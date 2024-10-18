ВВП стран БРИКС превышает показатели стран "Большой семерки", заявил Путин
Разрыв в экономической мощи между G7 и БРИКС увеличивается. И эта тенденция сохранится. Об этом 18 октября на пленарном заседании Делового форума БРИКС заявил президент Российской Федерации Владимир Путин
"Совокупный ВВП объединения составляет более 60 трлн долларов, а общая доля в мировом валовом продукте уверенно превышает соответствующей показатель так называемой Группы семи и продолжает расти", - сказал Путин, уточнив, что совокупный рост стран БРИКС прогнозируется на уровне в 4%.
Для сравнения: в 1992 году доля группы G7 составляла 45,5% мирового ВВП, а стран БРИКС -. 16,7%. В 2023-м доля G7 была уже 29,3% мирового ВВП, а стран БРИКС - 37,4%.
Пути н также отметил, что в перспективе планируется создать единую цифровую инфраструктуру БРИКС, а "новобранцы" получат от России всестороннюю поддержку в части интеграции в БРИКС.
"БРИКС играет глобальную роль сегодня, и роль эта будет увеличиваться в дне завтрашнем", - резюмировал Путин.
Неделю назад запрос о присоединении к БРИКС направила председателю объединения - президенту России Владимиру Путину - Куба.
До этого - в октябре - такую же заявку подала Сирия, а еще раньше - в конце августа - заинтересованность во вступлении в объединение выразил Азербайджан.
А вот власти Казахстана заявили, что предпочтут объединению БРИКС ООН, так как "другой такой организации не существует".
В конце сентября на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя" Путин отметил, что глобальный рост экономики XXI века будет сосредоточен в странах БРИКС.
Российский лидер уточнил, что Запад пытается применить незаконные санкции с выгодой для себя в сфере энергетики, однако ситуация развивается явно не в пользу так называемого старого света.
Путин резюмировал, что 90% энергетического экспорта России приходится на долю дружественных ей стран, а партнеры Москвы в высшей степени заинтересованы в переходе на расчеты в национальных валютах. И работа над независимым платежно-расчетным контуром в БРИКС для обслуживания всей внешней торговли уже идет.