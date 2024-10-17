Крики и ранения: прихожане отстояли храм УПЦ в Черкассах, но рейдеры не сдаются - 17.10.2024 Украина.ру
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Крики и ранения: прихожане отстояли храм УПЦ в Черкассах, но рейдеры не сдаются
Крики и ранения: прихожане отстояли храм УПЦ в Черкассах, но рейдеры не сдаются - 17.10.2024 Украина.ру
Крики и ранения: прихожане отстояли храм УПЦ в Черкассах, но рейдеры не сдаются
Рейдеры начали очередную попытку захвата Архангело-Михайловского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах. Об этом сообщил Союз православных журналистов
2024-10-17T12:02
2024-10-17T12:02
новости
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храм
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Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук опубликовал в своем телеграм-канал видеозаписи, где видно, что мужчины в камуфляже пытаются проникнуть на территорию храма. Они используют огнестрельное оружие и газовые баллончики.Прихожане пытаются защитить храм при помощи огнетушителя, они распыляют его содержимое на рейдеров.Также они призывают полицию не бездействовать. Однако силовики в происходящее не вмешиваются.На записи также видно, что люди пытаются помочь раненному пожилому мужчине. Его кладут на газон и вызывают скорую.Захватчики в соцсетях призывают сторонников присоединиться к штурму.Ранее Союз православных журналистов информировал, что прихожанам ночью удалось отстоять храм, когда около сотни человек в масках ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора УПЦ в Черкассах во время литургии. По данным журналистов, из храма была похищена казна, документы, компьютеры и иконы. Публиковалось видео стрельбы по прихожанам со стороны захватчиков.В конце сентября СПЖ уже сообщал о попытке захвата храма, но тогда прихожанам также удалось отстоять собор.Подробнее о захватах храмов - в материале Верующие молитвой сорвали штурм собора УПЦ в Черкассах на сайте Украина.ру.
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новости, черкассы, упц, храм, собор
Новости, Черкассы, УПЦ, храм, собор

Крики и ранения: прихожане отстояли храм УПЦ в Черкассах, но рейдеры не сдаются

12:02 17.10.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПразднование Рождества в городах России
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© РИА Новости . Павел Лисицын
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Рейдеры начали очередную попытку захвата Архангело-Михайловского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах. Об этом сообщил Союз православных журналистов
Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук опубликовал в своем телеграм-канал видеозаписи, где видно, что мужчины в камуфляже пытаются проникнуть на территорию храма. Они используют огнестрельное оружие и газовые баллончики.
Прихожане пытаются защитить храм при помощи огнетушителя, они распыляют его содержимое на рейдеров.
"Вы бандиты", - кричат прихожане.
Также они призывают полицию не бездействовать. Однако силовики в происходящее не вмешиваются.
На записи также видно, что люди пытаются помочь раненному пожилому мужчине. Его кладут на газон и вызывают скорую.
Захватчики в соцсетях призывают сторонников присоединиться к штурму.
Ранее Союз православных журналистов информировал, что прихожанам ночью удалось отстоять храм, когда около сотни человек в масках ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора УПЦ в Черкассах во время литургии. По данным журналистов, из храма была похищена казна, документы, компьютеры и иконы. Публиковалось видео стрельбы по прихожанам со стороны захватчиков.
В конце сентября СПЖ уже сообщал о попытке захвата храма, но тогда прихожанам также удалось отстоять собор.
Подробнее о захватах храмов - в материале Верующие молитвой сорвали штурм собора УПЦ в Черкассах на сайте Украина.ру.
 
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