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"Богатые тоже плачут", но все-таки не так как бедные. На Украине началась охота на людей

"Богатые тоже плачут", но все-таки не так как бедные. На Украине началась охота на людей - 16.10.2024 Украина.ру

"Богатые тоже плачут", но все-таки не так как бедные. На Украине началась охота на людей

В концлагере 404 "У" лагерная администрация перешла к массовому террору против сидельцев (они же граждане Украины призывного возраста).

2024-10-16T06:01

2024-10-16T06:01

2024-10-16T06:02

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владимир зеленский

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мнения

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Третий день подряд людоловы из ТЦК устраивают массовые облавы по всей стране, причем там где раньше особо не появлялись. В дорогих ресторанах и ночных клубах, в фитнес центрах, и самых дорогих маркетах где отовариваются элитарии, в ТРЦ и на автозаправках, ну и, наконец, на концертах. В частности, на большом юбилейном концерте группы "Океана Эльзы" в Киеве.Знающие люди называют две главные причины этих массовых облав. Первая – проблемы с мобилизацией, темпы которой в последние месяцы серьезно сократились, и, по слухам, упали до значений сопоставимых с показателями начала года, еще до принятия новых драконовских норм и методов мобилизации.Набравший было, в мае-июле, обороты отлов "крепостных", к началу осени резко обвалился в эффективности. По сути, за пару месяцев выловили всех, кого смогли и кто проявил неосторожность. Из обновивших данных в ТЦК четырех миллионов, большинство оказалось не подлежащими призыву по тем или иным причинам. При этом, еще не менее шести миллионов потенциальных призывников, на которых рассчитывали военкомы, данных не обновили. Ко всему, натужная мобилизация оказалась сопряжена с другими проблемами комплектации ВСУ. Во-первых, с массовым дезертирством. Сейчас пишут о почти ста пятидесяти тысячах военнослужащих покинувших свои части за весь период СВО, в большинстве, к тому же, уже покинувших Украину. Во-вторых, с откупными "мертвыми душами", де факто отсутствующими в расположении. В-третьих, с крайне низким качеством призывников по части здоровья и физической подготовки. Сюда же стоит отнести ставшее массовым явлением возвращения на передовую не долеченных после ранений и болезней солдат, еще больше снижающим качественный состав ВСУ.Вторая, и более важная, как говорят, причина облав – информационная. "В украинском обществе есть стойкое ощущение острой социальной несправедливости при мобилизации. Считается, и небезосновательно, что основная масса тех, кого сейчас мобилизуют – это жители небольших городков и сел, обычные работяги или люди бедные, у которых нет денег откупиться. Это вызывает напряжение в обществе. Кроме того, есть напряжение и в армии – военные возмущаются, что они сидят в окопах, в то время как здоровые мужчины в тылу сидят в ресторанах, тусуются по клубам, ходят на концерты. В общем, живут полнокровной мирной жизнью. Многих фронтовиков это раздражает и усиливает чувство социальной несправедливости. Поэтому и решили устроить показательный рейд, чтоб вся страна увидела – "богатые тоже плачут". То есть, тусовщиков тоже могут мобилизовать. Подобные мероприятия планируют теперь проводить регулярно. Это политическое решение", - цитирует свой источник при украинском Мин обороны украинский сайт "Страна.ua". Правда стоит заметить, что касается эффекта этих мероприятий для пополнения армии, то он от таких мероприятий близок к нулю. Картины "бусификации" на концерте "Океана Эльзы" вряд ли будут этому способствовать. Скорее усилят чувство страха перед будущим, ощущение полной беззащитности, побудит еще тысячи мужчин залечь на дно, либо попытаться уехать из страны. Важно вот что. Вряд ли тут дело и только в необходимости поднятия боевого духа у деморализованных последними поражениями и неудачами ВСУ. И совсем не только в опасениях, что военные могут обернуть оружие против самой власти. Медийный эффект этой травли и облав, вероятно про другое и для другого.Всё говорит в пользу того, что режим Зеленского начал подготовку к выборам в следующем году, и в этой связи возникла крайняя необходимость продемонстрировать "справедливую мобилизацию" запрос на которую вот уже второй год лидирует по всем закрытым замерам общественного мнения, и о которой так часто говорят оппоненты власти из квёлой украинской оппозиции.Реальный же эффект от мобилизации богатых вряд ли принесет пользу. Все равно грести будут прежде всего тех, кто не может откупиться. То есть простых работяг, которых вытянут из и так разваливающейся на глазах экономики Украины.О других негативных эффектах в экономике Украины - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: молодёжь убегает, свиньи гибнут, а военкомы закручивают "гайки"

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, океан эльзы, трц, михаил павлив, мнения