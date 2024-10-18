ВВП стран БРИКС превышает показатели стран "Большой семерки", заявил Путин - 18.10.2024 Украина.ру
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ВВП стран БРИКС превышает показатели стран "Большой семерки", заявил Путин
ВВП стран БРИКС превышает показатели стран "Большой семерки", заявил Путин - 18.10.2024 Украина.ру
ВВП стран БРИКС превышает показатели стран "Большой семерки", заявил Путин
Разрыв в экономической мощи между G7 и БРИКС увеличивается. И эта тенденция сохранится. Об этом 18 октября на пленарном заседании Делового форума БРИКС заявил президент Российской Федерации Владимир Путин
2024-10-18T12:46
2024-10-18T12:46
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Для сравнения: в 1992 году доля группы G7 составляла 45,5% мирового ВВП, а стран БРИКС -. 16,7%. В 2023-м доля G7 была уже 29,3% мирового ВВП, а стран БРИКС - 37,4%.Пути н также отметил, что в перспективе планируется создать единую цифровую инфраструктуру БРИКС, а "новобранцы" получат от России всестороннюю поддержку в части интеграции в БРИКС.В настоящее время в объединение БРИКС, созданное в 2006 году, входят Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Последние пять присоединились к союзу в 2024 году.Неделю назад запрос о присоединении к БРИКС направила председателю объединения - президенту России Владимиру Путину - Куба.До этого - в октябре - такую же заявку подала Сирия, а еще раньше - в конце августа - заинтересованность во вступлении в объединение выразил Азербайджан.А вот власти Казахстана заявили, что предпочтут объединению БРИКС ООН, так как "другой такой организации не существует".В конце сентября на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя" Путин отметил, что глобальный рост экономики XXI века будет сосредоточен в странах БРИКС.Российский лидер уточнил, что Запад пытается применить незаконные санкции с выгодой для себя в сфере энергетики, однако ситуация развивается явно не в пользу так называемого старого света.Путин резюмировал, что 90% энергетического экспорта России приходится на долю дружественных ей стран, а партнеры Москвы в высшей степени заинтересованы в переходе на расчеты в национальных валютах. И работа над независимым платежно-расчетным контуром в БРИКС для обслуживания всей внешней торговли уже идет.Еще по теме: Андрей Грозин: Казахстан сделал приятно Западу перед саммитом в Казани, но БРИКС не нужен троянский конь.
https://ukraina.ru/20241018/1058183678.html
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новости, россия, казахстан, запад, владимир путин, брикс, оон, андрей грозин, ввп, g7
Новости, Россия, Казахстан, Запад, Владимир Путин, БРИКС, ООН, Андрей Грозин, ВВП, G7

ВВП стран БРИКС превышает показатели стран "Большой семерки", заявил Путин

12:46 18.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкДеловой форум БРИКС
Деловой форум БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Разрыв в экономической мощи между G7 и БРИКС увеличивается. И эта тенденция сохранится. Об этом 18 октября на пленарном заседании Делового форума БРИКС заявил президент Российской Федерации Владимир Путин
"Совокупный ВВП объединения составляет более 60 трлн долларов, а общая доля в мировом валовом продукте уверенно превышает соответствующей показатель так называемой Группы семи и продолжает расти", - сказал Путин, уточнив, что совокупный рост стран БРИКС прогнозируется на уровне в 4%.
Для сравнения: в 1992 году доля группы G7 составляла 45,5% мирового ВВП, а стран БРИКС -. 16,7%. В 2023-м доля G7 была уже 29,3% мирового ВВП, а стран БРИКС - 37,4%.
Пути н также отметил, что в перспективе планируется создать единую цифровую инфраструктуру БРИКС, а "новобранцы" получат от России всестороннюю поддержку в части интеграции в БРИКС.
"БРИКС играет глобальную роль сегодня, и роль эта будет увеличиваться в дне завтрашнем", - резюмировал Путин.
Визит президента РФ В. Путина во Вьетнам для участия в саммите АТЭС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
10:30
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В настоящее время в объединение БРИКС, созданное в 2006 году, входят Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Последние пять присоединились к союзу в 2024 году.
Неделю назад запрос о присоединении к БРИКС направила председателю объединения - президенту России Владимиру Путину - Куба.
- РИА Новости, 1920, 08.10.2024
8 октября, 10:30
Как страна-партнер: Куба направила официальный запрос Путину о присоединении к БРИКСКуба направила России официальный запрос о присоединении к БРИКС как страна-партнер. Об этом 8 октября сообщил генеральный директор по вопросам двусторонних отношений МИД Республики Карлос Перейра
До этого - в октябре - такую же заявку подала Сирия, а еще раньше - в конце августа - заинтересованность во вступлении в объединение выразил Азербайджан.
А вот власти Казахстана заявили, что предпочтут объединению БРИКС ООН, так как "другой такой организации не существует".
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Казахстана К.-Ж. Токаевым - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
16 октября, 11:59
"Высказывался в пользу ООН": Казахстан отказался от идеи вступить в БРИКСКазахстан откажется от подачи заявки в межправительственную организацию БРИКС в обозримом будущем. Такое заявление 16 октября сделал пресс-секретарь президента республики Берик Уали
В конце сентября на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя" Путин отметил, что глобальный рост экономики XXI века будет сосредоточен в странах БРИКС.
Российский лидер уточнил, что Запад пытается применить незаконные санкции с выгодой для себя в сфере энергетики, однако ситуация развивается явно не в пользу так называемого старого света.
Путин резюмировал, что 90% энергетического экспорта России приходится на долю дружественных ей стран, а партнеры Москвы в высшей степени заинтересованы в переходе на расчеты в национальных валютах. И работа над независимым платежно-расчетным контуром в БРИКС для обслуживания всей внешней торговли уже идет.
Еще по теме: Андрей Грозин: Казахстан сделал приятно Западу перед саммитом в Казани, но БРИКС не нужен троянский конь.
 
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