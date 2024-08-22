Захарова назвала русофобией требования Латвии к ВНЖ россиян - 22.08.2024 Украина.ру
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Захарова назвала русофобией требования Латвии к ВНЖ россиян
Захарова назвала русофобией требования Латвии к ВНЖ россиян - 22.08.2024 Украина.ру
Захарова назвала русофобией требования Латвии к ВНЖ россиян
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала усложнение Ригой продления вида на жительство для россиян, передает РИА Новости
2024-08-22T12:09
2024-08-22T12:09
латвия
мария захарова
россия
новости
россияне
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Она указала, что "дискриминационные требования миграционного законодательства Латвии носят открыто русофобский характер"."Они грубейшим образом попирают основополагающие международно-правовые нормы, включая Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод и другие", - пояснила она.Захарова напомнила, что "об этом мы уже неоднократно говорили, в том числе на профильных международных площадках"."Однако неонацистское по сути руководство Латвии игнорирует мнение России и большинства членов международного сообщества, действуя под прикрытием своих кураторов из Брюсселя и Вашингтона", - подчеркнула она.Захарова заверила, что РФ соберет доказательную базу (письменные заявления граждан, пострадавших от произвола латвийских властей) для подготовки индивидуальных и коллективных исков в местные и международные судебные инстанции.В СМИ появились сообщения о том, что власти Латвии усложнили процедуру продления вида на жительство для российских граждан. Теперь для этого требуется подтверждение знания латышского языка, а также заполнение анкеты, касающейся их отношения к спецоперации и Крыму.Подробнее о политике Латвии - в материале Татьяны Стоянович "Латвия взяла курс уже не на русофобию, а на геноцид". Как избавиться от русских и заработать на этом на сайте Украина.ру.
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латвия, мария захарова, россия, новости, россияне
Латвия, Мария Захарова, Россия, Новости, россияне

Захарова назвала русофобией требования Латвии к ВНЖ россиян

12:09 22.08.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала усложнение Ригой продления вида на жительство для россиян, передает РИА Новости
Она указала, что "дискриминационные требования миграционного законодательства Латвии носят открыто русофобский характер".
"Они грубейшим образом попирают основополагающие международно-правовые нормы, включая Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод и другие", - пояснила она.
Захарова напомнила, что "об этом мы уже неоднократно говорили, в том числе на профильных международных площадках".
"Однако неонацистское по сути руководство Латвии игнорирует мнение России и большинства членов международного сообщества, действуя под прикрытием своих кураторов из Брюсселя и Вашингтона", - подчеркнула она.
Захарова заверила, что РФ соберет доказательную базу (письменные заявления граждан, пострадавших от произвола латвийских властей) для подготовки индивидуальных и коллективных исков в местные и международные судебные инстанции.
"В Риге должны уяснить, что за все варварские действия в отношении русскоязычного населения придется отвечать", - заключила Захарова.
В СМИ появились сообщения о том, что власти Латвии усложнили процедуру продления вида на жительство для российских граждан.
Теперь для этого требуется подтверждение знания латышского языка, а также заполнение анкеты, касающейся их отношения к спецоперации и Крыму.
Подробнее о политике Латвии - в материале Татьяны Стоянович "Латвия взяла курс уже не на русофобию, а на геноцид". Как избавиться от русских и заработать на этом на сайте Украина.ру.
 
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