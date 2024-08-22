https://ukraina.ru/20240822/1056990659.html

Захарова назвала русофобией требования Латвии к ВНЖ россиян

Захарова назвала русофобией требования Латвии к ВНЖ россиян - 22.08.2024 Украина.ру

Захарова назвала русофобией требования Латвии к ВНЖ россиян

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала усложнение Ригой продления вида на жительство для россиян, передает РИА Новости

2024-08-22T12:09

2024-08-22T12:09

2024-08-22T12:09

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Она указала, что "дискриминационные требования миграционного законодательства Латвии носят открыто русофобский характер"."Они грубейшим образом попирают основополагающие международно-правовые нормы, включая Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод и другие", - пояснила она.Захарова напомнила, что "об этом мы уже неоднократно говорили, в том числе на профильных международных площадках"."Однако неонацистское по сути руководство Латвии игнорирует мнение России и большинства членов международного сообщества, действуя под прикрытием своих кураторов из Брюсселя и Вашингтона", - подчеркнула она.Захарова заверила, что РФ соберет доказательную базу (письменные заявления граждан, пострадавших от произвола латвийских властей) для подготовки индивидуальных и коллективных исков в местные и международные судебные инстанции.В СМИ появились сообщения о том, что власти Латвии усложнили процедуру продления вида на жительство для российских граждан. Теперь для этого требуется подтверждение знания латышского языка, а также заполнение анкеты, касающейся их отношения к спецоперации и Крыму.Подробнее о политике Латвии - в материале Татьяны Стоянович "Латвия взяла курс уже не на русофобию, а на геноцид". Как избавиться от русских и заработать на этом на сайте Украина.ру.

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латвия, мария захарова, россия, новости, россияне