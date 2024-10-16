Shaman собирается торговать водкой и блестками под брендом "Я русский"
14:42 16.10.2024 (обновлено: 15:20 16.10.2024)
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЮбилейный гала-концерт в честь 85-летия Э. Артемьева
Заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов) подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский", следует из электронной базы Роспатента
Согласно перечню товаров и услуг, Shaman под этим названием планирует выпускать вино, водку, ликер и другую алкогольную продукцию.
Кроме того, во второй заявке присутствует парфюмерия и различного рода косметические средства (блеск для губ, блестки для тела и прочее).
Обе заявки на товарный знак были поданы 12 октября 2024 года.
"Я русский" — один из синглов исполнителя, выпущенный в 2022 году.
Подробнее об исполнителе - в материале "Я — русский": певец Shaman объяснил блокировку его канала на YouTube на сайте Украина.ру.