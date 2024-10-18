https://ukraina.ru/20241018/1058188206.html

ВВП стран БРИКС превышает показатели стран "Большой семерки", заявил Путин

ВВП стран БРИКС превышает показатели стран "Большой семерки", заявил Путин - 18.10.2024 Украина.ру

ВВП стран БРИКС превышает показатели стран "Большой семерки", заявил Путин

Разрыв в экономической мощи между G7 и БРИКС увеличивается. И эта тенденция сохранится. Об этом 18 октября на пленарном заседании Делового форума БРИКС заявил президент Российской Федерации Владимир Путин

2024-10-18T12:46

2024-10-18T12:46

2024-10-18T12:46

новости

россия

казахстан

запад

владимир путин

брикс

оон

андрей грозин

ввп

g7

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/12/1058187936_0:0:3171:1785_1920x0_80_0_0_6d1a3f8f806024b496d92a34292cda39.jpg

Для сравнения: в 1992 году доля группы G7 составляла 45,5% мирового ВВП, а стран БРИКС -. 16,7%. В 2023-м доля G7 была уже 29,3% мирового ВВП, а стран БРИКС - 37,4%.Пути н также отметил, что в перспективе планируется создать единую цифровую инфраструктуру БРИКС, а "новобранцы" получат от России всестороннюю поддержку в части интеграции в БРИКС.В настоящее время в объединение БРИКС, созданное в 2006 году, входят Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Последние пять присоединились к союзу в 2024 году.Неделю назад запрос о присоединении к БРИКС направила председателю объединения - президенту России Владимиру Путину - Куба.До этого - в октябре - такую же заявку подала Сирия, а еще раньше - в конце августа - заинтересованность во вступлении в объединение выразил Азербайджан.А вот власти Казахстана заявили, что предпочтут объединению БРИКС ООН, так как "другой такой организации не существует".В конце сентября на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя" Путин отметил, что глобальный рост экономики XXI века будет сосредоточен в странах БРИКС.Российский лидер уточнил, что Запад пытается применить незаконные санкции с выгодой для себя в сфере энергетики, однако ситуация развивается явно не в пользу так называемого старого света.Путин резюмировал, что 90% энергетического экспорта России приходится на долю дружественных ей стран, а партнеры Москвы в высшей степени заинтересованы в переходе на расчеты в национальных валютах. И работа над независимым платежно-расчетным контуром в БРИКС для обслуживания всей внешней торговли уже идет.Еще по теме: Андрей Грозин: Казахстан сделал приятно Западу перед саммитом в Казани, но БРИКС не нужен троянский конь.

https://ukraina.ru/20241018/1058183678.html

https://ukraina.ru/20241008/1057950258.html

https://ukraina.ru/20241016/1058128343.html

россия

казахстан

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, казахстан, запад, владимир путин, брикс, оон, андрей грозин, ввп, g7