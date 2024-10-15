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На Украине запретили журналистам рассказывать об облавах военкомов

На Украине запретили журналистам рассказывать об облавах военкомов - 15.10.2024 Украина.ру

На Украине запретили журналистам рассказывать об облавах военкомов

Вопросы мобилизации и деятельности ТЦК (военкоматов) на Украине являются чувствительными и относятся к сфере национальной безопасности. Об этом заявил украинский Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания

2024-10-15T14:35

2024-10-15T14:35

2024-10-15T14:36

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"Украинские медиа – единственные, кто может играть ключевую роль в информировании общества о важности процесса мобилизации, а также предотвращении спекуляции и фейков вокруг нее", - уверены в киевской структуре.Нацсовет призывал медиа к "корректному и профессиональному" подходу к освещению процесса мобилизации и деятельности ТЦК. По мнению этого органа, только российские СМИ распространяют недостоверную информацию о деятельности военкомов, снятую пострадавшими и очевидцами на Украине.Также в этом органе призвали СМИ распространять информацию только из официальных и достоверных источников.Тем временем на Украине проводят массовые облавы на уклоняющихся от мобилизации и снова призывают снизить призывной возраст до 21 года. Подробности в обзоре Обстрелы, налёты, ВСУ сдаются в плен. Главное на Украине на 13:00 15 октября

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новости, украина, нацсовет, вооруженные силы украины, всу, мобилизация, пропаганда, информационная война, информационная безопасность, сми, российские сми, украинские сми