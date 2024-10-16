https://ukraina.ru/20241016/1058129723.html

Российские военные освободили два населенных пункта в Донбассе

Российские военные освободили два населенных пункта в Донбассе - 16.10.2024 Украина.ру

Российские военные освободили два населенных пункта в Донбассе

Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР). Об этом 16 октября сообщило Министерство обороны РФ

2024-10-16T12:26

2024-10-16T12:26

2024-10-16T12:26

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ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое и Островское.Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка и Верхнекаменское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Контроль над ним установили военнослужащие группировки войск "Восток". Также уточнялось, что подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре, которые создавались там 10 лет, также взяты под контроль российской Армией.Другие темы: Снова стали заказывать много: в Госдуме связали доставку бензопил в зону СВО и продвижение ВС РФ.

https://ukraina.ru/20241015/1058092406.html

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новости, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, вс рф, освобождение, донбасс, населенный пункт