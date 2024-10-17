https://ukraina.ru/20241017/1058156441.html

Зеленский удивил власти США одной короткой фразой

Зеленский удивил власти США одной короткой фразой - 17.10.2024 Украина.ру

Зеленский удивил власти США одной короткой фразой

Во время визита в Вашингтон Владимир Зеленский не просил о новом финансировании, а наоборот, заверил власти США, что у него "есть все, что нужно". Об этом написало американское издание Politico

2024-10-17T09:59

2024-10-17T09:59

2024-10-17T09:59

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В материале издания при этом уточняется: по словам сенатора Криса Мерфи, Зеленский заявил, что у Украины есть все, что нужно.Вместо нового вооружения на этот раз Зеленский настаивал на том, чтобы США поставляли системы вооружений быстрее и разрешили их использование для ударов вглубь России.В статье Politico также отмечается, что текущее финансирование Киева со стороны США заканчивается в начале 2025 года, и пока подтверждений о его продлении не было.Накануне постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила, что подходы Вашингтона к ограничению на использование Украиной дальнобойного американского оружия остаются прежними: его можно использовать вокруг Харькова для защиты. Однако Киев продолжает настаивать на других локациях.В среду, 16 октября, Зеленский презентовал свой "план победы" в Верховной Раде. В начале выступления он заявил, что "победа стала для кое-кого неудобным словом", но его "план" станет "мостом к саммиту мира", отмененного чуть раньше самим же Зеленским.Пункты плана Зеленского:И "вишенка на торте": Зеленский объявил, что на самом деле Киев воюет с тремя государствами - Россией, Ираном и Северной Кореей.Зеленский выразил уверенность, что справиться со всеми этими вызовами Украине может помочь только его "план победы". Поэтому Запад должен помочь киевскому режиму всем, чем может, не пожалев даже членства в НАТО."Если партнеры поддержат план, мы сможем завершить войну не позднее следующего года. Если мы и партнеры не усилимся сейчас, то Путин существенно усилится в следующем году", - заявил он.Под "сейчас", как позже уточнило американское агентство Associated Press (АР), Зеленский имел в виду три месяца, которые он "дал союзникам на принятие основных положений" его "плана победы".Британская газета Times, комментируя презентацию Зеленского, сообщила, что его "план победы" был принят государствами Запада прохладно."План был принят прохладно, когда Зеленский представил его прототип западным лидерам во время серии визитов в Европу и США. Американские чиновники, как сообщается, не были впечатлены планом из-за отсутствия в нем стратегической составляющей, что многие восприняли как переработку предыдущих требований о дальнейшей помощи и снятии ограничений на использование дальнобойных западных ракет", - говорится в материале.Другая публикация газеты резюмировала, что речь Зеленского вряд ли изменит отношение западных партнеров к Киеву всего за пару недель до президентских выборов в США, в то время как победа Украины в конфликте выглядит все более и более маловероятной.Подробности здесь: Зеленский не впечатлил американских чиновников "планом победы" - Times.

https://ukraina.ru/20241016/1058132230.html

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новости, сша, украина, россия, владимир зеленский, нато, politico, верховная рада