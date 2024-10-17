https://ukraina.ru/20241017/1058158837.html

"Мегакампус" анонсировал лекции релоканта и сестры Цукерберга в Дубае

"Мегакампус" анонсировал лекции релоканта и сестры Цукерберга в Дубае - 17.10.2024 Украина.ру

"Мегакампус" анонсировал лекции релоканта и сестры Цукерберга в Дубае

Платформа "Мегакампус" анонсировала проведение 2-3 декабря в Дубае двухдневный бизнес-форум Megacampus Summit, на котором выступят Хабиб Нурмагомедов и Рэнди Цукерберг

2024-10-17T14:33

2024-10-17T14:33

2024-10-17T14:33

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Желающим посетить мероприятие купить билет на "крупнейший бизнес-форум в мире". Стоимость входного билета для желающих "начать свою новую историю" начинается от 36,5 тысяч рублей."Легендарные мыслители, предприниматели и общественные деятели помогут вам начать вашу новую историю", - сказано в анонсе мероприятия.Организаторами заявлены 13 тысяч участников - именно столько может поместиться в Coca-Cola Arena. Среди лекторов саммита значатся персоны, которые неоднократно критиковали Россию, а также поддерживали её врагов.В частности, лектором мероприятия значится Рэнди Цукерберг, сестра Марка Цукерберга. Она представлена как бывший директор по маркетингу и официальный представитель Facebook* (при этом прописано, что соцсеть запрещена в России), основатель Zuckerberg Media, инвестор и ментор для стартапов, автор книг о технологиях, создатель реалити-шоу о стартапах. Хабиб Нурмагомедов представлен платформой как экс-чемпион UFC в лёгком весе и "один из величайших бойцов в истории"."Сейчас Хабиб воспитывает новые спортивные таланты и развивает собственные бизнес-проекты", - сказано в публикации на платформе. Нурмагомедов прочтет лекцию на тему: "Как стать чемпионом в жизни и бизнесе?". При этом спортсмен задолжал Федеральной налоговой службе России более 309 млн рублей и не приезжает в страну.Также известно, что Хабиб Нурмагомедов после начала СВО проживает за границей и добивался гражданства Украины, однако получил отказ.Покупающие недешёвые билеты соглашаются на обработку своих персональных данных и финансово поддерживают мероприятие.Стоимость входных билетов варьируется от 36,5 тысяч рублей до 900 тысяч. Проезд и проживание участникам предложено оплачивать самостоятельно.Известно, что в платформу Megacampus инвестировал Ростелеком.* запрещён в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистскойРанее на эту тему: Пророссийские украинцы или антирусские релоканты? Скориков объяснил, кто нужнее для России

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новости, россия, украина, facebook, экстремизм, релоканты, сво, бизнес