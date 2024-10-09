https://ukraina.ru/20241009/1057973344.html

Крымский политолог объяснил, почему Зеленский отменил саммит мира, куда обещал позвать РФ

Крымский политолог объяснил, почему Зеленский отменил саммит мира, куда обещал позвать РФ - 09.10.2024 Украина.ру

Крымский политолог объяснил, почему Зеленский отменил саммит мира, куда обещал позвать РФ

Отмена второго саммита мира, куда Владимир Зеленский обещал пригласить Россию, связана с неудачами Киева на фронте, в том числе на Курском направлении. Такое мнение 9 октября озвучил политолог Иван Мезюхо, передает издание "Лента.ру"

2024-10-09T09:36

2024-10-09T09:36

2024-10-09T09:36

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Киев не смог поставить себя с позиции силы, как хотел Зеленский, отметил политолог. Поэтому вместо готовившегося мероприятия украинская сторона наспех соберет небольшие конференции, саммиты и круглые столы, которые не дадут никакого эффекта.Политолог добавил, что на его взгляд, Зеленский в последнее время стал ездить на Запад очень часто потому, что за пределами Украины он чувствует себя спокойнее.Накануне советница главы Офиса президента Дария Заривна объявила, что Второй Глобальный саммит мира, который планировалось провести в ноябре текущего года, не состоится. Однако подготовка к нему продолжается, и новую дату проведения определят позже.Первый саммит мира проводился без России, а на второй, как ранее заявлял Владимир Зеленский, Москву все же решили позвать. Однако спустя совсем непродолжительное время он передумал и в ночь на 25 сентября с трибуны ООН сказал, что выступает против переговоров с Москвой, а противостояние, по его мнению, можно завершить только "принуждением" РФ к миру.За приглашение России на саммит мира в последние недели выступал и канцлер ФРГ Олаф Шольц, отмечая, что сейчас "тот самый момент" для урегулирования конфликта.В России к потенциальному приглашению на саммит мира отнеслись скептически. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Запад не планирует договариваться по-честному, а намерен предпринимать все усилия, чтобы устранить конкурента в виде Москвы на поле боя.Еще раньше аналогичную мысль о том, что Запад прощупывает готовность Москвы по украинскому вопросу, высказывала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что Россия не намерена участвовать во встречах вроде саммита мира Зеленского, так как ничего общего с урегулированием конфликта они не имеют.Первый саммит по Украине прошел к середине июня в швейцарском Бюргенштоке. Россию к участию в нем не пригласили. Итоговый документ встречи отказались подписать представители более десятка стран. Что об отмене саммита Зеленского думают российские политики и журналисты читайте в материале автора издания Украина.ру Виктории Титовой Байден не приедет. Что не так с будущим саммитом мира, который не состоится.

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новости, россия, киев, москва, владимир зеленский, олаф шольц, сергей лавров, офис президента, оон, украина.ру, саммит, мир, политолог