Зеленский удивил власти США одной короткой фразой - 17.10.2024 Украина.ру
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Зеленский удивил власти США одной короткой фразой
Зеленский удивил власти США одной короткой фразой - 17.10.2024 Украина.ру
Зеленский удивил власти США одной короткой фразой
Во время визита в Вашингтон Владимир Зеленский не просил о новом финансировании, а наоборот, заверил власти США, что у него "есть все, что нужно". Об этом написало американское издание Politico
2024-10-17T09:59
2024-10-17T09:59
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россия
владимир зеленский
нато
politico
верховная рада
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В материале издания при этом уточняется: по словам сенатора Криса Мерфи, Зеленский заявил, что у Украины есть все, что нужно.Вместо нового вооружения на этот раз Зеленский настаивал на том, чтобы США поставляли системы вооружений быстрее и разрешили их использование для ударов вглубь России.В статье Politico также отмечается, что текущее финансирование Киева со стороны США заканчивается в начале 2025 года, и пока подтверждений о его продлении не было.Накануне постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила, что подходы Вашингтона к ограничению на использование Украиной дальнобойного американского оружия остаются прежними: его можно использовать вокруг Харькова для защиты. Однако Киев продолжает настаивать на других локациях.В среду, 16 октября, Зеленский презентовал свой "план победы" в Верховной Раде. В начале выступления он заявил, что "победа стала для кое-кого неудобным словом", но его "план" станет "мостом к саммиту мира", отмененного чуть раньше самим же Зеленским.Пункты плана Зеленского:И "вишенка на торте": Зеленский объявил, что на самом деле Киев воюет с тремя государствами - Россией, Ираном и Северной Кореей.Зеленский выразил уверенность, что справиться со всеми этими вызовами Украине может помочь только его "план победы". Поэтому Запад должен помочь киевскому режиму всем, чем может, не пожалев даже членства в НАТО."Если партнеры поддержат план, мы сможем завершить войну не позднее следующего года. Если мы и партнеры не усилимся сейчас, то Путин существенно усилится в следующем году", - заявил он.Под "сейчас", как позже уточнило американское агентство Associated Press (АР), Зеленский имел в виду три месяца, которые он "дал союзникам на принятие основных положений" его "плана победы".Британская газета Times, комментируя презентацию Зеленского, сообщила, что его "план победы" был принят государствами Запада прохладно."План был принят прохладно, когда Зеленский представил его прототип западным лидерам во время серии визитов в Европу и США. Американские чиновники, как сообщается, не были впечатлены планом из-за отсутствия в нем стратегической составляющей, что многие восприняли как переработку предыдущих требований о дальнейшей помощи и снятии ограничений на использование дальнобойных западных ракет", - говорится в материале.Другая публикация газеты резюмировала, что речь Зеленского вряд ли изменит отношение западных партнеров к Киеву всего за пару недель до президентских выборов в США, в то время как победа Украины в конфликте выглядит все более и более маловероятной.Подробности здесь: Зеленский не впечатлил американских чиновников "планом победы" - Times.
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Новости, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, НАТО, Politico, Верховная Рада

Зеленский удивил власти США одной короткой фразой

09:59 17.10.2024
 
Фото: Getty Images, Владимир Зеленский и Джо Байден
Фото: Getty Images, Владимир Зеленский и Джо Байден
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Во время визита в Вашингтон Владимир Зеленский не просил о новом финансировании, а наоборот, заверил власти США, что у него "есть все, что нужно". Об этом написало американское издание Politico
"Зеленский не просил напрямую о дополнительном финансировании во время своей последней поездки в США, по словам нескольких сенаторов, которые встречались с украинским лидером", - говорится в публикации.
В материале издания при этом уточняется: по словам сенатора Криса Мерфи, Зеленский заявил, что у Украины есть все, что нужно.
Вместо нового вооружения на этот раз Зеленский настаивал на том, чтобы США поставляли системы вооружений быстрее и разрешили их использование для ударов вглубь России.
В статье Politico также отмечается, что текущее финансирование Киева со стороны США заканчивается в начале 2025 года, и пока подтверждений о его продлении не было.
Накануне постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила, что подходы Вашингтона к ограничению на использование Украиной дальнобойного американского оружия остаются прежними: его можно использовать вокруг Харькова для защиты. Однако Киев продолжает настаивать на других локациях.
В среду, 16 октября, Зеленский презентовал свой "план победы" в Верховной Раде. В начале выступления он заявил, что "победа стала для кое-кого неудобным словом", но его "план" станет "мостом к саммиту мира", отмененного чуть раньше самим же Зеленским.
Пункты плана Зеленского:
  1. 1
    Приглашение Украины в НАТО еще до окончания войны.
  2. 2
    Продолжение операций на территории РФ и снятие ограничений на удары вглубь страны западными дальнобойными ракетами.
  3. 3
    Размещение на территории Украины "неядерного сдерживающего пакета".
  4. 4
    Развитие стратегически-экономического потенциала Украины и усиление санкций против РФ.
  5. 5
    После окончания войны украинские военные могут использовать свой опыт для укрепления обороны НАТО и Европы. Контингент США в Европе смогут заменить украинские военные.
И "вишенка на торте": Зеленский объявил, что на самом деле Киев воюет с тремя государствами - Россией, Ираном и Северной Кореей.
Зеленский возмущается
Вчера, 13:10
Зеленский заявил, что Киев воюет сразу с тремя государствами. Горчаренко* дал ему неприятный советУкраина якобы воюет сразу с тремя государствами. Такое заявление 16 октября сделал Владимир Зеленский во время презентации своего "плана победы" в Верховной Раде
Зеленский выразил уверенность, что справиться со всеми этими вызовами Украине может помочь только его "план победы". Поэтому Запад должен помочь киевскому режиму всем, чем может, не пожалев даже членства в НАТО.
"Если партнеры поддержат план, мы сможем завершить войну не позднее следующего года. Если мы и партнеры не усилимся сейчас, то Путин существенно усилится в следующем году", - заявил он.
Под "сейчас", как позже уточнило американское агентство Associated Press (АР), Зеленский имел в виду три месяца, которые он "дал союзникам на принятие основных положений" его "плана победы".
Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine, Владимир Зеленский
Вчера, 14:27
Ультиматум Зеленского: киевский режим дал срок Западу на выполнение своего "плана победы"Владимир Зеленский в сентябре дал союзникам три месяца на то, чтобы принять основные положения представленного им "плана победы". Об этом 16 октября сообщило американское агентство Associated Press (АР)
Британская газета Times, комментируя презентацию Зеленского, сообщила, что его "план победы" был принят государствами Запада прохладно.
"План был принят прохладно, когда Зеленский представил его прототип западным лидерам во время серии визитов в Европу и США. Американские чиновники, как сообщается, не были впечатлены планом из-за отсутствия в нем стратегической составляющей, что многие восприняли как переработку предыдущих требований о дальнейшей помощи и снятии ограничений на использование дальнобойных западных ракет", - говорится в материале.
Другая публикация газеты резюмировала, что речь Зеленского вряд ли изменит отношение западных партнеров к Киеву всего за пару недель до президентских выборов в США, в то время как победа Украины в конфликте выглядит все более и более маловероятной.
Подробности здесь: Зеленский не впечатлил американских чиновников "планом победы" - Times.
 
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