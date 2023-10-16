Пушилин почтил память героя ДНР Арсена "Моторолы" Павлова - 16.10.2023 Украина.ру
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Пушилин почтил память героя ДНР Арсена "Моторолы" Павлова
Пушилин почтил память героя ДНР Арсена "Моторолы" Павлова - 16.10.2023 Украина.ру
Пушилин почтил память героя ДНР Арсена "Моторолы" Павлова
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин почтил память героя ДНР Арсена "Моторолы" Павлова, который ровно семь лет назад погиб в результате ВСУ. Об этом Пушилин написал 16 октября в своём телеграм-канале
2023-10-16T11:45
2023-10-16T11:45
новости
россия
днр
донецкая народная республика
денис пушилин
арсен павлов "моторола"
моторола
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Он подчеркнул, что Моторола был в числе первых российских добровольцев, кто приехал в Донбасс и встал на его защиту.Арсен Павлов возглавил батальон "Спарта", стал одним из символов борьбы за Славянск, а подразделение по праву начали называть легендарным, подчеркнул Пушилин.Именно таким Арсен "Моторола" Павлов и останется в нашей памяти.Моторола погиб в Донецке 16 октября 2016 года в возрасте 33 лет. В лифте его дома сработало взрывное устройство. В 2020 году на аллее Героев в Донецке был установлен бюст Павлова. Президент России Владимир Путин в мае 2022 года подписал указ о награждении "Моторолы" орденом Мужества посмертно.
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новости, россия, днр, донецкая народная республика, денис пушилин, арсен павлов "моторола", моторола
Новости, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Арсен Павлов "Моторола", Моторола

Пушилин почтил память героя ДНР Арсена "Моторолы" Павлова

11:45 16.10.2023
 
© Пушилин Д.В. Телеграм-канал
© Пушилин Д.В. Телеграм-канал
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин почтил память героя ДНР Арсена "Моторолы" Павлова, который ровно семь лет назад погиб в результате ВСУ. Об этом Пушилин написал 16 октября в своём телеграм-канале

"Прошло семь лет со дня трагической гибели Героя Донецкой Народной Республики Арсена Павлова. Противник, не сумев победить его на поле боя, подло совершил теракт в доме, где Моторола жил с семьёй", - написал Пушилин.

Он подчеркнул, что Моторола был в числе первых российских добровольцев, кто приехал в Донбасс и встал на его защиту.
Арсен Павлов возглавил батальон "Спарта", стал одним из символов борьбы за Славянск, а подразделение по праву начали называть легендарным, подчеркнул Пушилин.
"Он был одним из тех, кто горел идеей Русского мира, утверждая: "Моя задача – защищать народ, который сделал свой выбор". И стал настоящим всенародным героем, которого любят и чтут", - написал глава региона.
Именно таким Арсен "Моторола" Павлов и останется в нашей памяти.
Моторола погиб в Донецке 16 октября 2016 года в возрасте 33 лет. В лифте его дома сработало взрывное устройство. В 2020 году на аллее Героев в Донецке был установлен бюст Павлова. Президент России Владимир Путин в мае 2022 года подписал указ о награждении "Моторолы" орденом Мужества посмертно.
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