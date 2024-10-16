"Враг прошел как нож сквозь масло": Алехин рассказал о важности взаимодействия разных силовых структур
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКолонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона.
Помимо взаимодействия различных родов войск, важно взаимодействие различных силовых структур. В СВО сейчас сражаются и войска Минобороны, и пограничники, и ФСБ, и Росгвардия. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился уроженец Харькова, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
В Курской области ВС РФ ведут боевые действия тактического характера, которые перерастают в оперативные успехи. Тут многое зависит от теснейшего взаимодействия всех родов войск: артиллерия, пехота, ВКС, а также от ударов по логистическим маршрутам ВСУ, сообщил эксперт.
Помимо взаимодействия различных родов войск, важно взаимодействие различных силовых структур. В СВО сейчас сражаются и войска Минобороны, и пограничники, и ФСБ, и Росгвардия, добавил он.
Во время чеченских кампаний тоже действовали разные силовые ведомства. Поначалу этот опыт был горьким, но потом они нашли общий язык. То же самое касается СВО, подчеркнул полковник запаса.
"Одна из причин "харьковской перегруппировки" осени 2022 года состоялась в том, что между Росгвардией и Минобороны не было четкого взаимодействия, поэтому враг прошел как нож сквозь масло в нашу оборону и углубился на 70 километров", — отметил Алехин.
А сейчас просматривается совершенно другая тенденция. Группировки "Белгород", "Брянск" и "Курск" состоят как раз из различных силовых структур. И они показали свою эффективность, указал он.
"Об этом мало говорят в СМИ, но ВСУ постоянно пытались прорваться в Шебекинский, Белгородский и Краснояружсккий районы Белгородской области, а мы сорвали эти попытки прорыва", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Алехина: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово на сайте Украина.ру
О том, насколько удалось взять под огневой контроль главный канал снабжения ВСУ в Курской области – трассу "Сумы - Суджа - Курск" — в интервью Романа Алехина: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть на сайте Украина.ру