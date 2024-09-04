Присоединение Турции к БРИКС не означает антизападную политику — эксклюзивные версии экспертов с ВЭФ - 04.09.2024 Украина.ру
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Присоединение Турции к БРИКС не означает антизападную политику — эксклюзивные версии экспертов с ВЭФ
Присоединение Турции к БРИКС не означает антизападную политику — эксклюзивные версии экспертов с ВЭФ - 04.09.2024 Украина.ру
Присоединение Турции к БРИКС не означает антизападную политику — эксклюзивные версии экспертов с ВЭФ
В рамках ВЭФ-2024 прошла дискуссия на тему "Расширенный БРИКС: новые слагаемые глобальной стабильности".
2024-09-04T06:57
2024-09-04T06:57
турция
россия
анкара
суслов
константин панов
владимир путин
брикс
нато
мид
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Участники обсудили, как расширение БРИКС повлияет на страны-члены объединения, не превратится ли оно в антизападную организацию и поделились предложениями, как должно проходить будущее взаимодействие в условиях геополитической турбулентности.Руководитель Экспертного совет БРИКС – Россия, проректор НИУ ВШЭ и модератор конференции Виктория Панова заявила, что БРИКС всегда не "против", а "за"."БРИКС не против себя или кого-то. И не против глобального Запада. БРИКС за мировое большинство. И за процветание. БРИКС готов работать с любым, кто способен на конструктивное взаимодействие".Именно разнообразие в БРИКС, пояснила Панова, позволяет объединению добиваться решений, с которыми почти за 50 лет своего существования "Семерка" [G7] не добивалась.В свою очередь председатель Форума Евразии и БРИКС Мухамед Салах, отвечая на вопрос Украины.ру о настроениях к БРИКС в арабском мире, отметил, что если будут присоединены Анкара и Баку, в ближайшей перспективе можно ожидать прихода одной или двух арабских стран."Кроме того, у арабских государств уже есть хороший пример: такие крупные лидеры как ОАЭ и Египет успешно "приземлились" в БРИКС.Присоединение Турции к БРИКС, тем не менее, не означает антизападную политику и абсолютно нормально, считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований, эксперт рабочей группы "Страновой анализ и анализ национальных стратегий БРИКС" Дмитрий Суслов.В эксклюзивном комментарии Украине.ру на тему того, разочаровалась ли Турция в Западе и не это ли причина ее стремления наладить связи с незападными блоками, он объяснил, что Анкара самостоятельна в политике."Турция не рвет связи с НАТО, а пытается использовать свое членство там для реализации турецких, а не американских интересов. Она не присоединилась к антироссийским санкциям, стремится укреплять отношения с Россией и Китаем. И отсюда логично, что Анкара хочет присоединиться к БРИКС".Суслов уточнил, что Турция не одинока в подобных решениях. Например, к БРИКС присоединились Египет и ОАЭ, которые наделены статусом самых больших союзников США за пределами НАТО.В то же время турецкий кейс уникален, рассказал эксперт, потому что в отличие от Египта и Объединенных Арабских Эмиратов, Турция является treaty ally [союзник по договору]. "Она является не просто формальным, но и юридическим союзником Соединенных Штатов в рамках НАТО. На территории Турции располагаются американские военные базы. Она включена в систему натовского командования и принятия решений".Поэтому, резюмировал Суслов, остается много вопросов в отношении вступления Турции в НАТО, ведь в случае большой войны между альянсом и Россией, Анкара вряд ли останется не у дел.В дискуссии также принимали участие старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак, зам. генерального секретаря Китайского совета НИЦ БРИКС Чжао Цзин, директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко.Ранее Азербайджан и Турция подали заявки на вступление в БРИКС. Премьер Малайзии Анвар Ибрагим подчеркнет интерес страны к вступлению в БРИКС на встрече с Владимиром Путиным на ВЭФ, заявил 3 сентября МИД Малайзии.О других проблемах, которые обсуждает Восточный экономический форум - в статье Анны Черкасовой "За кулисами Восточного экономического форума замаячил Донецк"
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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96
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
турция, россия, анкара, суслов, константин панов, владимир путин, брикс, нато, мид
Турция, Россия, Анкара, Суслов, Константин Панов, Владимир Путин, БРИКС, НАТО, МИД

Присоединение Турции к БРИКС не означает антизападную политику — эксклюзивные версии экспертов с ВЭФ

06:57 04.09.2024
 
Приморский край на ВЭФ
Приморский край на ВЭФ
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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В рамках ВЭФ-2024 прошла дискуссия на тему "Расширенный БРИКС: новые слагаемые глобальной стабильности".
Участники обсудили, как расширение БРИКС повлияет на страны-члены объединения, не превратится ли оно в антизападную организацию и поделились предложениями, как должно проходить будущее взаимодействие в условиях геополитической турбулентности.
Руководитель Экспертного совет БРИКС – Россия, проректор НИУ ВШЭ и модератор конференции Виктория Панова заявила, что БРИКС всегда не "против", а "за".
"БРИКС не против себя или кого-то. И не против глобального Запада. БРИКС за мировое большинство. И за процветание. БРИКС готов работать с любым, кто способен на конструктивное взаимодействие".
Именно разнообразие в БРИКС, пояснила Панова, позволяет объединению добиваться решений, с которыми почти за 50 лет своего существования "Семерка" [G7] не добивалась.
В свою очередь председатель Форума Евразии и БРИКС Мухамед Салах, отвечая на вопрос Украины.ру о настроениях к БРИКС в арабском мире, отметил, что если будут присоединены Анкара и Баку, в ближайшей перспективе можно ожидать прихода одной или двух арабских стран.
"Кроме того, у арабских государств уже есть хороший пример: такие крупные лидеры как ОАЭ и Египет успешно "приземлились" в БРИКС.
Присоединение Турции к БРИКС, тем не менее, не означает антизападную политику и абсолютно нормально, считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований, эксперт рабочей группы "Страновой анализ и анализ национальных стратегий БРИКС" Дмитрий Суслов.
В эксклюзивном комментарии Украине.ру на тему того, разочаровалась ли Турция в Западе и не это ли причина ее стремления наладить связи с незападными блоками, он объяснил, что Анкара самостоятельна в политике.
"Турция не рвет связи с НАТО, а пытается использовать свое членство там для реализации турецких, а не американских интересов. Она не присоединилась к антироссийским санкциям, стремится укреплять отношения с Россией и Китаем. И отсюда логично, что Анкара хочет присоединиться к БРИКС".
Суслов уточнил, что Турция не одинока в подобных решениях. Например, к БРИКС присоединились Египет и ОАЭ, которые наделены статусом самых больших союзников США за пределами НАТО.
В то же время турецкий кейс уникален, рассказал эксперт, потому что в отличие от Египта и Объединенных Арабских Эмиратов, Турция является treaty ally [союзник по договору]. "Она является не просто формальным, но и юридическим союзником Соединенных Штатов в рамках НАТО. На территории Турции располагаются американские военные базы. Она включена в систему натовского командования и принятия решений".
Поэтому, резюмировал Суслов, остается много вопросов в отношении вступления Турции в НАТО, ведь в случае большой войны между альянсом и Россией, Анкара вряд ли останется не у дел.
В дискуссии также принимали участие старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак, зам. генерального секретаря Китайского совета НИЦ БРИКС Чжао Цзин, директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко.
Ранее Азербайджан и Турция подали заявки на вступление в БРИКС. Премьер Малайзии Анвар Ибрагим подчеркнет интерес страны к вступлению в БРИКС на встрече с Владимиром Путиным на ВЭФ, заявил 3 сентября МИД Малайзии.
О других проблемах, которые обсуждает Восточный экономический форум - в статье Анны Черкасовой "За кулисами Восточного экономического форума замаячил Донецк"
 
ТурцияРоссияАнкараСусловКонстантин ПановВладимир ПутинБРИКСНАТОМИД
 
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