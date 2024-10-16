Украинский офицер передал ВС РФ данные для удара по ВСУ - Рогов
10:27 16.10.2024 (обновлено: 10:53 16.10.2024)
Фото: "Украинская правда", украинский военнослужащий
Украинский офицер добровольно сдался в плен на запорожской линии фронта, перешел на сторону России, а также передал ВС РФ данные о командном пункте и позициях ВСУ
Об этом 16 октября сообщил агентству РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Показательный случай произошел на степногорском направлении запорожской линии фронта. Там офицер ВСУ добровольно перешел на мирную сторону, не пожелав больше воевать за режим Зеленского", - пояснил Рогов, добавив, что украинский военный также указал место размещения командного пункта ВСУ, по которому позже был нанесен удар.
Рогов резюмировал, что все больше украинцев начинают осознавать, что режим Зеленского для Украины - "смертоносное чужеродное тело, от которого нужно как можно быстрее избавиться".
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