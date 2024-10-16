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В Донецке почтили память первого комбата "Спарты"

В Донецке почтили память первого комбата "Спарты" - 16.10.2024 Украина.ру

В Донецке почтили память первого комбата "Спарты"

В Донецке на Аллее Героев почтили память первого комбата "Спарты" Арсена Павлова с позывным "Моторола", погибшего в результате теракта восемь лет назад. Об этом сообщил депутат Народного Совета ДНР Юрий Сивоконенко, передает РИА Новости

2024-10-16T14:10

2024-10-16T14:10

2024-10-16T14:10

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"В открытом бою не смогли. Террористический акт - коварно убили со спины. Поэтому пришли депутаты Народного Совета ДНР, те, которые знали его лично, и молодое поколение - "Молодая Гвардия", приехали возложить свои цветы", - сказал Сивоконенко.Депутат рассказал, что Павлов служил в московско-черниговской бригаде морпехов радистом, где и получил позывной "Моторола". Сивоконенко добавил, что его позывной был известен во всем мире, а подразделение "Спарта" всегда вызывало у врагов страх.Командир войсковой части Вооруженных сил ДНР Павлов погиб 16 октября 2016 года в результате срабатывания взрывного устройства, установленного на крыше лифта в доме в Донецке, где он проживал.Подробнее о мероприятиях в память комбата - в материале Пушилин почтил память героя ДНР Арсена "Моторолы" Павлова на сайте Украина.ру.

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новости, моторола, донецк, спарта, донецкая народная республика, память