикой под брендом "Я русский"
Заявки заслуженного артиста РФ Shaman (Ярослава Дронова) на регистрацию товарного знака "Я русский" проходят формальную экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе Роспатента, передает РИА Новости
2024-10-18T14:55
2024-10-18T14:55
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"В данный момент обе заявки Дронова Ярослава Юрьевича проходят стадию формальной экспертизы. Средний срок рассмотрения заявок на регистрации товарного знака составляет порядка четырех месяцев", - объяснили в Роспатенте.На днях Shaman подал две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский". Согласно перечню товаров и услуг, артист под этим названием сможет выпускать вино, водку, ликер и другую алкогольную продукцию. Кроме того, во второй заявке присутствуют парфюмерия и различные косметические средства (блеск для губ, блестки для тела и прочее).Заместитель председателя комитета Госдумы России по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Виталий Милонов призвал запретить исполнителю регистрировать товарный знак, чтобы он не "спаивал население". По мнению парламентария, исполнение песни "Я русский" не делает человека патриотом.Член фракции "Новые люди" Ярослав Самылин готовит обращение в Роспатент с предложением не использовать национальность в названии при регистрации товарных знаков на алкоголь и сигареты. Входящий во фракцию "Единой России" Султан Хамзаев возмутился, что никому не стоит монетизировать патриотические тренды, "тем более, когда речь идет о привязывании популярного "Я русский" к алкоголю, игрушкам для взрослых и прочему".Его коллега по фракции Евгений Ревенко в своем телеграм-канале отметил, что "монетизация патриотических чувств - совсем не то, что ждут от него многочисленные поклонники"."Я русский" — один из синглов исполнителя.Подробнее об исполнителе - в материале "Я — русский": певец Shaman объяснил блокировку его канала на YouTube на сайте Украина.ру.
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новости, россия, shaman, госдума, единая россия
Новости, Россия, SHAMAN, Госдума, Единая Россия

Роспатент может запретить певцу Shaman торговать алкоголем и косметикой под брендом "Я русский"

14:55 18.10.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКонцерт SHAMAN
Концерт SHAMAN - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Заявки заслуженного артиста РФ Shaman (Ярослава Дронова) на регистрацию товарного знака "Я русский" проходят формальную экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе Роспатента, передает РИА Новости
"В данный момент обе заявки Дронова Ярослава Юрьевича проходят стадию формальной экспертизы. Средний срок рассмотрения заявок на регистрации товарного знака составляет порядка четырех месяцев", - объяснили в Роспатенте.
На днях Shaman подал две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский". Согласно перечню товаров и услуг, артист под этим названием сможет выпускать вино, водку, ликер и другую алкогольную продукцию. Кроме того, во второй заявке присутствуют парфюмерия и различные косметические средства (блеск для губ, блестки для тела и прочее).
Заместитель председателя комитета Госдумы России по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Виталий Милонов призвал запретить исполнителю регистрировать товарный знак, чтобы он не "спаивал население". По мнению парламентария, исполнение песни "Я русский" не делает человека патриотом.
Член фракции "Новые люди" Ярослав Самылин готовит обращение в Роспатент с предложением не использовать национальность в названии при регистрации товарных знаков на алкоголь и сигареты.
Входящий во фракцию "Единой России" Султан Хамзаев возмутился, что никому не стоит монетизировать патриотические тренды, "тем более, когда речь идет о привязывании популярного "Я русский" к алкоголю, игрушкам для взрослых и прочему".
Его коллега по фракции Евгений Ревенко в своем телеграм-канале отметил, что "монетизация патриотических чувств - совсем не то, что ждут от него многочисленные поклонники".
"Я русский" — один из синглов исполнителя.
Подробнее об исполнителе - в материале "Я — русский": певец Shaman объяснил блокировку его канала на YouTube на сайте Украина.ру.
 
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