https://ukraina.ru/20241016/1058131253.html

Русский повар-шпион готовил для Франции войну. О вреде словоблудия в аэропортах Европы

Русский повар-шпион готовил для Франции войну. О вреде словоблудия в аэропортах Европы - 16.10.2024 Украина.ру

Русский повар-шпион готовил для Франции войну. О вреде словоблудия в аэропортах Европы

Во Франции продолжает разворачиваться история с очередным "российским шпионом". На этот раз на эту роль французские спецслужбы присмотрели шеф-повара Кирилла Грязнова, который будто бы замышлял, ни много ни мало, сорвать Олимпиаду в Париже

2024-10-16T13:00

2024-10-16T13:00

2024-10-16T13:00

эксклюзив

повар

россия

франция

шпионаж

шпиономания

париж

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Завидный жених"Успешный бизнесмен и ресторатор. Кирилл любит готовить, ценит красивые места и интерьеры". Так гласит анонс одного из российских реалити-шоу пятилетней давности, по сюжету которого несколько красавиц борются за сердце одинокого статусного холостяка.О главном герое также сказано, что "кулинария стала делом его жизни не сразу"."Сначала он был преуспевающим юристом, работал за границей. Пять лет назад он решил сменить профиль и бросил юриспруденцию. Кирилл закончил знаменитую кулинарную школу Le Cordon Bleu".Знакомьтесь, Кирилл Грязнов – тот самый успешный бизнесмен и ресторатор из телевизора, а теперь по совместительству еще и "российский агент" и человек, едва не превративший Францию в арену "военных действий".Но обо всем по порядку.Миссия в ПарижеВсе началось в мае этого года в Стамбуле. Грязнов собирался сесть в самолет, чтобы через считанные часы приземлиться в Париже, однако попытка попасть на борт закончилась неудачей. Россиянин был изрядно подшофе и от греха подальше его развернули обратно. Грязнов оказался настойчивым, ему удалось улететь другим рейсом, сначала в Болгарию, а оттуда уже во французскую столицу.В перерывах между пересадками шеф-повар, и так нетвердо стоявший на ногах, продолжил свои алкогольные возлияния с удвоенной силой. Как частенько случается в такие минуты, мужчину потянуло на душевные разговоры со случайными попутчиками. Последние достигли крайней степени изумления, когда Грязнов ничтоже сумняшеся представился им: российский, дескать, я шпион. Самый настоящий. И поездка в Париж вовсе не случайна. Надолго эти лягушатники, будь они неладны, запомнят свою Олимпиаду, пророчил обиженный на всю Францию мужчина.Кто-то из слушавших видимо усомнился во всем вышесказанном, поэтому Грязнов достал телефон и пояснил, что прямо здесь и сейчас позвонит своему "куратору". Куда звонил шеф-повар история умалчивает, но присутствовавшие при переговорах потом рассказали, что шеф-повар похвастался в разговоре, что "завербовал молдаванина из Кишинева".Что было дальше, можно предположить с высокой долей вероятности. Незадачливый кулинар наверняка добрался до своих парижских апартаментов и забылся крепким целительным сном, стирающим воспоминания о перипетиях непростой поездки.Но французская контрразведка в тот вечер явно глаз не смыкала. То ли ее сексоты слушали в тот день пьяные разглагольствования Грязнова в болгарском аэропорту, то ли кто-то из простых французов, преисполненный волнениями за судьбы Олимпиады и отечества позвонил куда надо, а может пламенный спич россиянина просто попал на благодатную почву западной шпиономании. Так или иначе, шестеренки завертелись, началось кропотливое распутывание нитей заговора.Поджигатель военных действийГрязнова взяли в разработку, обычный шеф-повар пока сам того не подозревая попал словно в сюжет шпионского триллера: за ним установили слежку, начали проверять контакты, нагрянули с обыском. И даже что-то нашли, а именно "элементы, позволяющие предположить, что он готовил пророссийские операции по дестабилизации".Что за "элементы" это такие были найдены у повара – тайна за семью печатями. Двадцать первого июля последовал арест, Грязнова взяли под стражу.Официально говорится, что его подозревают в "разведывательной деятельности" в пользу иностранного государства аж с целью "разжигания военных действий" во Франции.Занимавший в то время должность министра внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что задержанный якобы занимался организацией или собирался организовать "операции по дестабилизации, вмешательству и шпионажу".Западные СМИ решили копнуть эту историю поглубже и выяснили, что Грязнов родился в Перми в 1984 году. Der Spiegel пишет, что в начале 2000-х он пытался осесть в Люксембурге, где работал в финансовом секторе, а именно со слияниями и поглощениями. В 2010 году мужчина переехал во Францию, где почувствовал зов к кулинарии, окончил соответствующую школу и стал строить карьеру шеф-повара, поработав на знаменитом курорте Куршевель.Каких-либо вменяемых доказательств работы Грязнова на российскую разведку ожидаемо не обнародованы. Скорее всего, потому что их нет в природе.Газета Le Monde утверждает, что в ее распоряжении есть копия электронного письма, которое тот якобы отправил своему арендодателю в Париже в 2012 году. В нем сказано, что Грязнов "работает на правительство Москвы". Это же издание сообщает, что россиянин будто бы с 2000-х годов получал от знакомых электронные сообщения с просьбой "проверить" анкеты неких российских разведчиков.Не ходите, дети, во Францию гулятьПо последней информации, Грязнову предъявлены обвинения, сообщило 16 октября агентство РИА Новости со ссылкой на французскую прокуратуру.Остается неясным, какую меру пресечения избрали россиянину. Ранее сообщалось, что его отправили в СИЗО, однако в начале октября издание "Коммерсант – Пермь" сообщило со ссылкой на источники, знакомые с ходом дела, что Грязнова отпустили на свободу.Отмечается, что ему грозит до 30 лет тюремного заключения.История эта на первый взгляд похожа на анекдот. Явно жаждущий славы и внимания шеф-повар решил на нетрезвую голову спровоцировать случайных французских обывателей и прикинулся шпионом.Может быть, он даже допускал, что его арестуют, но это только на пользу, больше публикаций, больше внимания прессы. Потом во всем разберутся, спишут на неудачную шутку, далее возвращение домой с прицелом на будущие мемуары в духе "как меня объявили русским поваром-шпионом и как я сидел во французской тюрьме".Вот только анекдот этот может может обойтись без хэппи-энда. Сегодняшняя больная русофобией Европа – не место для подобных розыгрышей. Даже простой вояж на ужин с видом на Эйфелеву башню может кончиться за решеткой, Павел Дуров знает.Шутки кончились.О другом примечательном случае западной охоты на "российских шпионов" - в материале Смерть "шпиона": кто убил Хвалдимира издания Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240208/1053159810.html

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Павел Котов

эксклюзив, повар, россия, франция, шпионаж, шпиономания, париж