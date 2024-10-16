Корейский фактор для корейского сценария - 16.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241016/1058121081.html
Корейский фактор для корейского сценария
Корейский фактор для корейского сценария - 16.10.2024 Украина.ру
Корейский фактор для корейского сценария
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Документ предполагает взаимную оборону, сотрудничество по безопасности.
2024-10-16T06:55
2024-10-16T06:55
россия
украина
кндр
владимир зеленский
владимир путин
ким чен ын
госдума
рада
нато
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/18/1055821285_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_997e3c333305a68a4b9812705b7cdf6b.jpg
На новость мгновенно отреагировали на Украине. Так Зеленский в своем тг-канале заявил, что Северная Корея фактически включилась в войну на стороне России. Эту мысль подхватили украинские эксперты. Напомним, что в июне 2024 года лидеры Ким Чен Ын и Владимир Путин подписали соглашение о взаимной обороне. Такое сближение двух стран вызывает беспокойство не только Украины, сколько у США, и всего азиатско-тихоокеанского региона. Аналитический ресурс "Diplomatic Seoul" так видит сближение Москвы и Пхеньяна: "Партнерство с РФ позволяет Северной Корее обеспечить будущую экономическую помощь, передачу технологий или дипломатическую поддержку против международных санкций. Недавние неподтвержденные сообщения указывают на то, что Россия может оказывать помощь в создании северокорейской атомной подводной лодки, что нарушит военный баланс на Корейском полуострове. Развертывание позволяет северокорейским силам получить непосредственный опыт современной тактики ведения войны, используемой в Украине. Это включает знакомство с такими технологиями, как использование беспилотников, передовых ракетных систем и методов кибервойны, которые могут оказаться бесценными для модернизации военного потенциала Северной Кореи". К чему еще приведен создания альянса КНРД и России – анализировали эксперты в своих соцсетях.Украинский экономист Алексей КущПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил о фактическом военном союзе между РФ и КНДР и о возможности их совместных действий против Украины. Кстати, только сейчас Путин передал соглашение о стратегическом партнерстве между РФ и КНДР на утверждение в Думу. Данная ратификация может стать прологом реальных действий по участию северокорейских войск в войне. Пока это несколько бригад, но может быть и корпус. Кстати, КНДР входит в пятерку стран мира по мобилизационному потенциалу, который не всегда совпадает с численностью населения страны. По данному показателю КНДР лишь в четыре раза уступает Китаю, хотя отличие в численности населения - в десятки раз. То, что Зеленский начал активно артикулировать тему участия войск КНДР в войне - это очень правильный подход. Данный факт нужно предавать максимальной огласке и акцентировать на нем внимание наших западных партнеров. Ну и нескромно напомню, что в Украине я одним из первых проанализировал вероятность именно такого хода событий.Политолог Юрий БаранчикРатификация договора между РФ и КНДР – вопрос не тактический, а стратегический. По поводу направленного президентом на ратификацию договора о всестороннем сотрудничестве между Россией и КНДР сказано уже очень много. Но можно отметить исключительно длительную по российским меркам процедуру между подписанием – и отправкой на ратификацию. Договор между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном был подписан аж 19 июня. И, судя по всему, на ратификацию договор пошёл лишь тогда, когда все переговорные треки России и Запада кончились тупиками. Ключевой статьей договора является ст. 4, согласно которой государства обязуются оказывать друг другу военную помощь в случае, если "одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств". Она, понятно, много кому понравилась и вызвала массу предположений разной степени эпичности. Но стоит обратить внимание на формулировки – "в состоянии войны". Войны у нас, как известно, нет. У нас СВО. Поэтому ожидать под Покровском пару сотен тысяч северокорейских товарищей можно только в случае очень расширительных трактовок данной статьи. Если Россия перейдет в "состояние войны" официально, то к этому прилагаются и мобилизации, и всё, что нужно в таких случаях. Помощь КНДР тут будет приятным, но лишь дополнением. Ратификация договора безусловно связана с Украиной, но украинская проблема тут вовсе не главная. Это именно что стратегический договор. Если КНДР поможет на западе снарядами, техникой и, может быть, личным составом – то Россия технологиями и ресурсами. Это игра более высокого уровня, чем украинский конфликт. Нужно уравновешивать амбиции США в Индо-Тихоокеанском регионе, где кроме AUKUS есть ещё и Япония, новый премьер которой вполне подходит на роль реставратора японского милитаризма.Политолог Максим ЖаровКонечный замысел Кремля в манипуляциях отношениями с Северной Кореей в контексте СВО пока действительно непонятен. Если Кремль хотел использовать "северокорейский фактор" как рычаг давления на Запад и Зеленского с целью принуждения их к миру на своих условиях, то пока это срабатывает в обратную сторону. Зеленский уже начал муссировать эту тему как дополнительный предлог для выдачи Западом Киеву оружия. И наверняка 16 октября в Раде Зеленский будет разъяснять свой "план победы" именно с упором на "северокорейскую угрозу". Если смотреть на ситуацию со стороны китайских интересов, то Китай мог предложить России в обмен на некие услуги (посредничество?) "втягивание" на его стороне либо на Ближнем Востоке, либо в непосредственно в своём приграничье. И Кремль пошёл по пути наименьшего сопротивления, выбрав китайское приграничье и открыто вступившись за Северную Корею в очередной эскалации между Пхеньяном и Сеулом. Северная Корея должна была быть использована как совместный китайско-российский прокси-инструмент против США. Однако на данный момент это получается не прокси-воздействие на Америку, а прямая угроза для Вашингтона (в США финал выборов и полный бардак в администрации уходящего Байдена). Так что итоги сегодняшнего визита главы Минобороны России Белоусова в Китай должны быть в самое ближайшее время как-то правильно в контексте этой ситуации Кремлём проинтерпретированы.Общественный деятель Татьяна ПопЧто-то пошло не так, и киевский Центр "противодействия дезинформации" (занимающийся в основном дезинформацией) вышел сам на себя, а точнее на непосредственное начальство. Вообще-то, Зеленский уже два дня раскручивает новую страшилку что "Ким вот-вот нападет". Адресована она, как и все последние креативы Банковой, не украинцам, а западным партнерам. Для них, видимо, "страшный и ужасный Ын" должен стать последней каплей в чаше терпения и мотивом рвануть самим воевать за сохранение власти просроченного клоуна. Но его медийные шавки, похоже, не поняли маневр, и слега подпортили гетману шаровары пропагандистский трип. Впрочем, за Украину воюют наемники из десятков стран и пашут НАТОвские службы разведки и снабжения, так что кому бы уж претензии предъявлять, что кто-то кого поддерживает. Но, кстати, Владимир Владимирович вчера поздно вечером как раз предложил Госдуме ратифицировать договор о стратегическом партнерстве с КНДР. Сомневаюсь, что это самое партнерство выразится именно в отправке военных или добровольцев, но украинскому недофюреру поставки "успокоительного" точно понадобятся в удвоенном количестве.Общественный деятель Татьяна МонтянМаксимально странная история с участием КНДР в войне в Украине на стороне России. Разгоняют её пока власти (Украины – ред.), а помогают им в этом типа как пророссийские блогеры. Никаких фактических подтверждений (ну, ни малейших!) не предоставляется. И более того, за всё время войны никто из тех, с кем я общалась, ни одного северокорейца в глаза не видел: даже южнокорейский коммунист один забегал, а вот северян - ни одного! Да и то сказать, в настоящий момент Северной Корее явно не до Украины - у них там назревает собственная войнушка с историческим врагом - Южной Кореей. Разгадку того, что мы наблюдаем, найти несложно: достаточно послушать того же (Зеленского- ред.), заявляющего, что, мол, раз в войну ввязывается Северная Корея, то (!) Запад должен предоставить (Украине – ред.) разрешение использовать дальнобой. Логика тут даже не ночевала: ни один западный дальнобой из Украины до Северной Кореи как бы не добьёт. Но зато это прекрасно объясняет суть: байки про военных из КНДР нужны для того, чтобы произвести должное впечатление на Запад и его общественное мнение, ведь для жителей США и ЕС Северная Корея является давним пугалом. Поведутся ли на такой развод европейцы с американцами? Сомневаюсь: у них на использование своего дальнобоя в Украине свои планы. Но с другой стороны, даже если не поведутся, то что теряет Зеленский? Ровным счётом ничего, так что отчего бы и не попробовать?О других особенностях и деталях сотрудничества России и Северной Кореи - в интервью "Константина Асмолова о том, кто выдумал историю о северокорейских военных на Украине и что готовит КНДР"
россия
украина
кндр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/18/1055821285_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_9a683110bee7de9a9be3b1d9af4f1c68.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, кндр, владимир зеленский, владимир путин, ким чен ын, госдума, рада, нато, эксклюзив
Россия, Украина, КНДР, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Госдума, Рада, НАТО, Эксклюзив

Корейский фактор для корейского сценария

06:55 16.10.2024
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
Читать в
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Документ предполагает взаимную оборону, сотрудничество по безопасности.
На новость мгновенно отреагировали на Украине. Так Зеленский в своем тг-канале заявил, что Северная Корея фактически включилась в войну на стороне России. Эту мысль подхватили украинские эксперты.
Напомним, что в июне 2024 года лидеры Ким Чен Ын и Владимир Путин подписали соглашение о взаимной обороне. Такое сближение двух стран вызывает беспокойство не только Украины, сколько у США, и всего азиатско-тихоокеанского региона.
Аналитический ресурс "Diplomatic Seoul" так видит сближение Москвы и Пхеньяна: "Партнерство с РФ позволяет Северной Корее обеспечить будущую экономическую помощь, передачу технологий или дипломатическую поддержку против международных санкций. Недавние неподтвержденные сообщения указывают на то, что Россия может оказывать помощь в создании северокорейской атомной подводной лодки, что нарушит военный баланс на Корейском полуострове. Развертывание позволяет северокорейским силам получить непосредственный опыт современной тактики ведения войны, используемой в Украине. Это включает знакомство с такими технологиями, как использование беспилотников, передовых ракетных систем и методов кибервойны, которые могут оказаться бесценными для модернизации военного потенциала Северной Кореи".
К чему еще приведен создания альянса КНРД и России – анализировали эксперты в своих соцсетях.
Украинский экономист Алексей Кущ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о фактическом военном союзе между РФ и КНДР и о возможности их совместных действий против Украины.
Кстати, только сейчас Путин передал соглашение о стратегическом партнерстве между РФ и КНДР на утверждение в Думу. Данная ратификация может стать прологом реальных действий по участию северокорейских войск в войне. Пока это несколько бригад, но может быть и корпус.
Кстати, КНДР входит в пятерку стран мира по мобилизационному потенциалу, который не всегда совпадает с численностью населения страны. По данному показателю КНДР лишь в четыре раза уступает Китаю, хотя отличие в численности населения - в десятки раз.
То, что Зеленский начал активно артикулировать тему участия войск КНДР в войне - это очень правильный подход. Данный факт нужно предавать максимальной огласке и акцентировать на нем внимание наших западных партнеров. Ну и нескромно напомню, что в Украине я одним из первых проанализировал вероятность именно такого хода событий.
Политолог Юрий Баранчик
Ратификация договора между РФ и КНДР – вопрос не тактический, а стратегический.
По поводу направленного президентом на ратификацию договора о всестороннем сотрудничестве между Россией и КНДР сказано уже очень много. Но можно отметить исключительно длительную по российским меркам процедуру между подписанием – и отправкой на ратификацию. Договор между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном был подписан аж 19 июня. И, судя по всему, на ратификацию договор пошёл лишь тогда, когда все переговорные треки России и Запада кончились тупиками.
Ключевой статьей договора является ст. 4, согласно которой государства обязуются оказывать друг другу военную помощь в случае, если "одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств".
Она, понятно, много кому понравилась и вызвала массу предположений разной степени эпичности. Но стоит обратить внимание на формулировки – "в состоянии войны". Войны у нас, как известно, нет. У нас СВО. Поэтому ожидать под Покровском пару сотен тысяч северокорейских товарищей можно только в случае очень расширительных трактовок данной статьи.
Если Россия перейдет в "состояние войны" официально, то к этому прилагаются и мобилизации, и всё, что нужно в таких случаях. Помощь КНДР тут будет приятным, но лишь дополнением. Ратификация договора безусловно связана с Украиной, но украинская проблема тут вовсе не главная.
Это именно что стратегический договор. Если КНДР поможет на западе снарядами, техникой и, может быть, личным составом – то Россия технологиями и ресурсами. Это игра более высокого уровня, чем украинский конфликт. Нужно уравновешивать амбиции США в Индо-Тихоокеанском регионе, где кроме AUKUS есть ещё и Япония, новый премьер которой вполне подходит на роль реставратора японского милитаризма.
Политолог Максим Жаров
Конечный замысел Кремля в манипуляциях отношениями с Северной Кореей в контексте СВО пока действительно непонятен.
Если Кремль хотел использовать "северокорейский фактор" как рычаг давления на Запад и Зеленского с целью принуждения их к миру на своих условиях, то пока это срабатывает в обратную сторону. Зеленский уже начал муссировать эту тему как дополнительный предлог для выдачи Западом Киеву оружия.
И наверняка 16 октября в Раде Зеленский будет разъяснять свой "план победы" именно с упором на "северокорейскую угрозу".
Если смотреть на ситуацию со стороны китайских интересов, то Китай мог предложить России в обмен на некие услуги (посредничество?) "втягивание" на его стороне либо на Ближнем Востоке, либо в непосредственно в своём приграничье. И Кремль пошёл по пути наименьшего сопротивления, выбрав китайское приграничье и открыто вступившись за Северную Корею в очередной эскалации между Пхеньяном и Сеулом.
Северная Корея должна была быть использована как совместный китайско-российский прокси-инструмент против США. Однако на данный момент это получается не прокси-воздействие на Америку, а прямая угроза для Вашингтона (в США финал выборов и полный бардак в администрации уходящего Байдена).
Так что итоги сегодняшнего визита главы Минобороны России Белоусова в Китай должны быть в самое ближайшее время как-то правильно в контексте этой ситуации Кремлём проинтерпретированы.
Общественный деятель Татьяна Поп
Что-то пошло не так, и киевский Центр "противодействия дезинформации" (занимающийся в основном дезинформацией) вышел сам на себя, а точнее на непосредственное начальство.
Вообще-то, Зеленский уже два дня раскручивает новую страшилку что "Ким вот-вот нападет". Адресована она, как и все последние креативы Банковой, не украинцам, а западным партнерам. Для них, видимо, "страшный и ужасный Ын" должен стать последней каплей в чаше терпения и мотивом рвануть самим воевать за сохранение власти просроченного клоуна. Но его медийные шавки, похоже, не поняли маневр, и слега подпортили гетману шаровары пропагандистский трип.
Впрочем, за Украину воюют наемники из десятков стран и пашут НАТОвские службы разведки и снабжения, так что кому бы уж претензии предъявлять, что кто-то кого поддерживает.
Но, кстати, Владимир Владимирович вчера поздно вечером как раз предложил Госдуме ратифицировать договор о стратегическом партнерстве с КНДР. Сомневаюсь, что это самое партнерство выразится именно в отправке военных или добровольцев, но украинскому недофюреру поставки "успокоительного" точно понадобятся в удвоенном количестве.
Общественный деятель Татьяна Монтян
Максимально странная история с участием КНДР в войне в Украине на стороне России. Разгоняют её пока власти (Украины – ред.), а помогают им в этом типа как пророссийские блогеры.
Никаких фактических подтверждений (ну, ни малейших!) не предоставляется. И более того, за всё время войны никто из тех, с кем я общалась, ни одного северокорейца в глаза не видел: даже южнокорейский коммунист один забегал, а вот северян - ни одного!
Да и то сказать, в настоящий момент Северной Корее явно не до Украины - у них там назревает собственная войнушка с историческим врагом - Южной Кореей. Разгадку того, что мы наблюдаем, найти несложно: достаточно послушать того же (Зеленского- ред.), заявляющего, что, мол, раз в войну ввязывается Северная Корея, то (!) Запад должен предоставить (Украине – ред.) разрешение использовать дальнобой.
Логика тут даже не ночевала: ни один западный дальнобой из Украины до Северной Кореи как бы не добьёт. Но зато это прекрасно объясняет суть: байки про военных из КНДР нужны для того, чтобы произвести должное впечатление на Запад и его общественное мнение, ведь для жителей США и ЕС Северная Корея является давним пугалом.
Поведутся ли на такой развод европейцы с американцами? Сомневаюсь: у них на использование своего дальнобоя в Украине свои планы. Но с другой стороны, даже если не поведутся, то что теряет Зеленский? Ровным счётом ничего, так что отчего бы и не попробовать?
О других особенностях и деталях сотрудничества России и Северной Кореи - в интервью "Константина Асмолова о том, кто выдумал историю о северокорейских военных на Украине и что готовит КНДР"
 
РоссияУкраинаКНДРВладимир ЗеленскийВладимир ПутинКим Чен ЫнГосдумаРадаНАТОЭксклюзив
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала