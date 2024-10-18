Уже 1,5 месяца ждут: украинцы, подлежащие призыву, не торопятся на обучение к польским инструкторам
Польские военные уже месяц ждут на обучение украинцев, подлежащих призыву, но те, почему-то не спешат воспользоваться этой возможностью. Такое заявление 18 октября на встрече глав военных ведомств НАТО сделал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш
"Наше двустороннее соглашение "Польша-Украина" предусматривает возможность обучения украинцев, проживающих в Польше и подлежащих призыву. Польша с 1 сентября готова обучить бригаду. Пока нет столько желающих. Их намного-намного меньше", - сказал Косиняк-Камыш, добавив, что Варшава готова обучить бригаду украинцев численностью в несколько тысяч человек, но пока не набралось и трехсот желающих.
"Если они находятся под защитой ЕС как беженцы, они получают 200 евро (почти 21 тысяча рублей. - Ред.) в месяц на каждого ребенка, зачисленного в польскую систему. В Западной Европе они получают другие пособия. Это является финансовым стимулом для молодых мужчин и женщин, которые могли бы вернуться домой, чтобы защищать свою страну. Мы не должны субсидировать неповиновение", - сказал глава МИД Польши.
3 октября, 12:53Глава МИД Польши посоветовал странам ЕС "не субсидировать неповиновение" украинских беженцевСтраны ЕС должны прекратить выплачивать пособия украинцам призывного возраста. Это поможет их возвращению на Украину и улучшению ситуации с мобилизацией в ВСУ. Такое заявление 3 октября в эфире "Польского радио" сделал глава МИД Польши Радослав Сикорский
Однако версия о том, что украинцы, проживающие в Польше, не торопятся обучаться у местных инструкторов, потому что не хотят попасть в окопы - не единственная.
В июне этого года, комментируя сообщения об обучении украинских военным французскими инструкторами, военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро заявил, что иностранным инструкторам в целом нечему научить украинцев.
"Украинские солдаты умеют воевать. Возможно, иностранные инструкторы могут дать базовую подготовку, но и на Украине мы можем найти таких специалистов. Для меня это скорее пиар в стиле Макрона для украинского населения, что Запад отправляет инструкторов и будет воевать с вами. Логичнее предположить, что наши инструкторы идут на поле боя, чтобы самим чему-то научиться", - сказал Моро.
Он оговорился, что исключение могут составлять лишь навыки управления западной техникой, например, САУ CAESAR.