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Шольц заявил, что готов к диалогу об Украине с Путиным

Шольц заявил, что готов к диалогу об Украине с Путиным - 16.10.2024 Украина.ру

Шольц заявил, что готов к диалогу об Украине с Путиным

В среду, 16 октября, выступая в Бундестаге, канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости участия России в следующей "мирной конференции" по Украине. Кроме того, глава ФРГ объявил о свое готовности к мирному диалогу с президентом РФ Владимиром Путиным

2024-10-16T16:18

2024-10-16T16:18

2024-10-16T16:38

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Он уточнил, что диалог при этом не может нарушать два принципа: никаких решений без участия Украины и без предварительного согласия между странами-партнерами Германии. В конце своего выступления канцлер резюмировал, что продолжит поддерживать Киев столько, сколько потребуется.На днях газета Die Welt опубликовала результаты свежего опроса немцев институтом исследования общественного мнения YouGov. Оказалось, жители Германии считают, что Украине пора идти на территориальные уступки ради мира (такое мнение высказали 45% респондентов). Также немцы выступили за то, чтобы Шольц наконец позвонил российскому президенту (за высказались 59% опрошенных).Издание Die Welt отметило, что последний раз два лидера разговаривали по телефону 2 декабря 2022 года, и якобы есть инсайдерская информация о том, что новая беседа может состояться перед саммитом G20 в Рио-де-Жанейро, намеченного 18 и 19 ноября.Все последние недели Шольц активно выступал за то, что пришло время разрешения украинского конфликта и настаивал на проведении еще одной мирной конференции, на этот раз с участием России.Однако на днях советница главы Офиса президента Дария Заривна объявила, что Второй Глобальный "саммит мира", который планировалось провести в ноябре текущего года, не состоится.Позже на Украине объявили, что саммит все же проведут, но чуть позже и "точно в этом году", а пока в Киеве обсудят, "какие требования предъявить России".В России к приглашению на саммит мира, как и к словам Зеленского относятся скептически, так как "это не имеет ничего общего с урегулированием конфликта", отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По мнению ряда экспертов, отмена мирной конференции на самом деле связана с неудачами Киева на фронте, в том числе на Курском направлении.Подробности здесь: Крымский политолог объяснил, почему Зеленский отменил саммит мира, куда обещал позвать РФ.

https://ukraina.ru/20241011/1058034466.html

https://ukraina.ru/20241009/1057989485.html

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новости, россия, украина, германия, олаф шольц, владимир зеленский, владимир путин, диалог