О покушениях на Трампа, "плане победы" Зеленского и мощнейшем сигнале для России из США - Мартынов - 17.10.2024 Украина.ру
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О покушениях на Трампа, "плане победы" Зеленского и мощнейшем сигнале для России из США - Мартынов
О покушениях на Трампа, "плане победы" Зеленского и мощнейшем сигнале для России из США - Мартынов - 17.10.2024 Украина.ру
О покушениях на Трампа, "плане победы" Зеленского и мощнейшем сигнале для России из США - Мартынов
Политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в эфире Украина.ру прокомментировал ход выборов президента в США и их возможные Украина.ру, 17.10.2024
2024-10-17T10:34
2024-10-17T10:34
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россия
сша
казань
владимир зеленский
дональд трамп
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брикс
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Политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в эфире Украина.ру прокомментировал ход выборов президента в США и их возможные итоги, саммит БРИКС, который состоится на следующей неделе в Казани, а также "план победы" Зеленского. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:38 – О выборах в США и покушениях на Трампа; 02:45 – Значение американских выборов; 08:37 – О саммите БРИКС в Казани; 12:44 – О "плане победы" Зеленского; 17:18 – О поддержке Украины на Западе.ТГ-канал Алексея Мартынова: https://t.me/martynov2021
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видео, россия, сша, казань, владимир зеленский, дональд трамп, алексей мартынов (политолог), брикс, сво, нато, украина-нато, военная помощь, видео
Видео, Россия, США, Казань, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Алексей Мартынов (политолог), БРИКС, СВО, НАТО, Украина-НАТО, военная помощь

О покушениях на Трампа, "плане победы" Зеленского и мощнейшем сигнале для России из США - Мартынов

10:34 17.10.2024
 
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Политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в эфире Украина.ру прокомментировал ход выборов президента в США и их возможные итоги, саммит БРИКС, который состоится на следующей неделе в Казани, а также "план победы" Зеленского.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:38 – О выборах в США и покушениях на Трампа;
02:45 – Значение американских выборов;
08:37 – О саммите БРИКС в Казани;
12:44 – О "плане победы" Зеленского;
17:18 – О поддержке Украины на Западе.
ТГ-канал Алексея Мартынова: https://t.me/martynov2021
 
ВидеоРоссияСШАКазаньВладимир ЗеленскийДональд ТрампАлексей Мартынов (политолог)БРИКССВОНАТОУкраина-НАТОвоенная помощь
 
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