https://ukraina.ru/20241017/1058157434.html

О покушениях на Трампа, "плане победы" Зеленского и мощнейшем сигнале для России из США - Мартынов

О покушениях на Трампа, "плане победы" Зеленского и мощнейшем сигнале для России из США - Мартынов - 17.10.2024 Украина.ру

О покушениях на Трампа, "плане победы" Зеленского и мощнейшем сигнале для России из США - Мартынов

Политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в эфире Украина.ру прокомментировал ход выборов президента в США и их возможные Украина.ру, 17.10.2024

2024-10-17T10:34

2024-10-17T10:34

2024-10-17T10:34

видео

россия

сша

казань

владимир зеленский

дональд трамп

алексей мартынов (политолог)

брикс

сво

нато

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Политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в эфире Украина.ру прокомментировал ход выборов президента в США и их возможные итоги, саммит БРИКС, который состоится на следующей неделе в Казани, а также "план победы" Зеленского. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:38 – О выборах в США и покушениях на Трампа; 02:45 – Значение американских выборов; 08:37 – О саммите БРИКС в Казани; 12:44 – О "плане победы" Зеленского; 17:18 – О поддержке Украины на Западе.ТГ-канал Алексея Мартынова: https://t.me/martynov2021

россия

сша

казань

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