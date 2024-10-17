Нидерланды разрешают Киеву использовать F-16 для ударов по России — министр обороны - 17.10.2024 Украина.ру
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Нидерланды разрешают Киеву использовать F-16 для ударов по России — министр обороны
Нидерланды разрешают Киеву использовать F-16 для ударов по России — министр обороны - 17.10.2024 Украина.ру
Нидерланды разрешают Киеву использовать F-16 для ударов по России — министр обороны
Нидерланды разрешают Украине использовать поставленные ими истребители F-16 для ударов по военным целям в России. Об этом заявил 17 октября министр обороны страны Рубен Брекелманс на встрече министров обороны НАТО, трансляция ведется на сайте альянса
2024-10-17T17:12
2024-10-17T17:12
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"Мы поставили (Украине) первую партию F-16. Сейчас они находятся в воздушном пространстве Украины, и мы всегда говорили, что Украина должна соблюдать международное право, но международное право не содержит никаких ограничений по расстоянию", - сказал Брекелманс.По его словам, международное право не ограничивает использование истребителей на границе или в 100 километрах от границы.На прошлой неделе Брекелманс впервые официально подтвердил, что Гаага поставила Киеву первую партию истребителей F-16 из 24 обещанных, остальные будут направлены в ближайшие месяцы.Накануне Владимир Зеленский презентовал в украинском парламенте план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории.Позже советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк раскрыл содержание секретных приложений."Там в приложениях как раз проговорено, какое должно быть оружие, чтобы разрушать логистику очень далеко от линии фронта, уничтожать и объекты накопления, и объекты производства, в том числе там, где будет накапливаться живая сила. Еще раз подчеркиваю, в глубине РФ. Какие именно цели будут поражены, в каком количестве и сколько для этого надо оружия", - сказал Подоляк.При этом постпред США при НАТО Джулианна Смит ранее заявила, что подходы Вашингтона к ограничению на использование Украиной дальнобойного американского оружия остаются прежними. Власти США неоднократно заявляли, что не снимают ограничения на дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь России с учетом угрозы эскалации. Генсек НАТО Марк Рютте в октябре заявлял, что разрешение на использование дальнобойных ракет западного производства для ударов вглубь России не изменит кардинально ситуацию в российско-украинском конфликте, и призывал не фокусироваться на этом вопросе.Подробнее о вмешательстве Нидерландов в конфликт - в материале Дания и Нидерланды отправят Киеву отремонтированные "Леопарды" до конца лета на сайте Украина.ру.
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новости, украина, нидерланды, россия, нато, f-16
Новости, Украина, Нидерланды, Россия, НАТО, F-16

Нидерланды разрешают Киеву использовать F-16 для ударов по России — министр обороны

17:12 17.10.2024
 
© Anwar Nillufary / flickr
© Anwar Nillufary / flickr
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Нидерланды разрешают Украине использовать поставленные ими истребители F-16 для ударов по военным целям в России. Об этом заявил 17 октября министр обороны страны Рубен Брекелманс на встрече министров обороны НАТО, трансляция ведется на сайте альянса
"Мы поставили (Украине) первую партию F-16. Сейчас они находятся в воздушном пространстве Украины, и мы всегда говорили, что Украина должна соблюдать международное право, но международное право не содержит никаких ограничений по расстоянию", - сказал Брекелманс.
По его словам, международное право не ограничивает использование истребителей на границе или в 100 километрах от границы.

"Поэтому мы разрешаем Украине использовать F-16 для самообороны. А в целях самообороны может потребоваться перехват ракет или нанесение ударов, например, по аэродромам в России, то есть по военным целям. И это также разрешено делать на территории России или в российском воздушном пространстве", - уточнил министр.

На прошлой неделе Брекелманс впервые официально подтвердил, что Гаага поставила Киеву первую партию истребителей F-16 из 24 обещанных, остальные будут направлены в ближайшие месяцы.
Накануне Владимир Зеленский презентовал в украинском парламенте план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории.
Позже советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк раскрыл содержание секретных приложений.
"Там в приложениях как раз проговорено, какое должно быть оружие, чтобы разрушать логистику очень далеко от линии фронта, уничтожать и объекты накопления, и объекты производства, в том числе там, где будет накапливаться живая сила. Еще раз подчеркиваю, в глубине РФ. Какие именно цели будут поражены, в каком количестве и сколько для этого надо оружия", - сказал Подоляк.
При этом постпред США при НАТО Джулианна Смит ранее заявила, что подходы Вашингтона к ограничению на использование Украиной дальнобойного американского оружия остаются прежними. Власти США неоднократно заявляли, что не снимают ограничения на дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь России с учетом угрозы эскалации.
Генсек НАТО Марк Рютте в октябре заявлял, что разрешение на использование дальнобойных ракет западного производства для ударов вглубь России не изменит кардинально ситуацию в российско-украинском конфликте, и призывал не фокусироваться на этом вопросе.
Подробнее о вмешательстве Нидерландов в конфликт - в материале Дания и Нидерланды отправят Киеву отремонтированные "Леопарды" до конца лета на сайте Украина.ру.
 
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