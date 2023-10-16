Пушилин почтил память героя ДНР Арсена "Моторолы" Павлова

Елена Павлова: Как я стала женой Моторолы, а потом и матерью его детей через 9 дней после знакомства

Жена "Моторолы" Елена Павлова рассказала изданию Украина.ру, как услышала имя будущего мужа во время обстрела в Славянске, как выругала его за грязные берцы, что положило начало их знакомству, почему Арсен называл её мамой и о сыне Макаре, который играет в Моторолу