Украинский офицер передал ВС РФ данные для удара по ВСУ - Рогов - 16.10.2024 Украина.ру
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Украинский офицер передал ВС РФ данные для удара по ВСУ - Рогов
Украинский офицер передал ВС РФ данные для удара по ВСУ - Рогов - 16.10.2024 Украина.ру
Украинский офицер передал ВС РФ данные для удара по ВСУ - Рогов
Украинский офицер добровольно сдался в плен на запорожской линии фронта, перешел на сторону России, а также передал ВС РФ данные о командном пункте и позициях ВСУ
2024-10-16T10:27
2024-10-16T10:53
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донецкая народная республика
владимир рогов
владимир зеленский
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Об этом 16 октября сообщил агентству РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Рогов резюмировал, что все больше украинцев начинают осознавать, что режим Зеленского для Украины - "смертоносное чужеродное тело, от которого нужно как можно быстрее избавиться".Накануне замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир "Ахмата" Апти Алаудинов сообщил о том, что пленный солдат ВСУ Владимир Зайченко, состоявший в террористическом формировании "Айдар"*, попросил российское гражданство и возможность воевать против ВСУ в составе спецназа "Ахмат".В конце сентября - начале октября на Украине была зафиксирована волна самоволок: солдаты ВСУ массово покидали части, попутно обвиняя свое командование в нерациональном использовании людских резервов, отсутствии четких сроков службы и демобилизации.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое и Островское.Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка и Верхнекаменское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Контроль над ним установили военнослужащие группировки войск "Восток". Также уточнялось, что подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре, которые создавались там 10 лет, также взяты под контроль российской Армией.Другие темы: ВВС: вэсэушницы со свежим маникюром сбивают дроны из пулемета "Максим".* Террористическая организация, запрещенная в России.
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новости, россия, украина, донецкая народная республика, владимир рогов, владимир зеленский, апти алаудинов, вооруженные силы украины, плен, вс рф
Новости, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, Апти Алаудинов, Вооруженные силы Украины, плен, ВС РФ

Украинский офицер передал ВС РФ данные для удара по ВСУ - Рогов

10:27 16.10.2024 (обновлено: 10:53 16.10.2024)
 
Фото: "Украинская правда", украинский военнослужащий
Фото: Украинская правда, украинский военнослужащий
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Украинский офицер добровольно сдался в плен на запорожской линии фронта, перешел на сторону России, а также передал ВС РФ данные о командном пункте и позициях ВСУ
Об этом 16 октября сообщил агентству РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

"Показательный случай произошел на степногорском направлении запорожской линии фронта. Там офицер ВСУ добровольно перешел на мирную сторону, не пожелав больше воевать за режим Зеленского", - пояснил Рогов, добавив, что украинский военный также указал место размещения командного пункта ВСУ, по которому позже был нанесен удар.

Рогов резюмировал, что все больше украинцев начинают осознавать, что режим Зеленского для Украины - "смертоносное чужеродное тело, от которого нужно как можно быстрее избавиться".
Накануне замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир "Ахмата" Апти Алаудинов сообщил о том, что пленный солдат ВСУ Владимир Зайченко, состоявший в террористическом формировании "Айдар"*, попросил российское гражданство и возможность воевать против ВСУ в составе спецназа "Ахмат".
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В конце сентября - начале октября на Украине была зафиксирована волна самоволок: солдаты ВСУ массово покидали части, попутно обвиняя свое командование в нерациональном использовании людских резервов, отсутствии четких сроков службы и демобилизации.
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ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое и Островское.
Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка и Верхнекаменское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.
В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Контроль над ним установили военнослужащие группировки войск "Восток". Также уточнялось, что подземные укрытия и переходы ВСУ в Угледаре, которые создавались там 10 лет, также взяты под контроль российской Армией.
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Другие темы: ВВС: вэсэушницы со свежим маникюром сбивают дроны из пулемета "Максим".
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
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