https://ukraina.ru/20241017/1058157434.html
О покушениях на Трампа, "плане победы" Зеленского и мощнейшем сигнале для России из США - Мартынов
О покушениях на Трампа, "плане победы" Зеленского и мощнейшем сигнале для России из США - Мартынов - 17.10.2024 Украина.ру
О покушениях на Трампа, "плане победы" Зеленского и мощнейшем сигнале для России из США - Мартынов
Политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в эфире Украина.ру прокомментировал ход выборов президента в США и их возможные Украина.ру, 17.10.2024
2024-10-17T10:34
2024-10-17T10:34
2024-10-17T10:34
видео
россия
сша
казань
владимир зеленский
дональд трамп
алексей мартынов (политолог)
брикс
сво
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/11/1058157300_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1fe4bd1a400cc3568c14b1f5d35cd471.jpg
Политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в эфире Украина.ру прокомментировал ход выборов президента в США и их возможные итоги, саммит БРИКС, который состоится на следующей неделе в Казани, а также "план победы" Зеленского. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:38 – О выборах в США и покушениях на Трампа; 02:45 – Значение американских выборов; 08:37 – О саммите БРИКС в Казани; 12:44 – О "плане победы" Зеленского; 17:18 – О поддержке Украины на Западе.ТГ-канал Алексея Мартынова: https://t.me/martynov2021
россия
сша
казань
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/11/1058157300_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_637a4bb12387395be2951f20e98a44f4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, сша, казань, владимир зеленский, дональд трамп, алексей мартынов (политолог), брикс, сво, нато, украина-нато, военная помощь, видео
Видео, Россия, США, Казань, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Алексей Мартынов (политолог), БРИКС, СВО, НАТО, Украина-НАТО, военная помощь
Политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в эфире Украина.ру прокомментировал ход выборов президента в США и их возможные итоги, саммит БРИКС, который состоится на следующей неделе в Казани, а также "план победы" Зеленского.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:38 – О выборах в США и покушениях на Трампа;
02:45 – Значение американских выборов;
08:37 – О саммите БРИКС в Казани;
12:44 – О "плане победы" Зеленского;
17:18 – О поддержке Украины на Западе.
ТГ-канал Алексея Мартынова: https://t.me/martynov2021