https://ukraina.ru/20241016/1058121081.html

Корейский фактор для корейского сценария

Корейский фактор для корейского сценария - 16.10.2024 Украина.ру

Корейский фактор для корейского сценария

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Документ предполагает взаимную оборону, сотрудничество по безопасности.

2024-10-16T06:55

2024-10-16T06:55

2024-10-16T06:55

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На новость мгновенно отреагировали на Украине. Так Зеленский в своем тг-канале заявил, что Северная Корея фактически включилась в войну на стороне России. Эту мысль подхватили украинские эксперты. Напомним, что в июне 2024 года лидеры Ким Чен Ын и Владимир Путин подписали соглашение о взаимной обороне. Такое сближение двух стран вызывает беспокойство не только Украины, сколько у США, и всего азиатско-тихоокеанского региона. Аналитический ресурс "Diplomatic Seoul" так видит сближение Москвы и Пхеньяна: "Партнерство с РФ позволяет Северной Корее обеспечить будущую экономическую помощь, передачу технологий или дипломатическую поддержку против международных санкций. Недавние неподтвержденные сообщения указывают на то, что Россия может оказывать помощь в создании северокорейской атомной подводной лодки, что нарушит военный баланс на Корейском полуострове. Развертывание позволяет северокорейским силам получить непосредственный опыт современной тактики ведения войны, используемой в Украине. Это включает знакомство с такими технологиями, как использование беспилотников, передовых ракетных систем и методов кибервойны, которые могут оказаться бесценными для модернизации военного потенциала Северной Кореи". К чему еще приведен создания альянса КНРД и России – анализировали эксперты в своих соцсетях.Украинский экономист Алексей КущПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил о фактическом военном союзе между РФ и КНДР и о возможности их совместных действий против Украины. Кстати, только сейчас Путин передал соглашение о стратегическом партнерстве между РФ и КНДР на утверждение в Думу. Данная ратификация может стать прологом реальных действий по участию северокорейских войск в войне. Пока это несколько бригад, но может быть и корпус. Кстати, КНДР входит в пятерку стран мира по мобилизационному потенциалу, который не всегда совпадает с численностью населения страны. По данному показателю КНДР лишь в четыре раза уступает Китаю, хотя отличие в численности населения - в десятки раз. То, что Зеленский начал активно артикулировать тему участия войск КНДР в войне - это очень правильный подход. Данный факт нужно предавать максимальной огласке и акцентировать на нем внимание наших западных партнеров. Ну и нескромно напомню, что в Украине я одним из первых проанализировал вероятность именно такого хода событий.Политолог Юрий БаранчикРатификация договора между РФ и КНДР – вопрос не тактический, а стратегический. По поводу направленного президентом на ратификацию договора о всестороннем сотрудничестве между Россией и КНДР сказано уже очень много. Но можно отметить исключительно длительную по российским меркам процедуру между подписанием – и отправкой на ратификацию. Договор между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном был подписан аж 19 июня. И, судя по всему, на ратификацию договор пошёл лишь тогда, когда все переговорные треки России и Запада кончились тупиками. Ключевой статьей договора является ст. 4, согласно которой государства обязуются оказывать друг другу военную помощь в случае, если "одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств". Она, понятно, много кому понравилась и вызвала массу предположений разной степени эпичности. Но стоит обратить внимание на формулировки – "в состоянии войны". Войны у нас, как известно, нет. У нас СВО. Поэтому ожидать под Покровском пару сотен тысяч северокорейских товарищей можно только в случае очень расширительных трактовок данной статьи. Если Россия перейдет в "состояние войны" официально, то к этому прилагаются и мобилизации, и всё, что нужно в таких случаях. Помощь КНДР тут будет приятным, но лишь дополнением. Ратификация договора безусловно связана с Украиной, но украинская проблема тут вовсе не главная. Это именно что стратегический договор. Если КНДР поможет на западе снарядами, техникой и, может быть, личным составом – то Россия технологиями и ресурсами. Это игра более высокого уровня, чем украинский конфликт. Нужно уравновешивать амбиции США в Индо-Тихоокеанском регионе, где кроме AUKUS есть ещё и Япония, новый премьер которой вполне подходит на роль реставратора японского милитаризма.Политолог Максим ЖаровКонечный замысел Кремля в манипуляциях отношениями с Северной Кореей в контексте СВО пока действительно непонятен. Если Кремль хотел использовать "северокорейский фактор" как рычаг давления на Запад и Зеленского с целью принуждения их к миру на своих условиях, то пока это срабатывает в обратную сторону. Зеленский уже начал муссировать эту тему как дополнительный предлог для выдачи Западом Киеву оружия. И наверняка 16 октября в Раде Зеленский будет разъяснять свой "план победы" именно с упором на "северокорейскую угрозу". Если смотреть на ситуацию со стороны китайских интересов, то Китай мог предложить России в обмен на некие услуги (посредничество?) "втягивание" на его стороне либо на Ближнем Востоке, либо в непосредственно в своём приграничье. И Кремль пошёл по пути наименьшего сопротивления, выбрав китайское приграничье и открыто вступившись за Северную Корею в очередной эскалации между Пхеньяном и Сеулом. Северная Корея должна была быть использована как совместный китайско-российский прокси-инструмент против США. Однако на данный момент это получается не прокси-воздействие на Америку, а прямая угроза для Вашингтона (в США финал выборов и полный бардак в администрации уходящего Байдена). Так что итоги сегодняшнего визита главы Минобороны России Белоусова в Китай должны быть в самое ближайшее время как-то правильно в контексте этой ситуации Кремлём проинтерпретированы.Общественный деятель Татьяна ПопЧто-то пошло не так, и киевский Центр "противодействия дезинформации" (занимающийся в основном дезинформацией) вышел сам на себя, а точнее на непосредственное начальство. Вообще-то, Зеленский уже два дня раскручивает новую страшилку что "Ким вот-вот нападет". Адресована она, как и все последние креативы Банковой, не украинцам, а западным партнерам. Для них, видимо, "страшный и ужасный Ын" должен стать последней каплей в чаше терпения и мотивом рвануть самим воевать за сохранение власти просроченного клоуна. Но его медийные шавки, похоже, не поняли маневр, и слега подпортили гетману шаровары пропагандистский трип. Впрочем, за Украину воюют наемники из десятков стран и пашут НАТОвские службы разведки и снабжения, так что кому бы уж претензии предъявлять, что кто-то кого поддерживает. Но, кстати, Владимир Владимирович вчера поздно вечером как раз предложил Госдуме ратифицировать договор о стратегическом партнерстве с КНДР. Сомневаюсь, что это самое партнерство выразится именно в отправке военных или добровольцев, но украинскому недофюреру поставки "успокоительного" точно понадобятся в удвоенном количестве.Общественный деятель Татьяна МонтянМаксимально странная история с участием КНДР в войне в Украине на стороне России. Разгоняют её пока власти (Украины – ред.), а помогают им в этом типа как пророссийские блогеры. Никаких фактических подтверждений (ну, ни малейших!) не предоставляется. И более того, за всё время войны никто из тех, с кем я общалась, ни одного северокорейца в глаза не видел: даже южнокорейский коммунист один забегал, а вот северян - ни одного! Да и то сказать, в настоящий момент Северной Корее явно не до Украины - у них там назревает собственная войнушка с историческим врагом - Южной Кореей. Разгадку того, что мы наблюдаем, найти несложно: достаточно послушать того же (Зеленского- ред.), заявляющего, что, мол, раз в войну ввязывается Северная Корея, то (!) Запад должен предоставить (Украине – ред.) разрешение использовать дальнобой. Логика тут даже не ночевала: ни один западный дальнобой из Украины до Северной Кореи как бы не добьёт. Но зато это прекрасно объясняет суть: байки про военных из КНДР нужны для того, чтобы произвести должное впечатление на Запад и его общественное мнение, ведь для жителей США и ЕС Северная Корея является давним пугалом. Поведутся ли на такой развод европейцы с американцами? Сомневаюсь: у них на использование своего дальнобоя в Украине свои планы. Но с другой стороны, даже если не поведутся, то что теряет Зеленский? Ровным счётом ничего, так что отчего бы и не попробовать?О других особенностях и деталях сотрудничества России и Северной Кореи - в интервью "Константина Асмолова о том, кто выдумал историю о северокорейских военных на Украине и что готовит КНДР"

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