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Мэр Черкасс призвал горожан помочь рейдерам с захватом храма канонической УПЦ
Мэр Черкасс призвал горожан помочь рейдерам с захватом храма канонической УПЦ - 17.10.2024 Украина.ру
Мэр Черкасс призвал горожан помочь рейдерам с захватом храма канонической УПЦ
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в соцсетях призвал горожан прийти в собор, который пытаются захватить рейдеры, и высказать свое мнение относительно существования канонической Украинской православной церкви
2024-10-17T12:04
2024-10-17T12:04
2024-10-17T12:04
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"Мы, как власть, не вмешивались в это, община добровольно перешла в ПЦУ, но там уже происходит что-то неправомерное. Поэтому приглашаю прийти и подтвердить волю общины", — сказал он.Ранее Союз православных журналистов информировал, что прихожанам ночью удалось отстоять храм, когда около сотни человек в масках ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора УПЦ в Черкассах во время литургии. По данным журналистов, из храма была похищена казна, документы, компьютеры и иконы. Публиковалось видео стрельбы по прихожанам со стороны захватчиков.Позже рейдеры начали очередную попытку захвата собора. Нардеп Артем Дмитрук опубликовал в своем телеграм-канал видеозаписи, где видно, что мужчины в камуфляже пытаются проникнуть на территорию храма. Они используют огнестрельное оружие и газовые баллончики. Прихожане пытаются защитить храм при помощи огнетушителя, они распыляют его содержимое на рейдеров. Также они призывают полицию не бездействовать. Однако силовики в происходящее не вмешиваются.Ранее 17 октября военный капеллан Владимир Педько заявил, что крупнейший православный храм Украины — собор в Черкассах — перешел к Православной церкви Украины. Отныне храм стал гарнизонным. Он пригласил всех прихожан к молитве в храме на украинском языке.Подробнее о захватах храмов - в материале Верующие молитвой сорвали штурм собора УПЦ в Черкассах на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, черкассы, украина, упц, пцу
Мэр Черкасс призвал горожан помочь рейдерам с захватом храма канонической УПЦ
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в соцсетях призвал горожан прийти в собор, который пытаются захватить рейдеры, и высказать свое мнение относительно существования канонической Украинской православной церкви
"Мы, как власть, не вмешивались в это, община добровольно перешла в ПЦУ, но там уже происходит что-то неправомерное. Поэтому приглашаю прийти и подтвердить волю общины", — сказал он.
Ранее Союз православных журналистов информировал, что прихожанам ночью удалось отстоять храм, когда около сотни человек в масках ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора УПЦ в Черкассах во время литургии. По данным журналистов, из храма была похищена казна, документы, компьютеры и иконы. Публиковалось видео стрельбы по прихожанам со стороны захватчиков.
Позже рейдеры начали очередную попытку захвата собора. Нардеп Артем Дмитрук опубликовал в своем телеграм-канал видеозаписи, где видно, что мужчины в камуфляже пытаются проникнуть на территорию храма. Они используют огнестрельное оружие и газовые баллончики. Прихожане пытаются защитить храм при помощи огнетушителя, они распыляют его содержимое на рейдеров. Также они призывают полицию не бездействовать. Однако силовики в происходящее не вмешиваются.
Ранее 17 октября военный капеллан Владимир Педько заявил, что крупнейший православный храм Украины
— собор в Черкассах — перешел к Православной церкви Украины. Отныне храм стал гарнизонным. Он пригласил всех прихожан к молитве в храме на украинском языке.