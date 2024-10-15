https://ukraina.ru/20241015/1058103119.html
На Украине запретили журналистам рассказывать об облавах военкомов
На Украине запретили журналистам рассказывать об облавах военкомов - 15.10.2024 Украина.ру
На Украине запретили журналистам рассказывать об облавах военкомов
Вопросы мобилизации и деятельности ТЦК (военкоматов) на Украине являются чувствительными и относятся к сфере национальной безопасности. Об этом заявил украинский Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания
2024-10-15T14:35
2024-10-15T14:35
2024-10-15T14:36
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нацсовет
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мобилизация
пропаганда
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информационная безопасность
сми
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"Украинские медиа – единственные, кто может играть ключевую роль в информировании общества о важности процесса мобилизации, а также предотвращении спекуляции и фейков вокруг нее", - уверены в киевской структуре.Нацсовет призывал медиа к "корректному и профессиональному" подходу к освещению процесса мобилизации и деятельности ТЦК. По мнению этого органа, только российские СМИ распространяют недостоверную информацию о деятельности военкомов, снятую пострадавшими и очевидцами на Украине.Также в этом органе призвали СМИ распространять информацию только из официальных и достоверных источников.Тем временем на Украине проводят массовые облавы на уклоняющихся от мобилизации и снова призывают снизить призывной возраст до 21 года. Подробности в обзоре Обстрелы, налёты, ВСУ сдаются в плен. Главное на Украине на 13:00 15 октября
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, нацсовет, вооруженные силы украины, всу, мобилизация, пропаганда, информационная война, информационная безопасность, сми, российские сми, украинские сми
Новости, Украина, Нацсовет, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мобилизация, пропаганда, информационная война, информационная безопасность, СМИ, Российские СМИ, украинские СМИ
На Украине запретили журналистам рассказывать об облавах военкомов
14:35 15.10.2024 (обновлено: 14:36 15.10.2024)
Вопросы мобилизации и деятельности ТЦК (военкоматов) на Украине являются чувствительными и относятся к сфере национальной безопасности. Об этом заявил украинский Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания
"Украинские медиа – единственные, кто может играть ключевую роль в информировании общества о важности процесса мобилизации, а также предотвращении спекуляции и фейков вокруг нее", - уверены в киевской структуре.
Нацсовет призывал медиа к "корректному и профессиональному" подходу к освещению процесса мобилизации и деятельности ТЦК. По мнению этого органа, только российские СМИ распространяют недостоверную информацию о деятельности военкомов, снятую пострадавшими и очевидцами на Украине.
Также в этом органе призвали СМИ распространять информацию только из официальных и достоверных источников.
Тем временем на Украине проводят массовые облавы на уклоняющихся от мобилизации и снова призывают снизить призывной возраст до 21 года. Подробности в обзоре Обстрелы, налёты, ВСУ сдаются в плен. Главное на Украине на 13:00 15 октября