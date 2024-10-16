Shaman собирается торговать водкой и блестками под брендом "Я русский" - 16.10.2024 Украина.ру
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Shaman собирается торговать водкой и блестками под брендом "Я русский"
Shaman собирается торговать водкой и блестками под брендом "Я русский" - 16.10.2024 Украина.ру
Shaman собирается торговать водкой и блестками под брендом "Я русский"
Заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов) подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский", следует из электронной базы Роспатента
2024-10-16T14:42
2024-10-16T15:20
новости
shaman
певец
товары
водка
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Согласно перечню товаров и услуг, Shaman под этим названием планирует выпускать вино, водку, ликер и другую алкогольную продукцию. Кроме того, во второй заявке присутствует парфюмерия и различного рода косметические средства (блеск для губ, блестки для тела и прочее).Обе заявки на товарный знак были поданы 12 октября 2024 года."Я русский" — один из синглов исполнителя, выпущенный в 2022 году. Подробнее об исполнителе - в материале "Я — русский": певец Shaman объяснил блокировку его канала на YouTube на сайте Украина.ру.
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новости, shaman, певец, товары, водка
Новости, SHAMAN, певец, товары, водка

Shaman собирается торговать водкой и блестками под брендом "Я русский"

14:42 16.10.2024 (обновлено: 15:20 16.10.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЮбилейный гала-концерт в честь 85-летия Э. Артемьева
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© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов) подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский", следует из электронной базы Роспатента
Согласно перечню товаров и услуг, Shaman под этим названием планирует выпускать вино, водку, ликер и другую алкогольную продукцию.
Кроме того, во второй заявке присутствует парфюмерия и различного рода косметические средства (блеск для губ, блестки для тела и прочее).
Обе заявки на товарный знак были поданы 12 октября 2024 года.
"Я русский" — один из синглов исполнителя, выпущенный в 2022 году.
Подробнее об исполнителе - в материале "Я — русский": певец Shaman объяснил блокировку его канала на YouTube на сайте Украина.ру.
 
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