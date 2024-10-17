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Правительство профинансирует ремонт гидротехнических сооружений в ДНР
Правительство профинансирует ремонт гидротехнических сооружений в ДНР - 17.10.2024 Украина.ру
Правительство профинансирует ремонт гидротехнических сооружений в ДНР
Правительство России направит 270 млн рублей на ремонт гидротехнических сооружений, а также расчистку участка реки Кальмиус в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба правительства ДНР
2024-10-17T12:46
2024-10-17T12:46
2024-10-17T12:46
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В частности, около 240 млн рублей будет направлено на проведение работ в 223 городах и поселках, где проживает более 1,1 млн человек. Там находятся 177 комплексов гидротехнических сооружений.Как отметили в правительстве народной республики, после весенних паводков в этих населенных пунктах необходимо восстановить поврежденные грунтовые откосы дамб и каналов, очистить водоотводящие лотки от иловых отложений, устранить трещины на поверхности бетонных конструкций,а также восстановить антикоррозийную защиту.Ещё 30 млн рублей пойдут на расчистку участка реки Кальмиус протяженностью 9 км на территории ДНР. Ожидается, что это позволит улучшить экологическое состояние реки в черте населенных пунктов Ларино, Павлоградское, Придорожное и других."Работа идет в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов", - сказано в официальном сообщении.Ранее Путин напомнил Пушилину про 27% аварийного жилья и водоснабжение в ДНР
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, донецкая народная республика, россия, новые регионы, инфраструктура, водное хозяйство, коммунальное хозяйство, правительство, восстановление донбасса
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Новые регионы, инфраструктура, водное хозяйство, коммунальное хозяйство, правительство, восстановление Донбасса
Правительство профинансирует ремонт гидротехнических сооружений в ДНР
Правительство России направит 270 млн рублей на ремонт гидротехнических сооружений, а также расчистку участка реки Кальмиус в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба правительства ДНР
В частности, около 240 млн рублей будет направлено на проведение работ в 223 городах и поселках, где проживает более 1,1 млн человек. Там находятся 177 комплексов гидротехнических сооружений.
Как отметили в правительстве народной республики, после весенних паводков в этих населенных пунктах необходимо восстановить поврежденные грунтовые откосы дамб и каналов, очистить водоотводящие лотки от иловых отложений, устранить трещины на поверхности бетонных конструкций,а также восстановить антикоррозийную защиту.
Ещё 30 млн рублей пойдут на расчистку участка реки Кальмиус протяженностью 9 км на территории ДНР. Ожидается, что это позволит улучшить экологическое состояние реки в черте населенных пунктов Ларино, Павлоградское, Придорожное и других.
"Работа идет в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов", - сказано в официальном сообщении.