https://ukraina.ru/20241017/1058158443.html

Крики и ранения: прихожане отстояли храм УПЦ в Черкассах, но рейдеры не сдаются

Крики и ранения: прихожане отстояли храм УПЦ в Черкассах, но рейдеры не сдаются - 17.10.2024 Украина.ру

Крики и ранения: прихожане отстояли храм УПЦ в Черкассах, но рейдеры не сдаются

Рейдеры начали очередную попытку захвата Архангело-Михайловского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах. Об этом сообщил Союз православных журналистов

2024-10-17T12:02

2024-10-17T12:02

2024-10-17T12:02

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черкассы

упц

храм

собор

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Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук опубликовал в своем телеграм-канал видеозаписи, где видно, что мужчины в камуфляже пытаются проникнуть на территорию храма. Они используют огнестрельное оружие и газовые баллончики.Прихожане пытаются защитить храм при помощи огнетушителя, они распыляют его содержимое на рейдеров.Также они призывают полицию не бездействовать. Однако силовики в происходящее не вмешиваются.На записи также видно, что люди пытаются помочь раненному пожилому мужчине. Его кладут на газон и вызывают скорую.Захватчики в соцсетях призывают сторонников присоединиться к штурму.Ранее Союз православных журналистов информировал, что прихожанам ночью удалось отстоять храм, когда около сотни человек в масках ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора УПЦ в Черкассах во время литургии. По данным журналистов, из храма была похищена казна, документы, компьютеры и иконы. Публиковалось видео стрельбы по прихожанам со стороны захватчиков.В конце сентября СПЖ уже сообщал о попытке захвата храма, но тогда прихожанам также удалось отстоять собор.Подробнее о захватах храмов - в материале Верующие молитвой сорвали штурм собора УПЦ в Черкассах на сайте Украина.ру.

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новости, черкассы, упц, храм, собор