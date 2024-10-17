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Правительство профинансирует ремонт гидротехнических сооружений в ДНР

Правительство профинансирует ремонт гидротехнических сооружений в ДНР - 17.10.2024 Украина.ру

Правительство профинансирует ремонт гидротехнических сооружений в ДНР

Правительство России направит 270 млн рублей на ремонт гидротехнических сооружений, а также расчистку участка реки Кальмиус в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба правительства ДНР

2024-10-17T12:46

2024-10-17T12:46

2024-10-17T12:46

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В частности, около 240 млн рублей будет направлено на проведение работ в 223 городах и поселках, где проживает более 1,1 млн человек. Там находятся 177 комплексов гидротехнических сооружений.Как отметили в правительстве народной республики, после весенних паводков в этих населенных пунктах необходимо восстановить поврежденные грунтовые откосы дамб и каналов, очистить водоотводящие лотки от иловых отложений, устранить трещины на поверхности бетонных конструкций,а также восстановить антикоррозийную защиту.Ещё 30 млн рублей пойдут на расчистку участка реки Кальмиус протяженностью 9 км на территории ДНР. Ожидается, что это позволит улучшить экологическое состояние реки в черте населенных пунктов Ларино, Павлоградское, Придорожное и других."Работа идет в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов", - сказано в официальном сообщении.Ранее Путин напомнил Пушилину про 27% аварийного жилья и водоснабжение в ДНР

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новости, донецкая народная республика, россия, новые регионы, инфраструктура, водное хозяйство, коммунальное хозяйство, правительство, восстановление донбасса