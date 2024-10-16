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Цеков назвал стратегию НАТО по Украине тупиковой

Цеков назвал стратегию НАТО по Украине тупиковой - 16.10.2024 Украина.ру

Цеков назвал стратегию НАТО по Украине тупиковой

Первый вице-спикер крымского парламента Сергей Цеков назвал тупиковой стратегию НАТО по Украине, передает 16 октября РИА Новости

2024-10-16T12:33

2024-10-16T12:33

2024-10-16T12:33

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"НАТО, поставив на Украину, избрала тупиковую стратегию. Очевидно, что чем дольше продлится конфликт, тем больше потеряет Украина, граждане которой воюют исключительно за интересы западных элит. Их стратегия никакого эффекта не достигнет, Россию они не заставят вести переговоры на чужих условиях", - заверил Цеков.По его словам, заявление Рютте лишь доказывает заинтересованность НАТО в эскалации конфликта "до последнего украинца" и наплевательское отношение к судьбе украинского народа.В свою очередь депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов обратил внимание на то, что пока Россия предлагает пути для установления мира, альянс предпринимает шаги для эскалации конфликта.Ранее генсек альянса Марк Рютте заявил, что стратегия НАТО по Украине заключается в оказании массовой помощи Украине, чтобы она могла продолжать воевать и, в случае принятия соответствующего решения, начать переговоры с Россией "с позиции силы". Подробнее о стратегии - в материале Затягивание конфликта. Рютте признал, в чем заключается стратегия НАТО на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сергей цеков, россия, рютте, нато