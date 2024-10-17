Госпогранслужба Украины: задержаны 19 мужчин, пытавшихся сбежать в Молдавию - 17.10.2024 Украина.ру
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Госпогранслужба Украины: задержаны 19 мужчин, пытавшихся сбежать в Молдавию
Госпогранслужба Украины: задержаны 19 мужчин, пытавшихся сбежать в Молдавию - 17.10.2024 Украина.ру
Госпогранслужба Украины: задержаны 19 мужчин, пытавшихся сбежать в Молдавию
Украинские пограничники задержали две группы украинцев, которые пытались незаконно пересечь границу с Молдавией. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины
2024-10-17T15:59
2024-10-17T15:59
новости
украина
молдавия
сша
владимир зеленский
госпогранслужба
нацполиция
сбу
уклонисты
мобилизация
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"Неподалёку от границы с Молдавией пограничники остановили две группы мужчин: в одной было 8 человек, а в другой – 11. За онлайн-указания от организатора через телеграм-канал они заплатили по $3-5 тыс. каждый", - сказано в официальном сообщении.Ради скрытности беглецы с Украины по прибытии в точку сбора разделились на две группы, отмечено в релизе. Однако, констатировало украинское погранведомство, обе группы были задержаны за несколько километров до границы с Молдавией.Госпогранслужба Украины сообщила о выписанных беглецам протоколах об административных правонарушениях.Нацполиция, СБУ и другие украинские силовые ведомства регулярно сообщают о пресечении различных схем помощи украинцам, желающим сбежать из постсоветской республики. При этом в официальных сообщениях фигурируют преимущественно доллары США и очень редко – евро или национальная валюта Украины.За последние два года кратно подорожали услуги тех, кто помогает уклонистам сбежать с Украины через "окна" на границе, в грузе выезжающих автомобилей, по поддельным или незаконно выданным документам. При этом поток беглецов не ослабевает и нынешнее руководство Украины стимулирует процесс в том числе мобилизационными мероприятиями.В 2022 году украинские власти запретили выезд за границу мужчин призывного возраста без специальных разрешений. Призывной возраст обозначен в пределах от 18 до 60 лет. Весной 2024 года Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет.Ранее на эту тему: Депутат Рады: на снижении призывного возраста на Украине настаивает Запад
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новости, украина, молдавия, сша, владимир зеленский, госпогранслужба, нацполиция, сбу, уклонисты, мобилизация
Новости, Украина, Молдавия, США, Владимир Зеленский, Госпогранслужба, Нацполиция, СБУ, уклонисты, мобилизация

Госпогранслужба Украины: задержаны 19 мужчин, пытавшихся сбежать в Молдавию

15:59 17.10.2024
 
Беглецы в Молдавию Госпогранслужба Украины 17.10.2024
Беглецы в Молдавию Госпогранслужба Украины 17.10.2024
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Украинские пограничники задержали две группы украинцев, которые пытались незаконно пересечь границу с Молдавией. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины
"Неподалёку от границы с Молдавией пограничники остановили две группы мужчин: в одной было 8 человек, а в другой – 11. За онлайн-указания от организатора через телеграм-канал они заплатили по $3-5 тыс. каждый", - сказано в официальном сообщении.
Ради скрытности беглецы с Украины по прибытии в точку сбора разделились на две группы, отмечено в релизе. Однако, констатировало украинское погранведомство, обе группы были задержаны за несколько километров до границы с Молдавией.
Госпогранслужба Украины сообщила о выписанных беглецам протоколах об административных правонарушениях.
Нацполиция, СБУ и другие украинские силовые ведомства регулярно сообщают о пресечении различных схем помощи украинцам, желающим сбежать из постсоветской республики. При этом в официальных сообщениях фигурируют преимущественно доллары США и очень редко – евро или национальная валюта Украины.
За последние два года кратно подорожали услуги тех, кто помогает уклонистам сбежать с Украины через "окна" на границе, в грузе выезжающих автомобилей, по поддельным или незаконно выданным документам. При этом поток беглецов не ослабевает и нынешнее руководство Украины стимулирует процесс в том числе мобилизационными мероприятиями.
В 2022 году украинские власти запретили выезд за границу мужчин призывного возраста без специальных разрешений. Призывной возраст обозначен в пределах от 18 до 60 лет. Весной 2024 года Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет.
Ранее на эту тему: Депутат Рады: на снижении призывного возраста на Украине настаивает Запад
 
НовостиУкраинаМолдавияСШАВладимир ЗеленскийГоспогранслужбаНацполицияСБУуклонистымобилизация
 
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