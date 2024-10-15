На Украине запретили журналистам рассказывать об облавах военкомов - 15.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241015/1058103119.html
На Украине запретили журналистам рассказывать об облавах военкомов
На Украине запретили журналистам рассказывать об облавах военкомов - 15.10.2024 Украина.ру
На Украине запретили журналистам рассказывать об облавах военкомов
Вопросы мобилизации и деятельности ТЦК (военкоматов) на Украине являются чувствительными и относятся к сфере национальной безопасности. Об этом заявил украинский Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания
2024-10-15T14:35
2024-10-15T14:36
новости
украина
нацсовет
вооруженные силы украины
всу
мобилизация
пропаганда
информационная война
информационная безопасность
сми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1a/1049712201_0:74:510:361_1920x0_80_0_0_7b76d45430ba4d239bdeb0d6862efd24.jpg
"Украинские медиа – единственные, кто может играть ключевую роль в информировании общества о важности процесса мобилизации, а также предотвращении спекуляции и фейков вокруг нее", - уверены в киевской структуре.Нацсовет призывал медиа к "корректному и профессиональному" подходу к освещению процесса мобилизации и деятельности ТЦК. По мнению этого органа, только российские СМИ распространяют недостоверную информацию о деятельности военкомов, снятую пострадавшими и очевидцами на Украине.Также в этом органе призвали СМИ распространять информацию только из официальных и достоверных источников.Тем временем на Украине проводят массовые облавы на уклоняющихся от мобилизации и снова призывают снизить призывной возраст до 21 года. Подробности в обзоре Обстрелы, налёты, ВСУ сдаются в плен. Главное на Украине на 13:00 15 октября
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1a/1049712201_0:73:510:456_1920x0_80_0_0_7263e88ac7dd5e2d6d5073a7eb7cac85.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, нацсовет, вооруженные силы украины, всу, мобилизация, пропаганда, информационная война, информационная безопасность, сми, российские сми, украинские сми
Новости, Украина, Нацсовет, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мобилизация, пропаганда, информационная война, информационная безопасность, СМИ, Российские СМИ, украинские СМИ

На Украине запретили журналистам рассказывать об облавах военкомов

14:35 15.10.2024 (обновлено: 14:36 15.10.2024)
 
© Нацполиция Днепропетровской области
© Нацполиция Днепропетровской области
Читать в
Вопросы мобилизации и деятельности ТЦК (военкоматов) на Украине являются чувствительными и относятся к сфере национальной безопасности. Об этом заявил украинский Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания
"Украинские медиа – единственные, кто может играть ключевую роль в информировании общества о важности процесса мобилизации, а также предотвращении спекуляции и фейков вокруг нее", - уверены в киевской структуре.
Нацсовет призывал медиа к "корректному и профессиональному" подходу к освещению процесса мобилизации и деятельности ТЦК. По мнению этого органа, только российские СМИ распространяют недостоверную информацию о деятельности военкомов, снятую пострадавшими и очевидцами на Украине.
Также в этом органе призвали СМИ распространять информацию только из официальных и достоверных источников.
Тем временем на Украине проводят массовые облавы на уклоняющихся от мобилизации и снова призывают снизить призывной возраст до 21 года. Подробности в обзоре Обстрелы, налёты, ВСУ сдаются в плен. Главное на Украине на 13:00 15 октября
 
НовостиУкраинаНацсоветВооруженные силы УкраиныВСУмобилизацияпропагандаинформационная войнаинформационная безопасностьСМИРоссийские СМИукраинские СМИ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:38Депутат Рады: на снижении призывного возраста на Украине настаивает Запад
17:25"Идет война, ребята свою жизнь отдают": Володин призвал депутатов не пиариться за счет странных инициатив
17:20Суд ЛНР приговорил украинского наводчика к 23 годам колонии строгого режима
17:08Военный обозреватель Алексей Живов: Россия движется к Орехову, а ВСУ планируют контрнаступ без авиации
17:07Курское направление: потери ВСУ за сутки превысили 200 человек
17:06Павел Наркевич: Россия использует Угледар так, что "Ланцеты" и "Орланы" зачистят всю Украину
17:00Константин Асмолов о том, кто выдумал историю о северокорейских военных на Украине и что готовит КНДР
16:53Минкультуры Украины подсчитало невозвращенцев
16:22Первый дрон от Украина.ру уже на передовой! Смотрите наш спецрепортаж из Белгородской области
16:20На фоне продвижения РФ: в Британии странно отреагировали на запрет Киева говорить об облавах ТЦК
16:19Минус 300 тысяч: почему школьники массово бегут с Украины
16:06Правительство Франции пообещало Украине €3 млрд, но €1 млрд куда-то пропал
16:03Проверенные опытом советские правила: как менялась тактика боевых действий в ходе СВО
16:01Фиктивному браку конец: Володин пообещал закрыть все лазейки для нелегального получения ВНЖ в РФ
15:31Восемь настоятелей УПЦ подписались под призывом о разрыве с РПЦ
15:06Павел Наркевич: кто он
14:56Генпрокуратура РФ оценила ущерб, нанесенный России корпорацией Shell
14:55В Донецке возобновили движение трамваев до железнодорожного вокзала — мэр
14:45Нет на штраф - отдай квартиру: на Украине ужесточили наказание за неявку по повестке
14:35На Украине запретили журналистам рассказывать об облавах военкомов
Лента новостейМолния