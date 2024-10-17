Зеленский удивил власти США одной короткой фразой
Фото: Getty Images, Владимир Зеленский и Джо Байден
Во время визита в Вашингтон Владимир Зеленский не просил о новом финансировании, а наоборот, заверил власти США, что у него "есть все, что нужно". Об этом написало американское издание Politico
"Зеленский не просил напрямую о дополнительном финансировании во время своей последней поездки в США, по словам нескольких сенаторов, которые встречались с украинским лидером", - говорится в публикации.
В материале издания при этом уточняется: по словам сенатора Криса Мерфи, Зеленский заявил, что у Украины есть все, что нужно.
Вместо нового вооружения на этот раз Зеленский настаивал на том, чтобы США поставляли системы вооружений быстрее и разрешили их использование для ударов вглубь России.
В статье Politico также отмечается, что текущее финансирование Киева со стороны США заканчивается в начале 2025 года, и пока подтверждений о его продлении не было.
В среду, 16 октября, Зеленский презентовал свой "план победы" в Верховной Раде. В начале выступления он заявил, что "победа стала для кое-кого неудобным словом", но его "план" станет "мостом к саммиту мира", отмененного чуть раньше самим же Зеленским.
Пункты плана Зеленского:
- 1Приглашение Украины в НАТО еще до окончания войны.
- 2Продолжение операций на территории РФ и снятие ограничений на удары вглубь страны западными дальнобойными ракетами.
- 3Размещение на территории Украины "неядерного сдерживающего пакета".
- 4Развитие стратегически-экономического потенциала Украины и усиление санкций против РФ.
- 5После окончания войны украинские военные могут использовать свой опыт для укрепления обороны НАТО и Европы. Контингент США в Европе смогут заменить украинские военные.
И "вишенка на торте": Зеленский объявил, что на самом деле Киев воюет с тремя государствами - Россией, Ираном и Северной Кореей.
Зеленский выразил уверенность, что справиться со всеми этими вызовами Украине может помочь только его "план победы". Поэтому Запад должен помочь киевскому режиму всем, чем может, не пожалев даже членства в НАТО.
"Если партнеры поддержат план, мы сможем завершить войну не позднее следующего года. Если мы и партнеры не усилимся сейчас, то Путин существенно усилится в следующем году", - заявил он.
Под "сейчас", как позже уточнило американское агентство Associated Press (АР), Зеленский имел в виду три месяца, которые он "дал союзникам на принятие основных положений" его "плана победы".
Вчера, 14:27Ультиматум Зеленского: киевский режим дал срок Западу на выполнение своего "плана победы"Владимир Зеленский в сентябре дал союзникам три месяца на то, чтобы принять основные положения представленного им "плана победы". Об этом 16 октября сообщило американское агентство Associated Press (АР)
Британская газета Times, комментируя презентацию Зеленского, сообщила, что его "план победы" был принят государствами Запада прохладно.
"План был принят прохладно, когда Зеленский представил его прототип западным лидерам во время серии визитов в Европу и США. Американские чиновники, как сообщается, не были впечатлены планом из-за отсутствия в нем стратегической составляющей, что многие восприняли как переработку предыдущих требований о дальнейшей помощи и снятии ограничений на использование дальнобойных западных ракет", - говорится в материале.
Подробности здесь: Зеленский не впечатлил американских чиновников "планом победы" - Times.