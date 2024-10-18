https://ukraina.ru/20241018/1058190597.html

Уже 1,5 месяца ждут: украинцы, подлежащие призыву, не торопятся на обучение к польским инструкторам

Уже 1,5 месяца ждут: украинцы, подлежащие призыву, не торопятся на обучение к польским инструкторам - 18.10.2024 Украина.ру

Уже 1,5 месяца ждут: украинцы, подлежащие призыву, не торопятся на обучение к польским инструкторам

Польские военные уже месяц ждут на обучение украинцев, подлежащих призыву, но те, почему-то не спешат воспользоваться этой возможностью. Такое заявление 18 октября на встрече глав военных ведомств НАТО сделал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш

2024-10-18T14:05

2024-10-18T14:05

2024-10-18T14:05

новости

польша

украина

варшава

инструктор

украинцы

призыв

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101370/97/1013709777_0:691:1960:1794_1920x0_80_0_0_27e4d946634823b77de0b9c871e49710.jpg

В начале октября глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал страны ЕС прекратить выплачивать пособия украинцам призывного возраста, чтобы стимулировать их возвращение на Украину и улучшить ситуацию с мобилизацией в ВСУ."Если они находятся под защитой ЕС как беженцы, они получают 200 евро (почти 21 тысяча рублей. - Ред.) в месяц на каждого ребенка, зачисленного в польскую систему. В Западной Европе они получают другие пособия. Это является финансовым стимулом для молодых мужчин и женщин, которые могли бы вернуться домой, чтобы защищать свою страну. Мы не должны субсидировать неповиновение", - сказал глава МИД Польши.Однако версия о том, что украинцы, проживающие в Польше, не торопятся обучаться у местных инструкторов, потому что не хотят попасть в окопы - не единственная.В июне этого года, комментируя сообщения об обучении украинских военным французскими инструкторами, военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро заявил, что иностранным инструкторам в целом нечему научить украинцев."Украинские солдаты умеют воевать. Возможно, иностранные инструкторы могут дать базовую подготовку, но и на Украине мы можем найти таких специалистов. Для меня это скорее пиар в стиле Макрона для украинского населения, что Запад отправляет инструкторов и будет воевать с вами. Логичнее предположить, что наши инструкторы идут на поле боя, чтобы самим чему-то научиться", - сказал Моро.Он оговорился, что исключение могут составлять лишь навыки управления западной техникой, например, САУ CAESAR.Другие темы: Снова стали заказывать много: в Госдуме связали доставку бензопил в зону СВО и продвижение ВС РФ.

https://ukraina.ru/20241003/1057859790.html

https://ukraina.ru/20240609/1055500555.html

польша

украина

варшава

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, украина, варшава, инструктор, украинцы, призыв