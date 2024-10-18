Уже 1,5 месяца ждут: украинцы, подлежащие призыву, не торопятся на обучение к польским инструкторам - 18.10.2024 Украина.ру
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Уже 1,5 месяца ждут: украинцы, подлежащие призыву, не торопятся на обучение к польским инструкторам
Уже 1,5 месяца ждут: украинцы, подлежащие призыву, не торопятся на обучение к польским инструкторам - 18.10.2024 Украина.ру
Уже 1,5 месяца ждут: украинцы, подлежащие призыву, не торопятся на обучение к польским инструкторам
Польские военные уже месяц ждут на обучение украинцев, подлежащих призыву, но те, почему-то не спешат воспользоваться этой возможностью. Такое заявление 18 октября на встрече глав военных ведомств НАТО сделал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш
2024-10-18T14:05
2024-10-18T14:05
новости
польша
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варшава
инструктор
украинцы
призыв
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В начале октября глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал страны ЕС прекратить выплачивать пособия украинцам призывного возраста, чтобы стимулировать их возвращение на Украину и улучшить ситуацию с мобилизацией в ВСУ."Если они находятся под защитой ЕС как беженцы, они получают 200 евро (почти 21 тысяча рублей. - Ред.) в месяц на каждого ребенка, зачисленного в польскую систему. В Западной Европе они получают другие пособия. Это является финансовым стимулом для молодых мужчин и женщин, которые могли бы вернуться домой, чтобы защищать свою страну. Мы не должны субсидировать неповиновение", - сказал глава МИД Польши.Однако версия о том, что украинцы, проживающие в Польше, не торопятся обучаться у местных инструкторов, потому что не хотят попасть в окопы - не единственная.В июне этого года, комментируя сообщения об обучении украинских военным французскими инструкторами, военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро заявил, что иностранным инструкторам в целом нечему научить украинцев."Украинские солдаты умеют воевать. Возможно, иностранные инструкторы могут дать базовую подготовку, но и на Украине мы можем найти таких специалистов. Для меня это скорее пиар в стиле Макрона для украинского населения, что Запад отправляет инструкторов и будет воевать с вами. Логичнее предположить, что наши инструкторы идут на поле боя, чтобы самим чему-то научиться", - сказал Моро.Он оговорился, что исключение могут составлять лишь навыки управления западной техникой, например, САУ CAESAR.Другие темы: Снова стали заказывать много: в Госдуме связали доставку бензопил в зону СВО и продвижение ВС РФ.
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новости, польша, украина, варшава, инструктор, украинцы, призыв
Новости, Польша, Украина, Варшава, инструктор, украинцы, призыв

Уже 1,5 месяца ждут: украинцы, подлежащие призыву, не торопятся на обучение к польским инструкторам

14:05 18.10.2024
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАмериканские ракеты Patriot размещены в Польше
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Польские военные уже месяц ждут на обучение украинцев, подлежащих призыву, но те, почему-то не спешат воспользоваться этой возможностью. Такое заявление 18 октября на встрече глав военных ведомств НАТО сделал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш

"Наше двустороннее соглашение "Польша-Украина" предусматривает возможность обучения украинцев, проживающих в Польше и подлежащих призыву. Польша с 1 сентября готова обучить бригаду. Пока нет столько желающих. Их намного-намного меньше", - сказал Косиняк-Камыш, добавив, что Варшава готова обучить бригаду украинцев численностью в несколько тысяч человек, но пока не набралось и трехсот желающих.

В начале октября глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал страны ЕС прекратить выплачивать пособия украинцам призывного возраста, чтобы стимулировать их возвращение на Украину и улучшить ситуацию с мобилизацией в ВСУ.
"Если они находятся под защитой ЕС как беженцы, они получают 200 евро (почти 21 тысяча рублей. - Ред.) в месяц на каждого ребенка, зачисленного в польскую систему. В Западной Европе они получают другие пособия. Это является финансовым стимулом для молодых мужчин и женщин, которые могли бы вернуться домой, чтобы защищать свою страну. Мы не должны субсидировать неповиновение", - сказал глава МИД Польши.
Радослав Сикорский
3 октября, 12:53
Глава МИД Польши посоветовал странам ЕС "не субсидировать неповиновение" украинских беженцевСтраны ЕС должны прекратить выплачивать пособия украинцам призывного возраста. Это поможет их возвращению на Украину и улучшению ситуации с мобилизацией в ВСУ. Такое заявление 3 октября в эфире "Польского радио" сделал глава МИД Польши Радослав Сикорский
Однако версия о том, что украинцы, проживающие в Польше, не торопятся обучаться у местных инструкторов, потому что не хотят попасть в окопы - не единственная.
В июне этого года, комментируя сообщения об обучении украинских военным французскими инструкторами, военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро заявил, что иностранным инструкторам в целом нечему научить украинцев.
"Украинские солдаты умеют воевать. Возможно, иностранные инструкторы могут дать базовую подготовку, но и на Украине мы можем найти таких специалистов. Для меня это скорее пиар в стиле Макрона для украинского населения, что Запад отправляет инструкторов и будет воевать с вами. Логичнее предположить, что наши инструкторы идут на поле боя, чтобы самим чему-то научиться", - сказал Моро.
Он оговорился, что исключение могут составлять лишь навыки управления западной техникой, например, САУ CAESAR.
Американские военные инструкторы прибыли на Украину - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
9 июня, 04:15
Ксавье Моро: иностранным инструкторам нечему научить украинских солдатИностранные инструкторы, скорее, могут помогать ВСУ управляться с западной техникой, например, САУ CAESAR, в остальном им нечему научить украинских военных
Другие темы: Снова стали заказывать много: в Госдуме связали доставку бензопил в зону СВО и продвижение ВС РФ.
 
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