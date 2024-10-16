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Российские военные освободили два населенных пункта в Донбассе
Российские военные освободили два населенных пункта в Донбассе - 16.10.2024 Украина.ру
Российские военные освободили два населенных пункта в Донбассе
Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР). Об этом 16 октября сообщило Министерство обороны РФ
2024-10-16T12:26
2024-10-16T12:26
2024-10-16T12:26
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ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое и Островское.Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка и Верхнекаменское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Контроль над ним установили военнослужащие группировки войск "Восток". Также уточнялось, что подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре, которые создавались там 10 лет, также взяты под контроль российской Армией.Другие темы: Снова стали заказывать много: в Госдуме связали доставку бензопил в зону СВО и продвижение ВС РФ.
https://ukraina.ru/20241015/1058092406.html
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луганская народная республика
донецкая народная республика
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, вс рф, освобождение, донбасс, населенный пункт
Новости, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия, ВС РФ, освобождение, Донбасс, населенный пункт
Российские военные освободили два населенных пункта в Донбассе
Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР). Об этом 16 октября сообщило Министерство обороны РФ