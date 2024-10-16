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Shaman собирается торговать водкой и блестками под брендом "Я русский"

Shaman собирается торговать водкой и блестками под брендом "Я русский" - 16.10.2024 Украина.ру

Shaman собирается торговать водкой и блестками под брендом "Я русский"

Заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов) подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский", следует из электронной базы Роспатента

2024-10-16T14:42

2024-10-16T14:42

2024-10-16T15:20

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Согласно перечню товаров и услуг, Shaman под этим названием планирует выпускать вино, водку, ликер и другую алкогольную продукцию. Кроме того, во второй заявке присутствует парфюмерия и различного рода косметические средства (блеск для губ, блестки для тела и прочее).Обе заявки на товарный знак были поданы 12 октября 2024 года."Я русский" — один из синглов исполнителя, выпущенный в 2022 году. Подробнее об исполнителе - в материале "Я — русский": певец Shaman объяснил блокировку его канала на YouTube на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, shaman, певец, товары, водка